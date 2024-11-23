WoW исполнилось 20 лет! Пора наконец-то ответить на вечный вопрос — Орда или Альянс? Игра «World of Warcraft» вышла 20 лет назад

Бу, испугался? Не бойся. Я эльф 80-го уровня, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне. Послушай. Сегодня великой игре «World of Warcraft» исполнилось 20 лет! И, кажется, нет лучшего повода наконец-то ответить окончательно на главный вопрос — Орда или все же Альянс?