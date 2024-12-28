«Обожаю сниматься с Прилучным»: интервью с актером Павлом Чинаревым

28 декабря на «Кинопоиске» стартовал сериал «Красная поляна» — комедия, в которой столичная мошенница разоблачает бандитов на олимпийском курорте. Одну из ролей в проекте исполнил звезда «Мажора» Павел Чинарев. В интервью «Газете.Ru» актер рассказал о съемках в шоу, гонке за адреналином и планах на Новый год.

— Новый сериал Романа Прыгунова «Красная Поляна» вы в шутку назвали своей «лебединой песней», хотя сейчас кажется, что это скорее «разогрев» — после выхода проекта, уже в 2025-м, вас можно будет увидеть и в новом «Мажоре в Дубае», и в фэнтезийной саге «Этерна». Чувствуете ли вы, что сейчас вам удалось поймать свою волну?

— В «Этерне» — точно. Для меня это level up, совершенно другая «возрастная» категория, и я в ней чуть более вдумчивый и повзрослевший Чинарев. Потому что Чинарев, как артист, всегда работает по системе «персона + персонаж». И в Робере Эпине, и в Ване из «Мажора», и в «Лихих» — там большой процент природы и моего личного опыта как артиста.

А с точки зрения «лебединой песни» — я думаю, что это действительно так. Вряд ли еще когда-нибудь мне предложат сыграть роль настолько молодежную и настолько пограничную с подростковым возрастом, как в «Красной Поляне». Поэтому это прекрасное, доброе прощание с этой эпохой. Я, честно говоря, наиграл немало заводных молодых парней, и с этим нужно как-то органично попрощаться. Я очень сильно работаю и психологически, и физически именно для того, чтобы этот переход в средний возраст случился твердой поступью и стал заметным.

— Выражаясь метафорически, это панк-рок для вас сейчас или нет? Или что-то кардинально новое?

— Мы никогда не будем забывать лихой вайб панк-рока, он всегда будет сидеть на подкорке, но это уже совсем не панк-рок. Шутки шутками, но это уже какая-то музыка создания роли, которая требует наработок, родившихся на молодежных ролях. Но это наработки, которые требуют новых включений.

— Как эта новая актерская ипостась на вас отразилась — и что вы почувствовали? Как прошла перемена в игре персонажа совершенно другого уровня, другой формации?

— Я этого давно жду, а вот как она отразилась и как реализовалась — судить не мне. Судить, конечно же, зрителям, и я жду их впечатлений. Мне интересно, как они оценят это. Потому что я оцениваю это вкрадчиво, настороженно. Получилось или не получилось — скажет зритель.

— На съемках «Красной Поляны» у вас был сноуборд, пострадавшая шея и так далее. А спорт вне съемок был? Лыжи, сноуборд, что-то еще? Удалось ли вам заняться спортом, тренировками на Красной Поляне?

— Да, как только появлялось свободное время — я шел вкатывать.

close Евгения Безрук

— Сноуборд?

— Да. Например, у Влада Ценева или у Ринаты Тимербаевой было много съемочных дней. Мне же повезло — у меня их было меньше, и в свободные дни я мог заняться собой: немного выспаться и пойти делать что-то в удовольствие. А удовольствие на Поляне одно: пойти вкатить (покататься на сноуборде. — «Газета.Ru»).

— В каком жанре вам комфортнее сниматься? В комедии или все же в чем-то детективном?

— Я человек очень сомневающийся в этом смысле. Мне всегда казалось, что комедия — это вообще не мое, не мой жанр. Думал, что я немного уличный парень с бандитским бэкграундом, пока в какой-то момент моей жизни не появился очень важный для меня человек — Егор Чичканов, режиссер сериала «И снова здравствуйте» и фильма «Мажор в Дубае». Помню, как на пробах я говорил ему, что комедия — это не мое и он совершает ошибку. Он мне ответил: «Ты не видишь себя со стороны, ты не знаешь себя, не понимаешь и поэтому говоришь глупости. Глупости, которые свойственны артисту. А я со стороны режиссера предлагаю тебе даже не рискнуть, а просто узнать себя с другой стороны».

