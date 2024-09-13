Сегодня — пятница, 13-е. Вот дюжина хорроров, на которые можно сходить в кино Какие хорроры и ужастики посмотреть в кино в России

Эта рабочая неделя завершается 13-м числом — а это отличный повод сходить на какой-нибудь ужастик. «Газета.Ru» изучила афишу кинотеатров и нашла целую дюжину фильмов, которые можно посмотреть на большом экране. Среди них — спин-оффы крупных голливудских франшиз (их дают в рамках «предсеансового обслуживания»), хайповый хоррор с Николасом Кейджем, корейский кассовый хит, а также ленты из Индонезии и Камбоджи.

«Все мои друзья мертвы» («#AMFAD: All My Friends Are Dead»), реж. Маркус Данстэн

Слэшер от сценариста нескольких частей «Пилы» и постановщика дилогии «Коллекционер» Маркуса Данстэна — про группу друзей, которая страшно выгодно снимает дом на Airbnb на время масштабного музыкального фестиваля. Когда одного за другим ребят начинают убивать, выжившие берутся за расследование и понимают, что каждое убийство связано с одним из смертных грехов.

Артушный хоррор со звездой «Эйфории» Хантер Шафер в роли тинейджерки, которая приезжает с отцом и его новой семьей в отель посреди Баварских Альп. Поначалу складывается ощущение, что владелец хочет повторно воспользоваться архитекторскими услугами отца и мачехи девушки (несколько лет назад они спроектировали эту гостиницу). Однако вскоре героиня обнаруживает себя посреди куда более тревожного сюжета.

«Неспокойной ночи» («Nightman»), реж. Мелани Деллой

Беременная девушка по имени Алекс вместе с парнем переезжает в дом его детства. Вскоре вокруг начинают твориться странности: люди гибнут и исчезают, а бойфренд принимается ходить во сне.

«Нечисть в Сеуле» («Ssin»), реж. Хан Дон Сок

Корейский ужастик про съемочную группу экспериментального танцевального фильма, которая приезжает на локацию в заброшенную сельскую школу и сталкивается со зловещей сущностью.

«Паранормальные явления: Обитель зла» («Pasar Setan»), реж. Висну Сурья Пратма

Индонезийская картина, в которой отмененная за фейки видеоблогерша решает восстановить репутацию и доказать, что духи реальны. Для этого она с друзьями приезжает в запретный лес — но все идет совсем не так, как планировалось.

«Приют. Шепот призраков» («The Night Curse of Reatrei»), реж. Леак Лида и Дип Села

Ужастик производства Камбоджи и Мьянмы. По сюжету в 1993 году в заброшенный детский приют заселяются две сестры, но обнаруживают, что все здание находится во власти мстительного духа. Чтобы прервать череду трагедий и успокоить призраков, девушкам необходимо раскрыть тайну этого места.

«Проклятие «Зов могилы» («Pamyo»), реж. Чан Чжэ Хён

Хитовый кей-хоррор (самый кассовый южнокорейский фильм 2024 года и шестой за всю историю — с почти $100 млн сборов). В центре сюжета команда шаманов, которая пытается избавить членов зажиточной семьи от злого духа — и для этого раскапывает останки их предка. Вскоре выясняется, что зря.

Хитовый корейский ужастик (самый кассовый южнокорейский фильм 2024 года и шестой за всю историю — с почти млн сборов). В центре сюжета — команда экспертов по сверхъестественному, которая пытается избавить членов зажиточной семьи от злого духа — и для этого раскапывает останки их предка. Вскоре выясняется, что зря.

«Пункт назначения: Поезд №13» («Kereta Berdarah»), реж. Ризал Мантовани

Индонезийский фильм про злополучный поезд, чей путь проходит через свежую вырубку в священном лесу. После того, как состав проезжает через первый из пяти туннелей, один из пяти вагонов таинственным образом исчезает.

«Собиратель душ» («Longlegs»), реж. Осгуд Перкинс

Хайповый хоррор-триллер режиссера «Гензеля и Гретель» Оза Перкинса о противостоянии молодой агентки ФБР Ли Харпер (звезда «Оно приходит за тобой» Майка Монро) и загадочного серийного убийцы по прозвищу Длинноногий (Николас Кейдж), который каким-то образом убивает целые семьи, даже не появляясь на месте преступления. О том, почему это одна из лучших ролей в карьере Кейджа, «Газета.Ru» писала здесь.

«Тихое место: День первый» («A Quiet Place: Day One»), реж. Майкл Сарноски

Спин-офф дилогии Джона Красински «Тихое место» (демонстрируемый в рамках «предсеансового обслуживания») о том, как началось нашествие слепых инопланетных монстров с великолепным слухом. В центре сюжета — пациентка хосписа (Лупита Нионго из «12 лет рабства») и студент-юрист (звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн), которых вторжение застает в Нью-Йорке. Режиссером картины выступил Майкл Сарноски — постановщик фильма «Свинья» с Николасом Кейджем.

«Чужой: Ромул» («Alien: Romulus»), реж. Феде Альварес

Еще один спин-офф важной хоррор-франшизы (тоже идущий в «сером» прокате). Действие картины Феде Альвареса («Зловещие мертвецы: Черная книга», «Не дыши») происходит между событиями оригинального «Чужого» Ридли Скотта и «Чужих» Джеймса Кэмерона. По сюжету группа колонизаторов исследует заброшенную космическую станцию, где сталкивается с ужасающим ксеноморфом. В главной роли — звезда «Присциллы» и «Падения империи» Кейли Спэни.

«Экзорцизм» («The Exorcism»), реж. Джошуа Джон Миллер

Рассел Кроу и метамодернистский подход к карьере: после ужастика «Экзорцист Ватикана», где актер изобразил священника, изгоняющего демона, звезда «Гладиатора» снялся в фильме «Экзорцизм» — про актера-алкоголика, которому достается роль священника, изгоняющего демона.