20 лучших сериалов 2024 года: «Дом Дракона», «Фоллаут», «Сегун» и другие премьеры

Первая половина 2024 года успела порадовать сериальными премьерами. Помимо ожидавшихся многими продолжений «Дома Дракона» и «Настоящего детектива», вышли и полностью новые шоу, которые успели стать хитами и явно получат продолжение. «Газета.Ru» составила список лучших сериалов — 2024, которые точно не дадут вам заскучать.

«Мистер и миссис Смит»

Жанр: боевик, триллер, комедия

Дата выхода: 1 февраля 2024

Страна: США, Великобритания

Рейтинг: IMDb — 7.1, «Кинопоиск» — 6,8

Режиссеры: Дональд Гловер, Эми Саймец, Хиро Мурай, Кристиан Спренгер, Карина Эванс

В ролях: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано, Паркер Поузи

8 серий

Переосмысление известного фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Двум секретным агентам нужно выдать себя за супружескую пару. К легенде прилагаются роскошные апартаменты, высокий гонорар, оружие и передвижение по миру для выполнения опасных заданий. В каждом из восьми эпизодов у Смитов отдельная миссия, действие происходит в разных местах. Несмотря на динамичность сюжета, внимание фокусируется на эволюции отношений пары и как финал — теме одиночества.

Три причины посмотреть сериал «Мистер и миссис Смит»

Хотя создатели сериала вдохновлялись блокбастером 2000-х годов, новая версия «Смитов» — не ремейк и не сиквел, а самостоятельное произведение, которое во многих аспектах интереснее оригинала.



Множество приглашенных звезд в эпизодических ролях: Пол Дано, Александр Скарсгард, Паркер Поузи, Сара Полсон и другие.



Смешение жанров и разрушение шаблонов шпионских фильмов.

«Олененок»

драма, триллер, комедия, биография11 апреля 2024ВеликобританияIMDb — 7,8, «Кинопоиск» — 7,3Жозефин Борнебуш, Вероника ТофильскаяРичард Гэдд, Джессика Ганинг, Нава Мау, Том Гудман-Хилл

Начинающий и не очень успешный комик Донни Данн работает в лондонском пабе. Там он знакомится с Мартой, которую из жалости угощает чашкой чая. Женщина начинает преследовать Донни, то появляясь в пабе, то отправляя ему десятки писем в интернете. Сумасшедшая сталкерша разрушает карьеру и личную жизнь актера, но невольно заставляет его разобраться с давней глубокой и скрытой травмой, связанной с пережитым сексуальным насилием.

Три причины посмотреть сериал «Олененок»

Правдивая история-исповедь жертвы сталкинга и насилия. В основе сценария — автобиографический моно-спектакль Ричарда Гэдда.



Захватывающие сюжетные повороты: трагикомичность первых серий трансформируется в мрачный психологических триллер.



Новый взгляд на проблему сталкинга.

«Рипли»

Жанр: триллер, драма, криминал

Дата выхода: 4 апреля 2024

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 8,2, «Кинопоиск» — 8,0

Режиссер: Стивен Зеллиан

В ролях: Эндрю Скотт, Дакота Фаннинг, Джонни Флинн, Маурицио Ломбарди, Элиот Самнер

8 серий

Адаптация классического романа Патриции Хайсмит. 1960-е годы, Том Рипли живет в Нью-Йорке и перебивается заработком от мелких мошеннических схем. Богатый судостроитель Герберт Гринлиф нанимает Тома, что он привез домой его непутевого сына Дикки, который транжирит деньги отца в Италии. Гринлиф-старший убежден, что Том и Дикки — друзья, и Рипли не спешит его в этом разубеждать. Встреча с Дикки открывает перед Томом новые перспективы — занять в жизни его место.

Три причины посмотреть сериал «Рипли»

Это третья экранизация романа «Талантливый мистер Рипли». Интересно сравнить разные интерпретации и разных актеров в главной роли: Алена Делона, Мэтта Дэймона и Эндрю Скотта.