Так я начал себя узнавать — и клянусь вам, получаю большое удовольствие. Какой жанр, какие новые сюрпризы мне преподнесет судьба — я готов ко всему. У меня нет такой истории, что я сосредоточен только на драме. Знаю, что есть какое-то количество артистов, которые отказываются от отрицательных персонажей. Я же готов к любым свершениям и жду предложений. И чем они будут парадоксальнее для меня, тем интереснее.

— Возвращаясь к Саше, персонажу Ринаты Тимербаевой, — такие, как она, вас когда-нибудь разводили?

— В основном мы работаем с такими, как Саша, в связке. Я не попадался, я действовал.

— Сноуборд — это спорт экстремальный, активный, про адреналин. Гонитесь ли за адреналином в обычной жизни, где его черпаете?

— Я приемлю только адреналин, в котором тотально контролирую ситуацию. Я никогда не займусь бейсджампингом, никогда не полечу с парашютом, потому что там много чего не зависит от тебя. Вот если я тренируюсь, пытаюсь сделать какой-то трюк и вдруг его делаю, то такой адреналин — для меня. Я к нему готов. Он контролируемый, прогнозируемый, хорошо мной продуманный. А вот что-то типа «а ну-ка, сделай, может получится» — нет, я пас. Пусть это делает каскадер. Даже Том Круз всегда репетирует трюки, от него всегда все зависит.

— Вы говорили, что «Мажор» достоин спин-оффа. Если смоделировать ситуацию, готовы ли вы пойти на риск и написать сценарий спин-оффа для «Мажора»?

— Готов посоветовать сценариста (смеется). Причем даже не одного, а парочку. Сам я этим не хочу заниматься, потому что если говорить о каких-то проявлениях сценарных или режиссерских, то это, конечно, должна быть моя личная история, которую я буду затевать с нуля. Свои ресурсы поберегу.

— Если пофантазировать, в какие обстоятельства вы бы погрузили Ваню, вашего героя в «Мажоре», будь это спин-офф или новый сезон? В каких обстоятельствах он был бы более глубоким или, наоборот, более инфантильным?

— У меня есть некие переживания, потому что мы забыли о том Ване, который появился в третьем сезоне. Тот Ваня был абсолютно самобытен — такой лихой парень, который мог сделать что-то, чего не мог сделать Соколовский (герой Павла Прилучного — «Газета.Ru»). Умеет ли Мажор угонять тачки? Нет, не умеет. А Ваня — еще как. И в «Мажоре в Сочи», «Мажоре в Дубае» я подходил к людям на площадке и спрашивал: «Почему Прилучный за рулем?» Мне говорят: «Потому что он главный герой». Но ведь Ваня лучше водит машину, чем персонаж «Мажора». Я говорю: «Не забывайте, пожалуйста, это». Я обожаю Пашку, обожаю сотрудничать с Прилучным, но если делать спин-офф, то это должна быть история Вани до знакомства с Мажором.

close Евгения Безрук

— А если бы в песчаную бурю на съемках проекта в Дубае попал бы не герой Павла Прилучного, а Ваня, — что бы он сделал?

— Ваня нашел бы какое-то техническое решение, поверьте. Он переплавил бы песок в стекло и сделал бы себе какой-нибудь сноуборд для песка. Нужно не забывать, что Ваня очень сообразительный. Он не технический гик, но очень сообразительный парень в плане техники, технологий, электроники и так далее.

— Подводя итоги 2024-го, чем гордитесь за прошедший год?

— Я горжусь тем, что сохранил здоровье до 2025-го года. Честно говоря, был в дофаминовой ямке, и мне казалось, что здоровье еще есть, но вот вдохновение пропало. Но я немножко феникс — очень быстро восстанавливаюсь, и мне кажется, что уже и вдохновение появилось думать о чем-то, что будет в 2025-ом году. И о всех свершениях, которые нас ждут.

— Как и где будете встречать Новый год? Может быть, есть конкретные места?

— Дома, дома и еще раз дома. Так было, есть — и так будет. Но если все-таки по местам — это всегда Россия. Для меня Новый год — хлопья снега, которые летят с неба, и непролазные сугробы. Хотелось бы встретить где-нибудь на Алтае, в Карелии или на Байкале, но все же там не дом.