Великие потрясения и великая Россия: как сериал «Столыпин» прорубает окно для нашего кино

5 ноября в 21.30 мск на телеканале «Россия 1» стартует «Столыпин» — исторический сериал про министра внутренних дел Российской империи Петра Столыпина, любовь и революцию. «Газета.Ru» рассказывает о созданном при поддержке Института развития интернета проекте Алексея Андрианова и его реформаторских начинаниях.

1906 год, Российская империя. Страна переживает непростые времена, предвещающие времена по-настоящему ужасные: только-только был подписан Портсмутский мир, ознаменовавший неудачный финал Русско-японской войны, а также прогремела Первая русская революция с ее «Кровавым воскресеньем» и духом давно назревшей демократизации, пропитанным всеобщей жестокостью.

Ответственным за разрешение внутренних проблем император Николай II назначает Петра Столыпина — инициативного саратовского губернатора, беспощадно подавившего у себя в регионе революционные восстания. Молодой по меркам должности реформатор министром внутренних дел Российской империи Столыпина назначили в 44 года занимает кресло главы российского МВД, пост буквально расстрельный — за последние четыре года террористами были убиты двое его предшественников, а на других регулярно устраивались покушения. Но Столыпина это не останавливает справедливости ради, сразу после назначения он писал в послании жене, что согласился на должность исключительно по приказу Николая II, понимая всю сложность ситуации, ведь, как нам часто напоминают в последнее время, кому-то нужны великие потрясения, а кому-то — Великая Россия крылатая фраза «Им нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия!» была произнесена Столыпиным в 1907 году на собрании Госдумы.

У российского кинематографа сейчас всего три союзника — зачастую стыдные комедии, зачастую нестыдные экранизации-переосмысления чего бы то ни было, а также исторические картины. Последние, зачастую тоже нестыдные, объединяет одна понятная, но, кажется, опасная в контексте поддержания зрительского интереса симптоматика — большинство из них упорно продолжают прорубать окна (видимо, панорамные) в биографиях крупнейших политических деятелей России, не замечая ни затупившегося (при активном содействии западных режиссеров) топора новых идей, ни просто усталости аудитории от проектов об условных Петре I, Екатерине Великой или, в чуть меньшей степени, Иване Грозном, не говоря уже об Иосифе Сталине.

Сериал «Столыпин» в этом плане выполняет важную функцию — посвящает себя фигуре, на самом деле не то чтобы менее значимой для российской истории, но по страшной несправедливости куда менее популярной («ну, реформы какие-то делал, да?»). И тем самым хоть немного раскрывает полноту картины ключевых для страны событий, которая в понимании людей без исторического образования сводится к противостоянию хороших/плохих Николая-дворянства с хорошими/плохими Лениным-крестьянством.

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Проект снял режиссер Алексей Андрианов, специалист по историческому жанру («София», «Годунов», «Грозный»), так что за визуал тут можно не бояться — он классный и достоверный. Единственное, как и многие другие костюмные драмы, здесь чуть грешат ненужным слоу-мо (зато у нас есть «Матрица» дома).

Драма рассказывает о пяти годах жизни Столыпина, когда он был главой МВД Российской империи, а также председателем Совета министров, и его прошлом — точечными флешбэками, которые помогают понять личность реформатора. Важная роль в сериале отводится семье госдеятеля, его отношениям с супругой Ольгой (Мария Палей). Женщиной, надо сказать, удивительной судьбы, пережившей жуткий теракт в своем доме и потерю любимых людей, работавшей в Первую мировую войну сестрой милосердия, укрывавшейся от карательных отрядов красноармейцев и оккупантов-нацистов — и умершей в эмиграции в полном одиночестве.

Еще больше экранного времени достается противникам Столыпина — революционерам (чудесные Юрий Насонов, Павел Попов, Стася Милославская, Александр Яценко), разными способами борющимся с неугодным режимом. Полноценное раскрытие этих персонажей (пускай и местами с художественным вымыслом) лишь на первый взгляд само собой разумеющееся: многие костюмные драмы сильно упрощают — и таким образом неестественно демонизируют — антагонистов, превращая их в обезличенное зло, которое творит это зло просто так, что убивает историческую мораль в зачатке. В «Столыпине» же у революционеров лицо четкое, причем у каждого свое (как это когда-то было в великом «Статском советнике» Янковского) — радикальное или умеренное, оно в любом случае принадлежит конкретным людям, которые способны любить и ненавидеть, бояться и идти до конца, осознавать ошибки и не признавать их.

Роль самого министра в проекте досталась Александру Устюгову, суперзвезде «Ментовских войн», — он признавался, что не особо верил в успешный кастинг, так как «больше по боевикам», но утверждение артиста в итоге заняло всего полчаса. Понять такой выбор продюсеров несложно — Устюгову по неясной причине действительно недостает крепких драматических амплуа, соответствующих его таланту, да и внешнее сходство с учетом качественной работы гримеров тут оспорить сложно.

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Пережив десяток покушений, Столыпин все же пал жертвой разгоравшейся революции, не успел полноценно осуществить все задуманные реформы (об их возможных итогах до сих пор активно спорят историки) — в сентябре 1911 года он погиб от рокового выстрела человека по фамилии Богров, когда смотрел в театре «Сказку о царе Салтане».

Спустя без малого 90 лет почти однофамилец его убийцы Данила Багров нанес не менее роковой выстрел по российскому кино, тоже, наверное, руководствуясь исключительно благими мотивами, — и на десятилетия вперед ввел тренд на романтизацию бандитов, которая до сих пор нет-нет да и пробирается сквозь разнообразные нестыдные «Сказки о царе Салтане», стыдные комедии и мелодрамы, а также исторические проекты. К счастью, в последних, если судить по «Столыпину», появляется реформаторский тренд на новые важные лица. Для российского кино (великого или нет — решать вам), которое и так уже перенесло немало потрясений, это, кажется, именно то что нужно.

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Сериал «Столыпин»

Дата выхода: 28 октября 2024 года («Смотрим») / 5 ноября 2024 года («Россия 1»)

Продолжительность: 6 серий по примерно 50 минут

Режиссер: Алексей Андрианов

В ролях: Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский

Где смотреть: «Смотрим», «Россия 1»

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