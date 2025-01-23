«Присутствие» Стивена Содерберга: эффектный ужастик, снятый от лица призрака (бр-р-р!)

В российский прокат выходит фильм ужасов «Присутствие». Это очередная история о семье, которая переезжает в новый дом и начинает ощущать неладное, — с той разницей, что фильм снят от лица сущности, обитающей в этой жилплощади. Режиссером картины выступил Стивен Содерберг, автор трилогии о друзьях Оушена, «Эрин Брокович», «Траффика» и «Заражения», а одну из главных ролей исполнила Люси Лью. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков считает «Присутствие» одним из лучших фильмов, которые мы увидим в этом году.

Эта история о призраках началась с истории о призраках. Однажды подруга жены Стивена Содерберга, присматривая за калифорнийским домом семьи режиссера, увидела там привидение. Ей не то чтобы поверили — но вместе с тем было понятно, что выдумывать она бы не стала. Вскоре выяснилось, что в хозяйской спальне с одной из предыдущих жительниц действительно стряслась трагедия. Кто-то из соседей полагал, что дочь убила свою мать. Однако в полиции случившееся назвали самоубийством.

На фоне этих известий Содерберг принялся размышлять, как Мими (так окрестила дух его жена) может относиться к тому, что в ее доме поселился кто-то другой. Режиссер набросал несколько страниц с описанием метаний растерянной души, чья жизнь оборвалась прежде срока, и отправил их сценаристу Дэвиду Кеппу — такому же голливудскому старожилу с внушительным послужным списком широкого жанрового диапазона («Парк Юрского периода», «Человек-паук», «Миссия невыполнима», «Смерть ей к лицу», «Комната страха»). Тот сразу знал, что делать с этим материалом.

close Кадр из фильма «Присутствие» (2024) NEON

Так возник сюжет о трещащей по швам семье (родителей изображают Люси Лью и Крис Салливан, детей — Каллина Лян и Эдди Мадей), которая заезжает в новый дом и начинает подозревать, что в этих стенах обитает кто-то еще. Отличие от миллиона фильмов с аналогичной завязкой состоит в том, что зритель имеет перед героями преимущество — и не подозревает неладное, а знает наверняка, поскольку наблюдает за происходящим как раз глазами этого кого-то еще.

«Присутствие» — второй из трех совместных проектов Содерберга и Кеппа: в 2022 году тандем представил блестящий конспирологический триллер «Кими» с Зои Кравиц, а через пару месяцев до экранов должна добраться шпионская лента «Черная сумка», где сыграли Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер. Что будет из себя представлять триптих в сумме, еще предстоит выяснить, но как минимум «Кими» с «Присутствием» без труда объединяются в своеобразную дилогию: новая лента рассматривает примерно те же вопросы вторжения в личное пространство путем вуайеризма и аурализма, только не через призму пандемийной тревоги и паранойи от слежки корпораций. Вероятно, поэтому «Присутствие» и напоминает «Вход в пустоту», который вместо Гаспара Ноэ поставил Альфред Хичкок — мастер кинематографа наблюдения, саспенса и герметичности. Ну и не по мотивам «Тибетской книги мертвых», а в традициях привиденческой готики — с соответствующей фортепианной музыкой и душераздирающей меланхолией в сердце повествования.

close Кадры из фильма «Присутствие» (2024) NEON

Другая присутствующая здесь хичкоковская черта — ощущение простого, но безупречно отлаженного часового механизма, где каждый винтик со всей необходимой точностью справляется с возложенной функцией. Хай-концепт — ужастик, снятый от первого призрачного лица, — как будто даже слегка перевыполняет план: от нахождения в шкуре духа в целом не по себе, но мозг еще периодически забывает про это обстоятельство и принимается считывать картинку как привычный результат операторской работы, пока кто-нибудь из героев не выпучивает испуганные глаза прямо в камеру. Вот тогда по телу проносятся волны мурашек.

Оператором в «Присутствии» традиционно выступил сам Содерберг, спрятавшийся под псевдонимом Питер Эндрюс (это имя отца режиссера): 60-летний кинематографист 11 дней носился за актерами по двухэтажному дому, вооруженный небольшой цифровой камерой и обутый в тапочки — для плавности скольжения. По-хорошему его стоило было бы внести в актерский состав: тут все-таки редкий случай, когда камера действительно выступает в качестве отдельного персонажа и своими движениями выписывает его характер. Препятствует этому исключительно содерберговская скромность. Совершенно, разумеется, беспочвенная: нет сомнений, что «Присутствие» — один из лучших фильмов этого года (пускай формально он был представлен еще в январе 2024-го на фестивале «Сандэнс» — не зря же нам полтора часа дали побыть сущностью, для которой время течет иначе).

close Кадр из фильма «Присутствие» (2024) NEON

Оригинальное название: Presence

Дата премьеры: 19 января 2024 года

Дата выхода в России: 23 января 2025 года

Продолжительность: 85 минут

Режиссер: Стивен Содерберг

В ролях: Каллина Лян, Эдди Мадей, Люси Лью, Крис Салливан, Уэст Малхолланд, Джулия Фокс, Лукас Папаэлиас