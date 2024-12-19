«Оставляла автографы на чеках, паспортах и колбасе»: как сложилась судьба Анастасии Вертинской

Анастасии Вертинской исполнилось 80 лет. Одна из самых необыкновенных красавиц советского кино, воплотившая на экране образы Ассоль и Офелии, рано начала актерскую карьеру, успела устать от свалившейся на нее славы, когда ей не было даже 20. И рано ушла из кино и театра, решив изменить свою жизнь, не желая играть «маму киллера», как она не раз говорила в интервью. «Газета.Ru» — о том, как сложилась судьба Вертинской и чем она занимается сейчас.

Детство Анастасии Вертинской

Младшая дочь русского певца Александра Вертинского родилась 19 декабря 1944 года в Москве. За год до этого ее отец вместе с женой Лидией (урожденной Циргвава) и трехмесячной дочерью Марианной вернулся в СССР после 25 лет, проведенных в эмиграции. Семье дали квартиру в доме на улице Горького рядом с Елисеевским магазином.

Анастасия Вертинская не раз вспоминала в интервью, что ее мама, которую она звала просто Лилей, была для Вертинского еще одним ребенком. Лидия Циргвава была младше Вертинского на 34 года (когда они познакомились в Харбине, ей было 17, ему — 51).

«В нашей семье мама к хозяйству не притрагивалась. Папа маму обожал, лелеял. Он ей внушил, что она идеал, и до конца жизни маму ничто не могло поколебать в этом убеждении. Лидия Николаевна так и считала, что она идеал. Домом занималась бабушка, ее мама. Бабушка знала много кухонь – и китайскую, и русскую, и грузинскую, и корейскую… Она была сибирячкой, а вышла замуж за грузина», — рассказывала Вертинская в одном из интервью. По хозяйству бабушке помогала домработница, а воспитанием девочек занимались бонны.

Вертинская признавалась, что была сложным ребенком — плохо училась, любила воровать мелочь из карманов папиного пальто и покупала на нее конфеты, дралась с сестрой. А отец говорил девочкам: «Я очень страдаю, когда вы шалите».

«Вот чтобы он не страдал, я из последних сил сдерживала свой жуткий характер. Мне казалось, что он — моя абсолютная собственность. Из-за этого частенько нападала на старшую сестру Машу.

Если у нее был день рождения и папа дарил Маше куклу, то одновременно обязательно покупал похожую и мне. Чтобы я не обижалась. Но я все равно могла разозлиться, что у Маши кукла в другом платьице. И потом старалась сделать все, чтобы ее кукла досталась мне. Отбирала силой», — делилась актриса в интервью изданию «7 дней».

close Актриса Анастасия Вертинская на занятиях по сценическому движению во время обучения на актерском факультете Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина в Москве, 5 октября 1964 года Генде-Роте Валерий/ТАСС

Безоблачная жизнь закончилась, когда в 1957 году на гастролях в Ленинграде Александр Вертинский скончался. Анастасии было тогда 12 лет, Марианне — 14. Семье назначили крошечную пенсию, ведь артист не успел заработать в СССР достаточного трудового стажа. Лиля Вертинская, окончившая к тому моменту Художественный институт имени Сурикова, начала продавать пейзажи и эстампы. Были у нее и работы в кино — необыкновенная, экзотическая красавица еще в 1952 году сыграла птицу Феникс в фильме Александра Птушко «Садко». После ей досталось еще несколько похожих ролей — в том числе злодейки Анидаг в фильме «Королевство кривых зеркал» Александра Роу.

От Ассоль до Маргариты: где снималась Вертинская

В 1960 году Анастасия Вертинская пришла к Александру Птушко пробоваться на роль «Ассоль» в фильме «Алые паруса». Режиссер поначалу не увидел романтическую героиню в короткостриженой школьнице в спортивном костюме. Но стоило переодеть ее в парик с длинными волосами и платье, как по нескольким снимкам 15-летнюю Вертинскую утвердили на главную роль. Правда, впоследствии о своих первых картинах — «Алых парусах» и «Человеке-амфибии» — Вертинская вспоминала неохотно, полагая, что в то время она была «еще не актрисой, а типажом». А свалившаяся популярность ее тяготила — стоило Вертинской выйти в магазин, как вокруг нее собиралась толпа.

«Я писала автографы на бумажках, на чеках, на паспортах, руках, на колбасе… Это была постоянная мука, она называлась славой. Единственное, что она мне принесла, — страшную боязнь толпы и по сей день», — вспоминала актриса в интервью kp.ru.

close Актриса Анастасия Вертинская в роли Ассоль и Сергей Мартинсон (слева) в роли угольщика в кинофильме «Алые паруса». 11 августа 1960 года РИА Новости

Из-за «несоветской» внешности в фильмографии актрисы оказалось не так много ролей. Зато каких! В 1964 году она сыграла Офелию в «Гамлете» Григория Козинцева, где ее партнером по площадке стал Иннокентий Смоктуновский. Фильм получил специальный приз Венецианского кинофестиваля, а Вертинская действительно поняла, что хочет стать актрисой (тогда она только поступила в Высшее театральное училище имени Щукина). Студенткой же она сыграла Лизу Болконскую в «Войне и мире» Сергея Бондарчука. Потом были Мэри Цинцадзе в картине Георгия Данелии «Не горюй!», Галина Петровна в «Случае с Полыниным», принцесса Луиза в «Тени» по пьесе Евгения Шварца, Мона в «Безымянной звезде», Оливия в «Двенадцатой ночи» (знаменитом спектакле театра «Современник», поставленном английским режиссером Питером Джеймсом — он много лет шел по телевидению в СССР), Джемма в «Оводе».

