«Нобелевку» по литературе внезапно получила кореянка Хан Ган. О чем она пишет? Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Хан Ган из Кореи

Нобелевскую премию по литературе — вопреки прогнозам — получила южнокорейская писательница Хан Ган. На русский язык переведены два ее романа — «Вегетарианка» и «Человеческие поступки», — оба они вдохновлены трагическими страницами истории Кореи. «Газета.Ru» рассказывает, как и о чем пишет лауреат «Нобелевки» 2024 года.

Нобелевский комитет по литературе 10 октября присудил свою награду в 117-й раз. Лауреатом премии стала писательница из Южной Кореи Хан Ган. В заявлении комитета отмечена ее «насыщенная поэтичная проза, которая смотрит в лицо исторической травме и обнажает хрупкость человеческой жизни».

«У нее есть уникальная способность осознавать связи между телом и душой, живым и мертвым, а со своим поэтичным экспериментальным стилем она стала новатором в области современной прозы», — подчеркивается в релизе.

Известие о вручении премии застало 53-летнюю Хан Ган врасплох. Как рассказал секретарь шведской академии Матс Мальм изданию The Guardian, он сообщил ей новость о вручении премии по телефону — и изрядно удивил автора своим звонком.

«Мне выпала честь поговорить по телефону с Хан Ган. Кажется, у нее был обычный день — она только что закончила ужинать с сыном. Она не была готова к этому, но мы начали обсуждать подготовку к декабрю», — поделился секретарь академии. В конце года в Стокгольме пройдет торжественное вручение награды — в 2024-м Нобелевская премия по литературе составила 11 млн шведских крон (чуть более $1 млн).

Хан Ган стала первым автором из Южной Кореи, получившим Нобелевскую премию по литературе, и 18-й женщиной, награжденной Академией.

О чем пишет Хан Ган?

close Книги авторства Хан Ган в Шведской академии Tom Little/Reuters

Лауреатка премии родилась 27 ноября 1970 года в городе Кванджу в семье писателя Хан Сынвона. В 10-летнем возрасте она переехала в Сеул. Высшее образование Хан Ган получила в университете Ёнсе, где изучала корейскую литературу. В 1998 году она поступила на международную писательскую программу в Университете Айовы в США.

Писательская карьера Хан Ган началась в 1993 году, когда пять ее стихотворений были опубликованы в журнале «Общество и литература». На следующий год ее рассказ «Алый якорь» победил в литературном конкурсе.

Еще в юности глубокое впечатление на писательницу произвела строчка из стихотворения южнокорейского поэта И Сана: «Я уверен, что люди должны быть растениями». Хан Ган видела в ней отсылки к периоду начала XX века, когда Корейский полуостров был под властью Японии. Это вдохновило писательницу на ее самый успешный на сегодняшний день роман «Вегетарианка» (в 2017-м он вышел в русском переводе). Произведение стало для нее также одним из первых, переведенных на английский язык, — в 2016 году «Вегетарианка» принесла автору Букеровскую премию.

Роман о женщине, которая хочет избежать любых видов насилия и становится вегетарианкой, называли скандальным. Это повествование из трех частей о девушке по имени Ёнхэ, которая из-за одного кошмарного сна выбрасывает из холодильника все продукты животного происхождения. Стремление избежать ужаса смерти становится навязчивым, до психоза — от романа веет кафкианским ощущением беспомощности и ужаса перед обществом и государством. В самой Южной Корее, к слову, он не был популярен. Написанное в 2007 году, произведение показалось соотечественникам просто мрачным рассказом о безумной женщине, отказавшейся от мяса, без налета гениальности.

На русский язык переведен еще один роман писательницы — «Человеческие поступки», написанный в 2014 году. Он повествует о другой трагичной странице истории Южной Кореи — студенческих волнениях в Кванджу 1980 года, жестоко подавленных правительством. В 12 лет Хан Ган обнаружила в родительском шкафу фотоальбом со снимками, сделанными во время тех событий, — и пережила ужас при виде искалеченных тел, пронзенных штыками. «Человеческие поступки» — рассказ об этом восстании, который ведется от имени разных его участников.

Последний на сегодняшний день роман Хан Ган — «Я не прощаюсь», он вышел в 2021 году. Это произведение посвящено восстанию на острове Чеджудо в 1948-м и 1949-м годах, когда жители протестовали против разделения полуострова на северную и южную части. Оно тоже было жестоко подавлено.

Кто еще мог получить премию?

Хан Ган была неочевидной претенденткой на Нобелевскую премию: в списках букмекеров она проходила с коэффициентом 33/1. Фавориткой гонки считалась китайская писательница Цань Сюэ, она лидировала в списке претендентов с коэффициентом 10/1. Творчество 71-летней писательницы, исполненное мрачных кафкианских мотивов, относят к авангардному направлению — в противовес реализму современных китайских писателей. Большую часть ее произведений составляют рассказы, во многом автобиографические, отражающие тяжелое детство, прошедшее в годы Культурной революции и Кампании против правых элементов Мао Цзэдуна. К слову, «Нобелевку» ей все прочили и в прошлом году.

Среди фаворитов букмекеров в этом году был также 85-летний австралийский писатель, поэт и эссеист Джеральд Марнейн, известный по роману «Равнины». Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе — и в этот раз его коэффициент у букмекеров составил 12/1.

С коэффициентом 14/1 в списке претендентов значился японский писатель Харуки Мураками, которому в этом году исполнилось 75 лет. Последний на сегодняшний день роман автора «Охоты на овец» и «Норвежского леса» называется «Город и его ненадежные стены», он был опубликован в Японии в 2023 году.

Также среди фаворитов букмекеров упоминались аргентинец Сесар Айра, греческая писательница Эрси Сотиропулу, канадка Маргарет Этвуд и американец Томас Пинчон (у каждого из них был коэффициент 16/1).