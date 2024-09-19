«Граф Монте-Кристо»: чем радует новая экранизация Дюма от авторов «Трех мушкетеров»

Когда моряка Эдмона Дантеса (Пьер Нине) вдруг повышают до капитана, дела у него резко идут в гору: благодаря новому положению в обществе юноша наконец получает возможность сделать предложение своей возлюбленной Мерседес (Анаис Демустье) — девушке из аристократической семьи. Но затем Дантес столь же быстро все теряет: после того, как несколько знакомых (каждый по своей причине) сговариваются против него, молодого человека объявляют бонапартовским заговорщиком и бросают в темницу, где он должен провести остаток дней. Судьба, впрочем, оказывается несколько милосерднее, и спустя многие годы Дантес выходит на свободу. Теперь его цель — отомстить предателям.

Год назад кинематографистов Матьё Делапорта и Александра де Ла Пательера имело смысл представлять как дуэт сценаристов дилогии Мартена Бурбулона «Три мушкетера» с Евой Грин и Венсаном Касселем, но следующий проект новейшего французского «Дюмаверса» выпинывает на первую позицию их резюме роман «Граф Монте-Кристо», который они собственноручно перенесли на большой экран. Примерно в той же, однако, компании: Бурбулон в этот раз ни при чем, но в титрах можно заметить имена продюсера Дмитрия Рассама (его диапазон включает, например, мультфильм «Маленький принц» и серебренниковскую «Балладу об Эдичке»), оператора Николя Больдюка и еще нескольких членов команды «Мушкетеров».

В интервью Делапорт и де Ла Пательер говорят, что выросли на Дюма вообще и «Графе Монте-Кристо» в частности, причем выросли как в смысле сценарного мастерства, так и вполне буквально. История Эдмона Дантеса — возможно, главная история о мести в мировой культуре, а потому остается одной из самых активно адаптируемых книг в истории (в текущем году, скажем, ожидается еще один «Монте-Кристо» — сериал Билле Аугуста со звездой четвертых «Пиратов Карибского моря» Сэмом Клафлином в главной роли). В общем, неудивительно, что экранизацию «Графа» легко отыскать даже в фильмографии отца одного из постановщиков — довольно крупного кинематографиста Дени де Ла Пательера (представители Новой волны вроде Годара и Трюффо презрительно относили его творчество к «папашиному кино»). На съемочной площадке этой (преданной букве романа) версии с Жаком Вебером в роли Дантеса бывал и маленький Александр де Ла Пательер.

close Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо» (2024) Canal+

Сериал Пательера-отца относят к числу лучших экранизаций «Графа Монте-Кристо»; кажется, такая же участь может постигнуть и работу Пательера-сына. Картина была впервые показана в Каннах вне основного конкурса и, кажется, всех в себя влюбила. Не в силу какой-то особой гениальности, а за счет своей краудплизерской природы. Это торжество ремесленнической режиссуры — уверенное и крепкое развлекательное кино, которое не хватает звезд с неба, но с хирургической точностью цепляет все нужные струны.

Его главным козырем, безусловно, видится исполнитель главной роли Пьер Нине — молодой, но довольно плодовитый французский актер, преимущественно известный по образу знаменитого модельера в байопике «Ив Сен-Лоран» (а недавно артиста можно было застать в драмеди Мишеля Гондри «Книга решений»). Делапорт и де Ла Пательер имели Нине в виду еще до того, как стали непосредственно писать сценарий, — и приступили к полноценной работе только после успешной встречи со звездой. Их ставка сыграла превосходно. Плечи Нине (именно плечи, ведь лицо половину времени скрыто под маской, за нее — браво гримерам) выдерживают весь немилосердный трехчасовой хронометраж — причем столь виртуозно, что в процессе забываешь о существовании такой вещи, как часы.

Последнее, впрочем, в большей степени сценарная заслуга. Дуэт Матьё Делапорта и Александра де Ла Пательера вполне достойно покромсал исполинский роман дуэта Александра Дюма и Огюста Маке, оставив только самое необходимое.

close Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо» (2024) Canal+

И если у Делапорта и де Ла Пательера сыграла ставка на Нине, то у Франции — на Делапорта и де Ла Пательера. Да, их «Граф Монте-Кристо» не добудет стране «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм», который в тех краях не видели более 30 лет, — страну на премии представит другая картина, «Эмилия Перес». Зато самая дорогая французская лента 2024 года (более $40 млн бюджета) прекрасно чувствует себя в прокате ($67,8 млн сборов по миру), что радует, поскольку для Франции, чья киноиндустрия кормится в основном комедиями, это относительно рискованный проект. Да, скорее всего, представители Новой волны записали бы в «папашино кино» и эту работу пательеровского наследника. Но мы, к счастью, не из Новой волны — и только рады трем часам неподдельного удовольствия. Отравляет этот опыт разве что проскакивающая на выходе из зала мысль, что сегодня от фразы «14 лет несправедливого заключения» в глазах не темнеет, как должно бы.

close Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо» (2024) Canal+

Дата премьеры: 22 мая 2024 года

Дата выхода в России: 19 сентября 2024 года

Продолжительность: 173 минуты

Режиссеры: Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер

В ролях: Пьер Нине, Бастьен Буйон, Анаис Демустье, Лоран Лафитт, Пьерфранческо Фавино, Анамария Вартоломеи