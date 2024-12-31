«Министерство Всего Хорошего»: сериал, который стоит посмотреть 1 января, если надоел «Гарри Поттер»

1 января в онлайн-кинотеатре Okko стартовал сериал «Министерство Всего Хорошего», созданный при поддержке Института развития интернета, — волшебная история про добро и любовь от автора «Беспринципных» Александра Цыпкина. «Газета.Ru» — о проекте, который идеально подойдет всем тем, кто уже выучил наизусть «Гарри Поттера» с «Один дома», но не может оставить себя без сказок в новогодние каникулы.

Министерство волшебства

В мире всякое бывает, а значит, есть на планете люди, которые 1 января, приходя в себя после вчерашнего (прошлогоднего — простите...) празднования Нового года, вечером устраиваются поудобнее на диване рядом с елкой, укрываются уютным пледом и включают «Мглу» или, например, «Реквием по мечте». Если в этом описании вы узнали себя, то, во-первых, мы очень рады, что на «Газету.Ru» заходят и патологоанатомы тоже, во-вторых — статью вы можете смело закрывать (остальным, как говорится, соболезнуем: читать что-либо 1 января — такое себе, понимаем). Ведь речь в ней пойдет о, возможно, самой позитивной премьере этих каникул.

«Министерство Всего Хорошего», справедливости ради, — новогодний сериал всего на 67% процентов из-за отсутствия снега в кадре (никакой магии, если что — просто действие разворачивается летом и преимущественно в Москве). Зато с двумя другими составляющими все отлично: и магии, и доброты тут хоть отбавляй.

По сюжету в нашей Вселенной есть два министерства, о которых мы с вами ничего не знаем. Их сотрудники невидимы для обычных людей, а базируются сами ведомства где-то в космосе или на небесах. Между собой, как водится, они напрямую конкурируют. При этом оба следуют воле народа, исполняя отправленные куда-то вверх (в прямом смысле слова) желания: Министерство Всего Хорошего (МВХ) претворяет в жизнь светлые просьбы человечества, Министерство Всего Плохого (МВП) — темные. Борьба двух департаментов, длившаяся с самого зарождения Земли, обостряется на фоне аудита соотношения добра и зла — по его итогам все на планете либо останется без изменений, либо изменения все-таки произойдут. А именно — практически все люди будут уничтожены катаклизмом как безнадежный вид.

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Именно в этой точке мы встречаем главного героя истории — стажера Едва, которого по назначению (в мирской жизни он сделал что-то хорошее) берут в МВХ. Наставником юноши становится матерый ворчливый сотрудник Ашсемь, который вот уже сотни лет жаждет перевода в другой отдел, а пока вынужден заниматься случайными просьбами человечества. Параллельно Едва сближается с харизматичной сотрудницей МВП, которая умело манипулирует недовольством парня относительно бюрократической душноты хорошего Министерства. И даже вроде бы активно хантит стажера в свою структуру, обещая ему б̶е̶с̶п̶л̶а̶т̶н̶ы̶й̶ ̶к̶о̶ф̶е̶ ̶и̶ ̶п̶е̶ч̶е̶н̶ь̶к̶и̶ интригующие условия работы.

Тем временем на самой Земле разворачиваются, казалось бы, повседневные события, которые, впрочем, решат судьбу человечества: богатый олигарх ищет себе немеркантильную невесту, двое коллег наконец-то выводят друг друга из френдзоны, а студент, проигравший все полугодие в компьютерные игры, пытается собраться с силами и все-таки подготовиться к экзамену. Помочь людям в решении этих задач МВХ поручает именно Едва, и он с ними успешно справляется. А кроме того, берет «халтурку» — посвящает свободное время отклоненной просьбе девушки, на которую навалились трудности; от висящего на волоске брака родителей до смерти любимой собаки и беременности на фоне измен молодого человека.

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Министерство мультиформатного жанра

В основу «Министерства Всего Хорошего» лег рассказ «Московская горка» Александра Цыпкина — автора хита «Беспринципные». И наследие популярного сериала о жителях «Патриков» здесь чувствуется в полной мере: во-первых, практически все короткие истории, которые проживает вместе со своими клиентами Едва, пропитаны столичным флером с этим вашим лавандовым рафом, во-вторых, самих, собственно, коротких историй тут очень много, то есть, по сути, это сборник отдельных новелл, аккуратно сплетенных общим сюжетом.

Такой формат, как и в случае с «Беспринципными» — конечно, небольшое читерство, но читерство во благо зрителю (поэтому 0% осуждения, 100% понимания) — он добавляет проекту необходимой динамики и позволяет авторам говорить с аудиторией о вечном на простом языке (что в целом является залогом успеха любого новогоднего фильма). А кроме того, превращает «Министерство», заявленное как комедия, в мультиформатное шоу — в равной степени семейное, праздничное, драматическое, философское и смешное.

К слову, о юморе. Если сюжет сериала будто старается стать определением термина «аскетизм», то вот с комедийной составляющей тут дело обстоит совершенно иначе. Проект Александра Фомина («Молодой человек») буквально переполнен шутками, что одновременно его дар и его же проклятье. С одной стороны, в каждой из серий каждый из зрителей точно найдет над чем посмеяться, с другой — шутить со скоростью света и не получать «штрафы», видимо, не дано даже людям из «Министерства».

И, да, тут очень-очень-очень много оммажей на современную мем-культуру — от «сомнительно, но окэй» до семьи Доминика Торетто.

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Министерство приятных актеров

В силу новеллистической айдентики сериала у него максимально обширный каст — и за редкими исключениями с идеальными попаданиями актеров в роли. Так, ворчливого Ашсемь играет Николай Фоменко, злодейку из МВП — Маруся Фомина («Балет»), хитроумного мошенника — Игорь Верник, лишившуюся собаки девушку — Елизавета Ищенко («Трасса»), находящихся в кризисе родителей — Ольга Сутулова («Спроси Марту») и Артур Бесчастный («Мир! Дружба! Жвачка!»), одинокого миллионера — Алексей Макаров, друзей-коллег-любовников — Александр Алябьев («Прометей») и Валерия Федорович («Кухня»).

Однако главным очарованием проект стал, конечно, Влад Прохоров. Символично, что роль Едва он исполнил именно на исходе 2024-го — года, ставшего прорывом для самого актера («Руки Вверх!», «Между нами лето») и пополнившего наш словарный запас словом «квадробер» (скажем так, есть в его персонаже что-то собачье).

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Сериал «Министерство Всего Хорошего»

Дата премьеры: 1 января 2025 года

Продолжительность: 8 серий по примерно 35 минут

Режиссер: Александр Фомин

В ролях: Влад Прохоров, Маруся Фомина, Николай Фоменко, Елизавета Ищенко, Ольга Сутулова, Артур Бесчастный и другие

Где смотреть: Okko