«Светлаков меня удивил». Андрей Мерзликин — о фильме «Беляковы в отпуске», юморе и профессии

Комедия «Беляковы в отпуске» о приключениях «вечного телезрителя» Сергея Белякова (Сергей Светлаков) из скетчкома «Наша Russia» выйдет в кино 26 сентября. Антагониста в спин-оффе сыграл Андрей Мерзликин. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о съемках в Краснодарском крае, правилах юмора в комедии и удовольствии от работы с экранной супругой Марией Горбань, а также выразил уважение Светлакову, который продюсировал фильм и писал для него сценарий.

— Когда вы прочитали сценарий фильма «Беляковы в отпуске», какие у вас были впечатления? Понравился ли вам юмор?

— Прочитав сценарий, я понял, что он отвечает сегодняшнему дню и соответствует нашему менталитету, герои в нем узнаваемые. Диалоги смешные, они очень хорошо написаны. Но в этом я не сомневался, потому что я знаю, кто такой Сергей Светлаков, и кота в мешке ждать не приходилось. В целом, юмор фильма продолжает традицию того юмора Сергея, который мы все хорошо знаем.

— Смотрели ли вы шоу «Наша Russia», когда оно выходило по телевизору? Кто был вашим любимым героем?

— Да, безусловно, я смотрел многосезонную «Нашу Рашу», и у меня были любимые герои. Но в целом мне просто нравилась сама передача, и все персонажи для меня были по-своему симпатичны. Они составляли такую семью героев, которых играли наши любимые Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Больше всего мне запомнилась парочка подростков Славик и Димон, которые по аптекам ходили. Это уже классика.

— А сейчас, когда вы с Сергеем поработали на одной площадке, можете рассказать о том, как это было? Оправдались ли ваши ожидания?

— Удивление лежит в области тех ожиданий, которые мы себе закладываем, и той реальности, с которой мы сталкиваемся. Удивительно, что природой юмора занимается человек, который в жизни оказывается глубоко мыслящим. Он очень серьезно относится к своему делу. Хорошие комики — это не просто пересмешники, не просто люди, которые умеют смешить и придумывать шутки. За их работой стоит целая философия, целый пласт мировоззренческих устоев, своих размышлений. Вот, например, Сергей Юрьевич — семьянин, друг, кинематографист и серьезный человек, который занимается изучением и производством юмора. Меня поразило то, как у нас все было серьезно. За каждой шуткой, за каждым словом стоит много размышлений, проб. Для меня это было любопытно. Я драматический актер, и я никогда не задумывался об этом, потому что я живу органикой. А здесь уже включается интеллект, включается голова. Работа над фильмом вместе с Сергеем Светлаковым принесла мне новые эмоции и отдельное удовольствие.

close Актеры Сергей Светлаков, Светлана Листова и Александр Новиков на съемках фильма «Беляковы в отпуске» Пресс-служба ТНТ

— Говорят, когда снимают комедию, сценаристы на площадке следят за порядком слов, потому что если его изменить, то шутка может не сработать…

— Да, я столкнулся с этим. Я, как драматический актер, привык подминать фразы под себя, думать о том, как органично говорить. А здесь тебя останавливают и говорят, что иначе не сработает природа юмора, которая нам порой непонятна. У некоторых людей вообще отсутствует чувство юмора или они под другим углом его представляют. А вот люди, которые юмором занимаются серьезно, видят стройную конструкцию. Это как в музыке — мелодия будет красиво звучать, если ноты стоят в правильном порядке. И вот актер должен научиться по этой нотной грамоте играть, а не переделывать ее. Но мы, слава богу, на съемках не монологи говорили, у нас не стендап-шоу, мы говорили реплики. Но, конечно, я столкнулся с тем, что меня просили ничего не менять, потому что именно в том, как написана реплика, заложен юмор.

— Расскажите немного про персонажа, которого вы играете в «Беляковых».

— В фильме есть пара главных героев, которых играют Сергей Светлаков и Светлана Листова — они ребята простые, встречаются с одноклассниками. И вдруг происходит столкновение двух социальных классов в одном доме отдыха, это столкновение и высекает природу юмора, комедию положения, когда встречаются разные представители нашего общества.

