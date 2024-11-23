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WoW исполнилось 20 лет! Пора наконец-то ответить на вечный вопрос — Орда или Альянс?

Игра «World of Warcraft» вышла 20 лет назад

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Blizzard Entertainment Inc.
Бу, испугался? Не бойся. Я эльф 80-го уровня, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне. Послушай. Сегодня великой игре «World of Warcraft» исполнилось 20 лет! И, кажется, нет лучшего повода наконец-то ответить окончательно на главный вопрос — Орда или все же Альянс?

Примечание: тест составлен членом Альянса, поэтому ответы в пользу Орды здесь будут помечаться ошибочными — не смущайтесь, это дело рук эльфа 80-го уровня, что с него взять...

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