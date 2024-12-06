«Враг у ворот»: 3 веские причины посмотреть сериал о покушении на Сталина с Филиппом Янковским

5 декабря в онлайн-кинотеатре «Иви» целиком вышел детективный сериал «Враг у ворот», созданный при поддержке Института развития интернета, — о сотруднике МУРа, борющемся с преступностью в локациях военной Москвы 1941 года. «Газета.Ru» приводит три причины, почему проект стоит оценить не только поклонникам военных фильмов и личным фанатам Филиппа Янковского.

Новый ракурс Великой Отечественной войны и самобытность

Тема Великой Отечественной войны вот уже 80 лет является системообразующей в отечественном кинематографе. Про подвиг наших прадедушек и прабабушек сняли, кажется, десятки тысяч фильмов и сериалов — в том числе великих и, к сожалению, посредственных.

Посредственных в какой-то момент, надо признать, стало больше, чем великих. Причиной тому лишь в редких случаях были «диверсии» отдельно взятых режиссеров — зачастую у авторов, снимавших о героизме советского народа, просто не находилось нового ракурса, под которым можно было в очередной раз осветить Великую Отечественную. А если он и отыскивался, то вместо достойного преемника «Летят журавли», «А зори здесь тихие» или «Иди и смотри» на экран выходили крайне спорные «Сволочи» (и не только они, конечно, просто брошенный Владимиром Меньшовым конверт до сих пор в памяти у многих).

«Враг у ворот» — редкая по нынешним временам картина, успешно справляющаяся с обоими пунктами: она и не позволяет себе провокаций, и дает зрителю новый сюжет в декорациях вечной темы. Сериал Никиты Грамматикова («Ева, рожай!») частично заходит на поле культового телефильма «Место встречи изменить нельзя» — это тоже детектив и тоже о харизматичном сотруднике МУРа, борющемся с преступностью. Однако параллели с великой работой Станислава Говорухина здесь остаются именно тонкими, аккуратными параллелями. Проект даже при желании нельзя записать в ремейки (которые нередко оказываются еще и гнусными пародиями) — причем не только «Места», но чего бы то ни было. Как минимум из-за нечастого для жанра места действия (холодная Москва 1941-го, где орудуют преступники), готовящегося покушения на Сталина и самобытных персонажей, среди которых, например, испаноязычная подруга главного героя Александра Гарсия.

Ну и да, «Враг у ворот» самобытен еще тем, что все его серии вышли разом. Это, если вы вдруг не следите за сериальной индустрией, большая редкость для стримингов по нынешним временам, где проекты — в том числе абсолютно цельные произведения — растягиваются на месяцы, превращаясь из серьезного хорошего кино в максимум попкорновое развлечение на вечерок (не надо так!).

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Нуарная Москва и грань честности

У многих проектов о Великой Отечественной войне, если не касаться грандиозных в плане бюджета вещей, есть еще одна общая симптоматика — им не хватает нестыдного по меркам эпохи визуала, из-за чего даже достойные в сюжетном смысле работы режут глаза дешевизной и безвкусностью «ментовских» сериалов нулевых. «Враг у ворот» этой участи избежал, гармонично смешав советскую эстетику со страшным духом войны и — внезапно — нуаром (при этом никого, кажется, не обидев).

Коллеги смело и отчасти справедливо выделяют в сериале комиксные нотки, и такие тезисы никого не должны смущать — комиксы это ведь не только ярко-детский «Человек-паук» или дошкольный «Микки Маус», но и вполне себе мрачно-серьезные вещи по типу «Города грехов» или «Сквозь снег». В детективном триллере Москва получилась одновременно узнаваемой и совершенно неизвестной, будто из другого мира, где можно затеряться даже на центральных улицах и где над городом повис почти беспросветный мрак. Причем подобное визуальное решение даже объясняется сюжетно: столицу было не узнать из-за маскировки стратегически важных объектов, которая мешала авиации нацистских захватчиков.

Нуарно-комиксное обличие при этом четко соблюдает грань, не позволяя себе перейти черту — в том числе и в упрощении темы, к которой проект обращается. «Враг у ворот», говоря о великом подвиге советского народа, не позволяет себе показывать идеалистическую картинку, которая невозможна, когда речь идет об ужасе войны. Героизм простых людей здесь существует не в вакууме, но рядом с уличной преступностью, воспользовавшейся приближением врага, а также несправедливыми репрессиями честных и любящих свою Родину граждан. И сам подвиг от того воспринимается еще более великим, настоящим — без тени той самой карикатурной комиксности.

Филипп Янковский и не только

Стоит признать — Филипп Янковский уже давно является неким ультимативным решением для российских продюсеров; даже небольшая роль гениального актера способна сделать из посредственного проекта что-то как минимум достойное упоминания. Что уж говорить, когда члену великой династии достаются центральные персонажи: во «Враге у ворот» он (как всегда, великолепно) сыграл диверсанта Павла Турсунова, который пытается убить Сталина из мести за родителей. Противостоит Турсунову по сюжету МУРовец Захар Мятов (Александр Новин, известный по фильму «Время первых») — незадолго до нападения нацистов на СССР его несправедливо арестовывают, и от расстрела оперативника спасает лишь внезапно возникшая нехватка кадров.

Помимо Янковского и Мятова, классно проявила себя во «Враге у ворот» Мария Смольникова («Дочь»), которая сыграла супругу Мятова, волею судеб променявшая счастливую семейную жизнь на этап. А также Кристина Работенко (небольшие роли в «Медиаторе» и «Неверных»), перевоплотившаяся в яркую иностранку Гарсию.

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Сериал «Враг у ворот»

Дата премьеры: 5 декабря 2024 года

Продолжительность: 8 серий примерно по 50 минут

Режиссер: Никита Грамматиков

В ролях: Александр Новин, Филипп Янковский, Кристина Работенко, Сергей Варчук, Заза Чантурия, Ольга Ефремова, Дмитрий Журавлев, Мария Смольникова, Сергей Гурьев, Никита Абдулов

Где смотреть: «Иви»