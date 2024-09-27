«Одинокие волки»: Джордж Клуни и Брэд Питт делают АУФ

На стриминге Apple TV+ вышла криминальная комедия «Одинокие волки», в которой Джордж Клуни и Брэд Питт изображают двух чистильщиков, вынужденных работать сообща над одним делом. Режиссером и сценаристом картины выступил Джон Уоттс, постановщик трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, каким вышло первое за 16 лет экранное воссоединение Питта с Клуни.

В результате сложной цепочки событий два чистильщика (Джордж Клуни и Брэд Питт) независимо друг от друга оказываются в номере отеля, где окружная прокурорша (Эми Райан) трясется над окровавленным телом мальчика (Остин Абрамс). Оба специалиста по решению вопросиков привыкли работать в одиночку, однако в этом случае вынуждены впервые в жизни объединить усилия. А их — усилий — потребуется немало: то, что сперва кажется не самым пыльным дельцем, быстро оборачивается длинной ночью, богатой на погони, перестрелки и перебранки.

close Кадр из фильма «Одинокие волки» (2024) Apple TV+

Как известно, если волк молчит, лучше его не перебивать. Это не то чтобы на заметку, просто разговор об «Одиноких волках» Джона Уоттса необходимо было начать с «волчьей» цитаты.

Что до фильма, то выпускающий его стриминг компании Apple, по всей видимости, потихоньку собирает ансамбль картин Стивена Содерберга про друзей Оушена в лоскутном формате: месяц назад там появились милейшие «Зачинщики» Дага Лаймана, где таких же невольных напарников играют Мэтт Деймон с Кейси Аффлеком, теперь настала очередь воссоединения Джорджа Клуни с Брэдом Питтом. Последние не делили кадр со времен коэновского хита «После прочтения сжечь», тоже, кстати, премьерившегося в Венеции. То есть, страшно подумать, 16 лет (хотя формально это уже второй их совместный проект за год: в «Воображаемых друзьях» Джона Красински у Клуни была полноценная роль, а Питт вышел действительно воображаемый — в титрах ему приписали невидимого персонажа, который не разговаривает).

Понятно, что в одном ряду с Содербергом и братьями Коэн постановщик Уоттс, без малого лет десять снимавший для Marvel «Человеков-пауков», заметно тушуется, пускай в рамках своей фильмографии и прыгнул, кажется, чуть выше головы: в картине полно острот (одна поместилась даже в название, которое пишется через «f», — «Wolfs» вместо «Wolves» — это флексионная шутка, буквально навязанное множественное число), а вот какой-то режиссерской остроты́ ей недостает.

Отсутствие общей звонкости отчасти компенсирует симпатичная — по стриминговым меркам уж точно — картинка: за здешний приятный неонуарный мрак, надо думать, стоит в первую очередь хвалить оператора Ларкина Сейпла («Все везде и сразу»), много снимавшего музыкальные клипы под началом соратника Дональда Гловера, постановщика Хиро Мураи («Атланта», «Медведь»).

В сумме это дает необходимый минимум с приятным бонусом — в общем, сносный фундамент для дуэта Питта и Клуни, которые тут изображают наследников Уинстона Вульфа, героя Харви Кейтеля из «Криминального чтива». Возраст, конечно, дает о себе знать (Питту — 60, Клуни — 63, первый успевает обозвать второго стариком), но былая химия никуда не делась, так что фильм, целиком на нее полагающийся, обречен состояться. Так и происходит: их бесперебойный обмен колкостями, ужимками и прищуренными взглядами ни на секунду не дает заскучать.

close Кадр из фильма «Одинокие волки» (2024) Apple TV+

Лет, собственно, 16 назад «Одиноких волков», во-первых, снимал бы не Уоттс, а во-вторых, они явно стали бы такой же примерно классикой, как «Друзья Оушена» и «После прочтения сжечь». Но мир и индустрия с тех пор заметно поменялись, так что сейчас будущее ленты кажется менее радужным. Apple в силу трусости, например, передумала устраивать картине широкий прокат и дропнула ее на стриминг спустя неделю демонстрации в ограниченном числе кинотеатров — причем Клуни с Питтом отдали часть зарплаты, чтобы сохранить хотя бы какой-то театральный релиз; так сказать, порешали вопросик. Ложкой меда в этой бочке дегтя служат озвученные планы на сиквел (хочется верить, там уже никто трусить не станет и фильм будет гордо называться «Wolf$»). Ну и, поговаривают, сценарий «Четырнадцати друзей Оушена» уже написан — как пелось у одной хорошей группы, сколько волка ни корми, ему все мало.

Дата премьеры: 1 сентября 2024 года

Дата широкого выхода: 27 сентября 2024 года

Продолжительность: 108 минут

Режиссер: Джон Уоттс

В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан, Златко Бурич, Ричард Кайнд, Фрэнсис Макдорманд