Сериал понравится любителям неспешного развития сюжета. В много символизма — будет над чем поразмыслить после просмотра.



Особая эстетика сериала. Черно-белая гамма создает тревожный, мрачный фон.

«Джентльмены»

Жанр: комедия, боевик, криминал

Страна: Великобритания, США

Рейтинг: IMDb – 8,1, «Кинопоиск» — 7,8

Режиссеры: Гай Ричи, Дэвид Кэффри, Эрен Криви, Нима Нуризаде

В ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс

8 серий

Спин-офф одноименного фильма Гая Ричи 2019 года. Офицер миротворческого отряда Эдвард Хорниман после смерти отца наследует герцогский титул и поместье. Знакомые семьи удивлены, ведь по закону все должно было достаться старшему сыну — Фредерику. Эдди не подозревает, что вместе с поместьем он наследует и плантацию конопли, которой управляет Сюзи Гласс. Теперь новоиспеченный владелец бизнеса вовлечен в криминальные дела, в них он проявляет недюжинный талант.

Три причины посмотреть сериал «Джентльмены»

Перестрелки, разборки и драки, черный юмор, узнаваемые типажи — все в лучших традициях Гая Ричи.



Увлекательная трансформация главного героя: из офицера — в гангстера.



Сериал полон иронии над английской аристократией с роскошным внешним фасадом и пустой казной.

«Фоллаут» (Fallout)

Жанр: фантастика, драма, приключения, боевик

Дата выхода: 10 апреля 2024

Страна: США

Рейтинг: IMDb – 8,4, «Кинопоиск» — 8,0

Режиссеры: Джонатан Нолан, Фред Туа, Уэйн Йип, Клер Килнер, Дэниэл Грэй Лонгино

В ролях: Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс, Мойзес Ариас, Лесли Аггамс

8 серий

Постапокалиптический сериал, созданный по мотивам ролевой видеоигры. Действие происходит в 2296 году, через 200 с лишним лет после ядерной катастрофы. Большая часть человечества погибла. Многие выжившие нашли убежище в бункерах фоллаут. У девушки по имени Люси Маклин, живущей в бункере, рейдеры похищают отца Хэнка. Она выбирается на поверхность и обнаруживает, что в Пустоши все заражено, нет чистой воды, животные превратились в мутантов, а люди — в безумцев или одиночек.

Три причины посмотреть сериал «Фоллаут»

Необъятный мир постапокалиптической вселенной — любопытно разобраться, как все устроено в новой реальности.



Спецэффекты и зрелищность.



Неожиданно, но для альтернативной Америки будущего выбран ретростиль, отсылающий к 50-60-м годам прошлого века.

«Дом Дракона», 2 сезон

Жанр: фэнтези, драма, приключения, боевик

Дата выхода: 16 июня 2024

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 8,2

Режиссер: Мигель Сапочник, Грег Яйтанс

В ролях: Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Рис Иванс

8 серий

В описании есть спойлеры для тех, кто не смотрел первый сезон!

Продолжение приквела «Игры престолов». Действие происходит за 170 лет до событий культовой саги. В финале первого сезона умирает король Визерис и разворачивается борьба за трон Вестероса. Новым королем объявляют Эйгона Таргариена — сына Визериса и Алисенты. Но узнав о смерти отца, Рейнира Таргариен объявляет себя королевой. Две ветви Таргариенов — черная и зеленая фракции — борются за престол.

Три причины посмотреть 2 сезон сериала «Дом Дракона»

Еще больше динамики и зрелищности, масштабные батальные сцены с участием драконов.



Актерская игра Эммы Д'Арси и Оливии Кук.



Драматичность персонажей.