Уже к концу 80-х кинокарьера Вертинской практически сошла на нет — в 1989 году она снялась в картине Василия Пичула «В городе Сочи темные ночи» и пожалела об этом.

«Сыграла в эпизоде алкоголичку. Сделала у стоматолога железные зубы, подложила под щечки вату, нарисовала мешки под глазами. И зачем? Не знаю. Эта работа никому ничего не дала», — говорила Вертинская.

Одной из последних ролей в ее фильмографии стала Маргарита Юрия Кары — та самая, что была снята еще в 1994-м, а на экраны вышла лишь в 2011-м. По признанию актрисы, ей было страшно браться за роль героини своего любимого романа. Но она все же согласилась — и сама, без дублерши, «летала» на съемках.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

С начала 2000-х Вертинская не снимается в кино и не появляется на театральной сцене. Еще в 1989-м она покинула МХАТ — позже актриса объясняла, что всегда была индивидуалисткой и больше не хотела «ходить строем».

«Мы должны были приходить на собрания, иначе нам ставили прогул. Я эту советскую групповщину всегда ненавидела», — рассказывала актриса «Аргументам и фактам». Около 12 лет Вертинская преподавала актерское мастерство за рубежом — а потом вернулась в Россию.

Личная жизнь Анастасии Вертинской

Первым мужем актрисы стал Никита Михалков, с которым она познакомилась еще студенткой. В то время время у ее сестры Марианны был роман с Андреем Кончаловским, и многие ждали свадьбы старшей дочери Вертинского и старшего сына Михалкова. Но в 1966-м поженились, наоборот, младшие.

«Так распорядился Господь, что я полюбила Никиту. У меня не было чувства, что я вышла замуж за артиста. Это был просто мой любимый Никитон. Веселый, обаятельный, добрейший. Никита всегда был лидером, он очень талантливый. Еще учась в театральном институте, он поставил блестящий спектакль «12» с Колей Бурляевым, спустя много лет снял по этой пьесе фильм. Мы жили и дышали друг другом», — вспоминала актриса в одном из интервью.

У молодоженов родился сын Степан. Но брак продлился всего три года. По словам Вертинской, Михалкову была нужна жена, которая будет «сидеть на даче и рожать детей», а она не была готова к такому образу жизни и отчаянно хотела работать. Однако по-прежнему очень тепло говорит о Михалкове.

О втором своем браке — с певцом Александром Градским — Вертинская жалеет.

«Сейчас я понимаю, что поступила недальновидно. Нужно было оставить все на уровне романа, не следовало выходить замуж. У нас не получилось не потому, что кто-то оказался плохим, а потому что мы абсолютно из разных «детских». <…> Ну да, поначалу все начиналось как в сказке, но потом — быт, реальность… И вот наши реальности не совпали», — объясняла Вертинская.

close Настя Вертинская и Александр Градский Global Look Press

Брак с Градским продлился официально с 1976-го по 1980-й, но фактически отношения закончились в 1978-м. После этого Вертинская замуж не вышла, хотя ее ждал один долгий роман с человеком, которого она называла своим учителем, — Олегом Ефремовым.

«Самым «долговечным» человеком в моей жизни был Олег Николаевич Ефремов. Он был старше меня, намного опытней, он дал мне жизнь как актрисе. Я его обожала. Ему не было нужно, чтобы я готовила ему супы, всегда находилось, где поесть», — говорила она.

Отношения длились примерно 20 лет — но неофициально. Пока Вертинская еще была готова к замужеству, Ефремов был женат.

« А когда он этого сам захотел, я его уже не любила. Олег Николаевич был очень пьющим человеком. Это тяжкий крест, и я его взвалить на себя не могла. В молодости нас часто обуревают страсти, проходит время, и все кажется незначительным. А важными становятся совсем другие вещи», — признавалась она.

Где сейчас Анастасия Вертинская

Сегодня своими любимыми людьми Вертинская называет отца, Александра Вертинского, и сына, Степана Михалкова. С ними связана и ее нынешняя жизнь. В 2021 году была, наконец, воплощена идея снять сериал о Вертинском, которую его младшая дочь вынашивала много лет. Благодаря Вертинской были отреставрированы записи ее отца и изданы мемуары.

В 2000-х Вертинская помогала сыну в ресторанном бизнесе. Актриса увлеченно говорит о своей любви в кулинарному искусству — для нее это тоже, своего рода, наследие, только не отца, а бабушки Лидии Павловны. Еще в 2015 году — до того, как русская кухня настолько вошла в моду, — Вертинская возмущалась, что в России популярны пицца и суши.

«У нас как будто бы не было русской кухни, мы, как с голодухи, бросились во все иностранное…» — говорила она «Аргументам и фактам».

close Актриса Анастасия Вертинская на премьере биографической драмы «Вертинский» режиссера Авдотьи Смирновой в кинотеатре «Художественный» в Москве, 8 сентября 2021 года Сергей Карпухин/ТАСС

Сегодня Анастасия Вертинская продолжает заниматься сохранением наследия отца. А еще — своим здоровьем.

«Знаете, меня все с удивлением спрашивают: «Вы не играете в театре и кино, а что же вы делаете?» А я просто живу. Это означает для меня существование в гармонии. Чтобы тебя окружали семья, дети, внуки. И чтобы тебя любили», — сказала она недавно в интервью «АИФ», приуроченном к ее 80-летию.