Мой персонаж — антагонист. Его можно назвать успешным современным человеком, но, на мой взгляд, он раб денег, раб профессии, которая позволяет ему зарабатывать большие деньги. И мы видим, что, когда жизнь посвящается только зарабатыванию денег, на алтарь этого успеха ложатся семья, отношения с женой, отношения с детьми. Мы говорим об этом в фильме. Это очень узнаваемая жизненная история, она мне понятна, близка. Я согласен с тем, что нужно останавливаться, смотреть на свою жизнь со стороны и не посвящать ее целиком успеху бизнеса, потому что самое главное — это семья, ценность человеческих отношений. Жизнь должна быть качественной, ценной. И значимость человека для самого себя лежит именно в области человеческих отношений.

— Вашей партнершей стала Мария Горбань — расскажите, каково было с ней работать? Как проходило ваше время за кадром?

— Мария блестяще сыграла супругу моего персонажа. Оказывается, даже с такой красивой супругой все равно можно заниматься только работой, но выглядит это достаточно нелепо и глупо, поэтому и будет смешно. Как актер и человек я был удивлен знакомству с Марией Горбань. Помимо того, что она хорошая актриса и прекрасный блогер, она и замечательный человек — вы не представляете, какой! И это самое главное. Человечек хороший, добрый, понимающий, симпатичный, умеющий поднять настроение, сказать какие-нибудь веселые слова каждому на площадке. А еще Маша тонко чувствует людей, которые находятся рядом с ней. В общем, я получил колоссальное удовольствие — даже от съемок в выходные дни. Мы все вместе ездили, изучали Краснодарский край. Нам удалось объединить работу и отдых.

close Актеры Мария Горбань и Андрей Мерзиликин на съемках фильма «Беляковы в отпуске» Пресс-служба ТНТ

— Находилось ли за кадром время для юмора между коллегами по съемочной площадке?

— У нас было время для шуток на съемочной площадке, потому что коллектив собрался смешливый, все ситуации были «гэговые». Не было ни одной мизансцены, которая бы не вызывала дикий хохот. Все бегали к плейбэку, чтобы посмотреть на мониторе, как это выглядит со стороны. А все свободное время мы тратили на знакомство и общение друг с другом. Такого, чтобы посидеть в уголке, «помедитировать», у нас не было. Мы все общались, рассказывали какие-то истории из жизни, из профессии, открывали друг другу себя. Короче говоря, мы как в хорошем летнем лагере оказались.

— Есть такое высказывание: «Кино — это искусство ожидания». Когда на площадке настраивают свет, делают грим, ждут других актеров, как вы заполняете эту рутину? Вы готовитесь к роли или занимаетесь другими делами?

— По-всякому бывает. Иногда надо отвлечься, иногда, наоборот, полностью посвятить себя будущей сцене. Конечно, есть такие сцены, которые требуют концентрации и понимания, как ты будешь действовать, чтобы, во-первых, не затягивать процесс, чтобы это было сделано быстро, качественно и хорошо. А бывают сцены, которые ты чувствуешь, они опираются на твой актерский опыт.

close Актриса Светлана Листова на съемках фильма «Беляковы в отпуске» Пресс-служба ТНТ

— Вы сказали, что вы бегали к плейбэку, чтобы посмотреть, как сцены выглядят со стороны. Как вам дается этот опыт — смотреть на себя на экране? Не всем актерам, даже с большим опытом, это легко, и они предпочитают фильмы с собой не смотреть.

— А я легко смотрю. Во-первых, когда фильм выходит на экраны, как правило, уже прошло год-полтора, и ты не помнишь, как ты работал. Есть момент отдаленности, который позволяет не относиться к просмотру как к чему-то такому, что произошло в моменте. И смотришь, как обычный зритель, будто бы впервые. Конечно, все работы смотреть не удается — их очень много, а времени мало. Иногда пробежишься на перемотке, что-то глянешь, а что-то, наоборот, посмотришь более внимательно. Я не первый год в профессии, поэтому у меня уже таких дилемм и вопросов к себе нет, я адекватно к себе отношусь.