«Чувствует мое сердце, что лета не будет». Как уход из «Иванушек» погубил Олега Яковлева Экс-солисту «Иванушек International» Яковлеву могло бы исполниться 55 лет

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года. До музыкальной карьеры он получил актерское образование в ГИТИСе и работал в театре Армена Джигарханяна — а став звездой «Иванушек», поверил в себя и покинул коллектив. «Газета.Ru» — о яркой, но короткой жизни артиста, которого не стало в 47.

От военчасти в Монголии до ГИТИСа

close Олег Яковлев и журналист Отар Кушанашвили Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец и актер Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Чойбалсане (Монголия). Его мать Людмила Гомбожаева приехала туда из Бурятии преподавать русский язык и литературу в воинской части. Там она встретила 18-летнего солдата-срочника из Узбекистана, который был младше ее в два раза, и между ними вспыхнул роман. Когда у влюбленных родился сын Олег, Гомбожаева отказалась вступать в брак с юношей и уехала на родину, а затем перебралась в Иркутскую область. Сыну она дала отчество своего отца и свою девичью фамилию.

В 9 лет Яковлев увлекся музыкой, самостоятельно поступил в музыкальную школу по классу фортепиано — и мама купила ему пианино в кредит.

«Мама посмотрела на меня и пошла, взяла кредит — и купила мне пианино «Приморье». «Приморье», которое стоило тогда 675 рублей. Это практически годовая зарплата моей мамы», — рассказывал артист в одном из интервью.

После окончания школы Яковлев получил специальность «актер театра кукол» в Иркутском театральном училище, а затем поступил в ГИТИС в мастерскую народной артистки СССР Людмилы Касаткиной («Укротительница тигров», «Укрощение строптивой»). В студенчестве он снялся в фильме «Сто дней до приказа…» и участвовал в театральных постановках. Получив диплом, Яковлев устроился в театр Армена Джигарханяна — позднее он называл артиста «отцом» и благодарил его «за путевку в жизнь», передает сайт kp.ru.

«Я ему очень благодарен: это мой учитель, это человек, который дал мне путевку в жизнь. Он уникальный артист, актер от бога. Еще и заботливый, он стал как отец мне. Единственное — конечно, он расстроился, что я ушел в популярную музыку. И при встречах говорил мне: «Олег, ты всегда можешь прийти ко мне в театр», — рассказывал Яковлев.

Одной из причин ухода в поп-музыку стало финансовое состояние артиста. В 90-е ему не хватало зарплаты театрального актера — чтобы иметь свой угол в Москве, он какое-то время совмещал репетиции с работой дворником.

Яковлев в «Иванушках»: травля фанаток и признание

close Участники группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев (слева направо) в фойе Государственного Кремлевского Дворца (ГКД) после юбилейного концерта группы «Любэ, 2007 год Юрий Машков/ТАСС

В 1995 году продюсер Игорь Матвиенко основал поп-группу «Иванушки International», в которую вошли Игорь Сорин, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов. Одна из их первых песен «Тучи» возглавила главные хит-парады и сделала начинающих артистов суперзвездами. В 1997 году Сорин заявил о решении покинуть коллектив, и Матвиенко позвал на его место Яковлева — тот прислал свои записи в продюсерский центр. Какое-то время исполнители продолжали выступать вчетвером и снялись в клипе на песню «Кукла», а со 2 марта 1998 года квартет окончательно превратился в трио.

По словам Яковлева, в первое время ему было сложно — фанатки Сорина посчитали, что он вытеснил их кумира из группы. Даже в отсутствие Сорина на концертах они скандировали: «Игорь! Игорь!» В интервью телеканалу «Мир» певец рассказал, что первые месяц-полтора он пытался найти собственный стиль и даже немного копировал своего предшественника.

