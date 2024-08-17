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Тест: кто вы из вселенной Муми-тролля

Пройдите тест и узнайте, кем из персонажей Долины муми-троллей вы могли бы быть

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Kirsty Wigglesworth/AP
Туве Янссон известна детям по всему миру — ведь именно она создательница самых очаровательных сказочных существ когда-либо, муми-троллей. Свою первую книгу о муми-троллях, «Маленькие тролли и большое наводнение», писательница сочинила в 1938 году, но свет она увидела уже после войны. Вскоре по всему миру наступило настоящее муми-помешательство. Потому что героев повестей Туве Янссон нельзя не любить — и точно нельзя обойти стороной тесты, посвященные им!

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