От живописи до гейм-дизайна. Что посмотреть на выставке молодых художников в «Зарядье» В парке «Зарядье» открылась выставка молодых художников «ВЫПУСК'24»

В «Паркинг галерее» парка «Зарядье» открылась выставка «ВЫПУСК'24», на которой представлены дипломные работы выпускников московских творческих вузов 2024 года. Кураторская команда «Зарядья» и представители учебных заведений отобрали для экспозиции более 300 работ в самых разных жанрах: живопись, скульптура, фотография, иллюстрация, архитектура, театр, мода, анимация и компьютерная графика. Подробнее о выставке — в материале «Газеты.Ru».

Выставка «ВЫПУСК» проходит уже третий год, и с каждым разом число вузов-участников увеличивается. Для молодых художников, чьи работы представлены в экспозиции, — это важная веха в профессиональной жизни, для абитуриентов — возможность выбрать ориентиры для поступления, а для всех гостей — шанс раньше других познакомиться с теми, кто скоро будет определять визуальный стиль нашей жизни.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры Алексея Фурсина, в этом году в выставке принимает участие рекордное количество вузов.

«Первый «ВЫПУСК» собрал студентов из 14 учебных заведений, а в этом году к проекту присоединились представители 22 учреждений. Мы знакомимся с новым поколением художников, работы которых завтра будут радовать не только посетителей московских галерей, но и, уверен, ведущих музеев и галерей мира. Многие из наших участников уже сейчас создают самобытные и достойные произведения, которые получают признание ценителей», — сказал он.

close Анатолий Любавин и Алексей Фурсин Пресс-служба парка «Зарядье»

Директор Парка «Зарядье» Иван Демидов поблагодарил руководителей вузов и напомнил, что слово «искусство» переводится как «опытность», — а значит, нынешняя выставка представляет выражение изобразительного опыта в том числе и педагогов.

«Выставка «ВЫПУСК» — это один из флагманских проектов «Зарядья». Наша задача — показать очень разное молодое искусство, показать тех новых художников, которые, окончив вуз, выходят на большую сцену и совсем скоро появятся в галереях, музеях, будут оформлять спектакли и делать объекты для города. Мы показываем художников в очень широком, максимально широком смысле. На выставке есть живописцы, скульпторы, фэшн-дизайнеры, фотографы, гейм-дизайнеры, сценографы, иллюстраторы, художники кино», — заявила куратор выставки Ирина Осипова

В свою очередь ректор МГАХИ им. Сурикова Анатолий Любавин отметил, что такая площадка дает возможность молодым художникам показать себя, увидеть свое развитие и почувствовать здоровую конкуренцию. Так, выпускница Суриковского института Анна Канфер в своей живописной серии, написанной в усадьбе Марфино, ищет художественный язык, который позволит связать прошлое с настоящим и будущим.

close Пресс-служба парка «Зарядье»

Ректор Академии Ильи Глазунова Иван Глазунов представил масштабные живописные полотна своих выпускниц Евгении Кульшенко «Сказка о царе Салтане» и Марии Гореловой «Жертва Данко».

«Это попытка диалога с Серебряным веком, работы выполнены в традициях модерна начала XX века», — прокомментировано Глазунов.

close Пресс-служба парка «Зарядье»

Выпускник Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (направление «Технологии. Дизайн. Искусство») Давид Мелик-Агамирян представил костюм с использованием инновационных материалов, похожих на стекло.

«Большинство людей старается скрыть свое внутреннее состояние за своим костюмом, а моя идея — подчеркнуть, что при общении с человеком его видно насквозь», — объяснил автор.

close Пресс-служба парка «Зарядье»

Скульптор Регина Ле из РГХПУ им.Строганова создала работу под названием «Я.Не.Злюсь.». Клумба из фарфоровых цветов, часть из которых смята, символизирует последствия вербальной агрессии. Цель этой работы — заставить зрителя задуматься о взаимоотношениях с близкими.

close Пресс-служба парка «Зарядье»

Александра Мелешкова из Института современного искусства Иосифа Бакштейна представлена на выставке скульптурной композицией «Бессонница», сделанной из монтажной пены и папье-маше. Молодой художнице удалось изобразить непростое состояние героев скульптуры.

close Пресс-служба парка «Зарядье»

Ярослава Мурашко из ВГИКа — будущий художник кино и телевидения. Она создала проект по мотивам романа Орхана Памука «Черная книга»

close Пресс-служба парка «Зарядье»

Камила Башарова из МГИКа сделала серию фотографий «Со-бытие», посвященных ее малой родине — поселку Вербовский. Бытовые зарисовки и портреты жителей демонстрируют «со-бытие» соседей, живущих в поселке.

close Пресс-служба парка «Зарядье»

Марина Моторная из Школы-студии МХАТ разрабатывала технические решения для спектакля «Альцина» в постановке Цюрихского оперного театра. Целью проекта было объединить традиционные и современные методы в создании сценических декораций, исследуя, как новейшие технологии могут оптимизировать театральное производство, сохраняя его высокий художественный уровень.

close Пресс-служба парка «Зарядье»

Елена Сурова из Московской школы современного искусства (Universal University) создала объект «Венера». Сталь и капрон взаимодействуют, словно противоположности: одна защищает и ограничивает, другая подстраивается и стремится вырваться наружу. «Сила не в сопротивлении, а в искусстве балансировать, создавая пространство для нового понимания», — считает автор.

close Пресс-служба парка «Зарядье»

Выставка продлится до 8 декабря. Познакомиться с экспонатами и их авторами можно с помощью специального чат-бота.