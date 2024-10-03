Готовилось покушение, завербована спецслужбами. Что известно о пропаже дочери Любови Успенской

Пропала дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина — предположительно, это случилось около недели назад. По словам адвоката артистки Елены Сениной, девушка могла быть завербована иностранными спецслужбами. В свою очередь общественник Виталий Бородин заявил, что подруга Плаксиной готовила покушение на Успенскую. «Газета.Ru» — о том, что известно об этой ситуации на данный момент.

Что известно о пропаже дочери Успенской

Новость о пропаже дочери певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной появилась в сети вечером 2 октября. Пресс-служба артистки, ссылаясь на саму Успенскую, подтвердила «Газете.Ru» исчезновение 34-летней наследницы. По словам певицы, о местоположении Татьяны ничего не известно, поскольку ее телефоны остались дома.

«Мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР и ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли. Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать! Они ничего не видели. Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы», — говорится в сообщении Успенской.

Она также опубликовала в соцсетях пост с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении Татьяны. Репостами ее поддержали Николай Басков, Валерия, Зара и другие знаменитости.

Сразу после случившегося Успенская обратилась к руководителю ФПБК («Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией») Виталию Бородину. Об этом он заявил в коротком видеоролике-обращении ко всем руководителям силовых структур, заявив, что Татьяна уже несколько дней не выходит на связь. Затем Бородин отправился домой к Успенской, пообщался с прислугой и опубликовал в своем Telegram-канале новое видеообращение. Он предположил, что некая подруга Татьяны по имени Таисия хотела организовать убийство ее матери.

«Она, возможно, причастна к ее исчезновению. Как мне сейчас сказали, эта барышня хотела организовать покушение на убийство Любови Успенской. Этому всему есть подтверждение, есть переписки, фото и видео. Заявление в правоохранительные органы никто пока писать не будет. Нужно установить, что вообще происходит», — рассказал Бородин.

В распоряжении «Газеты.Ru» также оказалось обращение адвоката певицы Елены Сениной.

Она заявила, что Татьяну завербовали иностранные спецслужбы, поскольку ее мать, уроженка Киева, активно поддерживает правительство РФ, получила российское гражданство и выступала на новых территориях.

«Танюша сейчас находится, по нашей информации, не на территории РФ. Мы предполагаем, что в связи с тем, что Люба явно встала на сторону власти, на сторону нашего президента и поддерживает наших бойцов на новых территориях, выезжает с концертами, записывает патриотичные песни, получила российское гражданство в знак того, что она поддерживает политику РФ. В связи с зависимостью Тани она была завербована спецслужбами иностранного, понятно какого, государства», — заявила Сенина.

При этом, по информации анонимного источника kp.ru, дочь певицы сейчас находится в Израиле — и с ней якобы все хорошо. Представители певицы данную информацию не комментировали.

Известно, что незадолго до пропажи Плаксина получила серьезное повреждение — ее госпитализировали с травмой головы. В эфире шоу «Ты не поверишь!» Успенская сообщила, что ее дочь поскользнулась и упала в душе, вследствие чего разбила голову. Медикам пришлось наложить швы на голове Татьяны.

Отношения Успенской и Плаксиной

Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза. В браке с бизнесменом Александром Плаксиным у нее родилась дочь Татьяна. Успенская проводит совместные туры и концерты с дочерью, также они регулярно посещают различные телешоу и дают интервью. Артистка помогает наследнице с развитием карьеры и признавалась, что не переживает за творческое будущее Плаксиной. Она уверена, что к дочери не будут относиться предвзято из-за ее славы.

«У меня чувство достоинства настолько высоко, что я никогда не буду навязывать публике «бездарную дочку», заставлять насильно ее слушать. Я должна гордиться, когда она выходит петь, чтобы я затаила дыхание и у меня мурашки по телу шли», — говорила певица сайту teleprogramma.pro.

Осенью 2022-го Плаксина презентовала дебютный сингл «Чудо»﻿ под псевдонимом Pacha Tati. По словам Успенской, дочь сопровождает ее на гастролях, так как учится быть звездой. Певица также отмечала, что прежде всего она намерена помочь наследнице выпустить в 2025 году альбом, посетовав при этом на нехватку времени.

«Она должна практиковаться, быть звездой. Это не один, и не два, и не три месяца подготовки. Это серьезный подход и работа серьезная, у артиста уверенность должна быть — а это все сразу не дается. У Тани все это есть, но это все нужно собрать вместе», — отметила Успенская в комментарии сайту kp.ru.

Кроме того, 70-летняя певица активно высказывается о личной жизни дочери. В комментарии сайту mk.ru она заявила, что советует Татьяне не выходить замуж. По мнению Успенской, «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться, сколько хочешь».

«Мужчины же — они еще сутенеры и альфонсы. Потом используют общих детей для своей выгоды. Шантаж и прочее, прочее», — сказала Успенская.

Певица сообщила, что у многих ее подруг мужья пытались отнять детей. Артистка добавила, что ее последний супруг использовал дочь для шантажа, грозя не отпустить ее в Россию.

Позднее в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» Успенская заявила, что мечтает стать бабушкой.

Скандалы, связанные с дочерью Успенской

Отношения Любови Успенской с Татьяной не всегда были доверительными — долгое время девушка жила в ссоре с матерью и обвиняла ее в домашнем насилии. По словам Плаксиной, мать не выпускала ее из дома и даже пыталась задушить. В свою очередь Успенская объясняла причину громких заявлений дочери наркозависимостью. Позднее и сама Татьяна призналась, что несколько раз лечилась в рехабе. Она заявила, что на наркотики ее подсадила близкая подруга Таисия — вероятно, та самая, что якобы готовила покушение на Успенскую.

«Это был ад наяву. Первый раз мне наркотики подсыпали, потом у меня крыша съехала, меня полностью уносило. А Таисия написала мне в соцсетях — предложила сделать концерт в крутом клубе. Я туда приехала, а мне что-то подсыпали. Чем больше я употребляла, тем больше меня уводили с пути. Таисия начала меня выискивать, давала все время наркотики... Частично я отдавала ей деньги», — рассказала Плаксина в эфире программы «Мужское/Женское» на Первом канале.

Вскоре она помирилась с матерью, и им удалось выстроить близкие отношения. А в 2018 году Успенская сообщила, что ее дочь в результате падения с велосипеда лишилась пяти зубов, а также получила травмы челюсти и ребер. Девушка прошла дорогостоящее лечение в Швейцарии — и в промежутке между процедурами, когда ей удалили часть десны, посетила шоу «Звезды сошлись», в котором рассказала о произошедшем.