Александр Масляков и его сын Александр Масляков — младший перед церемонией вручения государственных наград в Кремле, 2017 год

«Дом-дворец, иномарки, квартиры». Что известно о наследстве Маслякова Ведущий Масляков успел переписать компанию «АМиК» на сына в 2024 году

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Причиной стал рак легких — его обнаружили в 2022 году. Незадолго до смерти Масляков полностью передал своему сыну компанию «АМиК», владеющую правами на бренд «КВН» и все, что с ним связано. Что известно о доходах предприятия и наследстве ведущего — в материале «Газеты.Ru».

Какое у Маслякова наследство?

Главным наследием Александра Маслякова стало телевизионное творческое объединение «АМиК» (расшифровывается как «Александр Масляков и компания»). Эта организация занимается производством КВН и других развлекательных проектов, а также владеет несколькими фирмами. Тремя структурами компании «АМиК» — ООО «Дом КВН», ООО «КВН Кафе» и ООО «КВН Сувенир» — руководит невестка ведущего Ангелина Маслякова. Предприятие «Дом КВН» управляет концертным залом «Планета КВН» на Шереметьевской улице в Москве. Его помещения арендуются для съемок телепрограмм Первого канала, СТС, «Карусели» и других вещателей, показа спектаклей театра «Сатирикон», концертов музыкальных исполнителей, конференций, детских спектаклей и праздников, игр КВН и кинопоказов.

close Цветы в память о ведущем Александре Маслякове у молодежного центра «Планета КВН» Кристина Кормилицына/РИА Новости

За семь месяцев до своей смерти ведущий переписал компанию на своего сына — 5 февраля 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) была внесена запись о том, что Александр Александрович Масляков стал единственным владельцем ТТО «АМиК». С 2013 года он является генеральным директором компании. Эту информацию супруга ведущего Светлана Маслякова подтвердила РИА Новости.

«Да, ему [Александру Маслякову — младшему] передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает. Естественно, все это все равно перешло бы к нему», — сказала Маслякова.

РИА Новости уточняло, что ранее 25,5% «АМиК» принадлежало Маслякову, 24,5% — его супруге Светлане Масляковой, а их сын владел 50% компании. Эту долю он получил в 2019 году. Согласно открытым данным сайта «Спарк-Интерфакс», в 2023 году доход компании составил 1,3 млрд рублей, а расходы были чуть больше 1 млрд рублей. В бухгалтерском отчете отмечается, что личные выплаты, которые получили владельцы «АМиК» от компании, составили 84 млн рублей.

О личных доходах Маслякова известно мало. В 2021 году портал «Вокруг ТВ» назвал его самым богатым телеведущим страны — по данным издания, его годовой доход тогда составил 500 млн рублей. «Масляков получает столь внушительную сумму лишь за съемки новых выпусков КВН», — утверждало издание.

Команды КВН не получают денег за участие в играх, напротив, они должны выплачивать членские взносы, привлекая спонсоров. Начинающие комики соглашаются на такие условия, чтобы набраться опыта и заявить о себе в эфире федерального ТВ. Согласно порталу, только на взносах во всех лигах КВН за один сезон компания зарабатывает более $200 тыс.

close Телеведущий Александр Масляков во время интервью информационному агентству ТАСС в театре «Планета КВН», 2021 год Валерий Шарифулин/ТАСС

Весной 2019 года стало известно, что Масляковы приобрели двухэтажный особняк площадью 654 кв. метров на Рублево-Успенском шоссе. Согласно «Ленте.Ру», дом был оценен в 388 млн рублей.

В доме семь санузлов, есть собственные сауна и бассейн, а также встроенный гараж на два автомобиля.

В 2018 году товарищ ведущего и член жюри Высшей лиги КВН Юлий Гусман подтвердил «СтарХиту», что Масляков обладает внушительным имуществом.

«Саша — потрясающий ведущий и организатор. Понятно, что он небедный человек, его программа стабильно бьет все рейтинги. Но Масляков заслужил финансовый успех. И нечего завидовать, что у него дом-дворец, иномарки, квартиры», — сказал Гусман.

В материале говорится, что на тот момент у ведущего уже был участок с домом на Рублевке, квартира в центре Москвы площадью 200 кв. метров и небольшой автопарк с дорогими машинами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в автопарке семьи Масляковых — «Майбах» за 10 млн рублей, на котором ведущий передвигался с водителем, минивэна KIA и Range Rover (последние два авто записаны на жену Маслякова). На всех машинах были номера с буквами КВН.

Кто может претендовать на наследство?

По закону наследниками первой очереди считаются родители, супруг и дети умершего. Поскольку родителей Маслякова давно нет в живых, на его наследство могут претендовать жена и сын. С женой Светланой Масляков заключил брак в 1971 году, в 1979-м у них родился сын Александр.

close Александр Масляков и его сын Александр Масляков — младший, 2017 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Масляков — младший со студенческих лет участвовал в создании передачи отца КВН, был ведущим игр Первой лиги и Премьер-лиги. Сейчас он генеральный директор и владелец ТТО «АМиК», которому принадлежат права на бренд «КВН» и все, что с ним связано. Сын ведущего женат на Ангелине Масляковой, у них есть 18-летняя дочь Таисия, которая вела детскую версию телеигры.