«Потом произошел какой-то момент, когда у меня перестроился весь организм, пластика. Спасибо Матвиенко, что он сочинил для меня «Тополиный пух», и люди поняли, что я другой тембрально, я другой визуально, психически, у меня совершенно другие интересы. Когда произошло полностью осознание себя, то люди сразу почувствовали. С «Тополиным пухом» я нашел себя именно вокально, ушел тембр «Куклы Маши», и с этого момента все сразу стало абсолютно по-другому. Девчонки поняли, что я не подражаю Сорину, я стал Олегом Яковлевым», — делился певец.

Все песни, в которых Яковлев пел заглавные партии в составе «Иванушек», становились хитами: «Тополиный пух», «Беги», «Реви», «Золотые облака» и «Снегири».

«Я без ложной скромности скажу, что у меня есть этот дар — петь хиты, и именно так, как хочет композитор. В жизни я говорю очень низко, а пою я очень высоко, но когда я слушаю себя со стороны, все равно себя узнаю. У меня очень узнаваемый тембр, такой, какой только у Олега Яковлева», — заявлял исполнитель.

В 2001 году Яковлев снялся вместе с Ренатой Литвиновой в клипе Аллы Пугачевой «Речной трамвайчик» — исполнительница сама выбрала и пригласила его, а затем позвонила, чтобы поблагодарить за помощь. По словам артиста, он не стал брать гонорар за эту работу.

«Да, конверт был пухлый. Но я не имел права брать деньги за счастье, которое принесла эта работа мне и моим близким, это кощунственно. Сейчас, правда, иногда думаю — куда делся этот конверт, в чьи руки», — говорил Яковлев.

Сольная карьера

close Олег Яковлев с Сашей Куцевол перед церемонией награждения XII премии в области популярной музыки «Муз-ТВ-2014 Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В 2012 году Яковлев начал сольную карьеру, а в 2013-м покинул группу. Уйти в свободное плавание певца убедила его девушка Александра Куцевол. По словам артиста, «Саша развалила группу», называя его «лучшим» и придавая много уверенности в силах.

«Я благодарен ей за то, что у меня есть несколько лет впереди, я хочу выпустить сольный диск, я хочу выпустить пару-тройку-четверку хитов, я хочу сделать очень красивые видео. Вы понимаете, что в группе я никогда бы этого не сделал. Я там был одним из трех, а теперь я сольная единица»,

— заявил Яковлев в своем последнем интервью за месяц до ухода из жизни.

Однако на концертах поклонники ждали от Яковлева исполнения песен из репертуара «Иванушек», которые Матвиенко разрешил использовать. Это не нравилось артисту — ведь с 2012 по 2017 год он выпустил 14 сольных песен и снял несколько клипов. Самыми известными композициями певца стали «Танцуй с закрытыми глазами», «В рапиде» и «Море синее».

«Не привык плакать в жилетку»

close Олег Яковлев во время выступления группы «Иванушки International» на юбилейном концерте в «Крокус Сити Холл», 2010 год Дмитрий Серебряков/ТАСС

Не добившись популярности отдельно от «Иванушек», певец начал злоупотреблять алкоголем. По мнению Матвиенко, именно алкоголь стал причиной ранней смерти певца. Об этом он заявил в комментарии «АиФ».

«К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт. Его погубила зависимость. В его случае это был алкоголь», — сказал продюсер.

10 июня 2017 года Яковлев выступил в Твери и дал интервью местному порталу tverigrad.ru. На кадрах видно, что певец выглядел болезненно — его кожа пожелтела, а речь замедлилась.

«Чувствует мое сердце и мой нос, что лета не будет. Так, что крепитесь, держитесь», — сказал тогда Яковлев.

Он также рассказал, что справлялся с возникающими трудностями, «выгоняя всех из дома»: «Меня раздражают люди, когда мне трудно. Я не привык плакать в жилетку».

28 июня 2017 года Яковлев был госпитализирован в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени», а на следующий день скончался от остановки сердца. Ему было 47 лет.