«Настоящий детектив», 4 сезон

Жанр: детектив, криминал, драма

Дата выхода: 14 января 2024

Страна: США

Рейтинг: IMDb – 6,9, «Кинопоиск» — 7,0

Режиссеры: Кэри Фукунага, Джастин Лин

В ролях: Джоди Фостер, Кали Рейс, Фиона Шоу, Финн Беннетт, Изабелла Стар ЛаБланк, Джон Хоукс

6 серий

События разворачиваются в городке Эннис на Аляске во время полярной ночи. С арктической станции бесследной исчезает группа ученых. Два детектива — Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро — начинают расследование, забыв о непримиримых разногласиях. Местные жители твердят о призраках и духах. Но детективы уверены, что это не несчастный случай и в этом деле нет никакой мистики. Оно связано с давним преступлением, жертвой которого стала местная жительница.

Три причины посмотреть 4-й сезон сериала «Настоящий детектив»

В прессе неоднократно обсуждалась связь сюжета с трагедией, произошедшей на перевале Дятлова. Есть ли здесь параллели — вы можете решить для себя, посмотрев сериал.



Актерская игра Джоди Фостер.



Особая атмосфера полярной ночи, которая навеивает холод и ужас.

«Сегун»

Жанр: драма, приключения, боевик

Дата выхода: 27 февраля 2024

Страна: США

Рейтинг: IMDb – 8,7, «Кинопоиск» — 8,0

Режиссеры: Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром и др.

В ролях: Хироюки Санада, Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано

10 серий

Историческая драма и вторая экранизация одноименного романа Джеймса Клавелла. Действие происходит в начале XVII века. Английский штурман Джон Блэкторн терпит крушение и попадает в плен к самураям. Япония находится на грани масштабной междоусобной войны, единственные европейцы здесь — португальцы-иезуиты. Для Клавелла они религиозные враги, ведь сам он протестант. Его обвиняют в пиратстве и приговаривают к смертной казни. Но у него находится покровитель — влиятельный военный феодал Еси Торанаги. Джон Блэкторн становится его правой рукой.

Три причины посмотреть сериал «Сегун»

Достоверно воссоздана эпоха японского феодолизма с ее жестокостью и дикими обычаями.



Сериал сравнивают с «Игрой престолов», но здесь действие развивается еще стремительнее, чем в культовом эпосе.



У сериала есть успешный предшественник, фильм 1980 года. Интересно сравнить две разных экранизации.

«Сочувствующий»

Жанр: военная драма, комедия, история

Дата выхода: 14 апреля 2024

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 6,9, «Кинопоиск» — 7,0

Режиссеры: Пак Чхан Ук, Фернанду Мейреллиш, Марк Манден

В ролях: Хоа Сюаньдэ, Фред Нгуен Кхан, Тон Ле, Ви Ле, Алан Чонг, Роберт Дауни-младший

7 серий

Сериал снят по одноименному роману Вьет Тхань Нгуена, обладателя Пулитцеровской премии. Главный герой — двойной агент Капитан. Находясь в заключении в лагере во Вьетнаме, он пишет подробное признание. Когда война уже близилась к завершению, Капитан служил в Южном Вьетнаме, поддерживаемом американцами, и передавал секретные сведения коммунистическому Вьетконгу. В то же время он имел контакты с ЦРУ. Главный герой продолжил шпионскую деятельность даже после того, как в конце войны бежал в США со своим шефом Генералом. Капитан порой и сам не понимает, на чьей он стороне. Он все время на грани провала и не является своим ни для одной из сторон.

Три причины посмотреть сериал «Сочувствующий»

Новый взгляд американского кинематографа на войну во Вьетнаме.



Комичность ключевых персонажей по обе стороны военного конфликта. Кстати, всех белых злодеев в сериале сыграл Роберт Дауни-младший — каждый из его персонажей обличает те или иные пороки американской демократии.



Смешение жанров, разнообразие режиссерских приемов.

«Джентльмен в Москве»

Жанр: драма, историческая фантастика

Дата выхода: 29 марта 2024

Страна: Великобритания

Рейтинг: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 5,7

Режиссеры: Сэм Миллер, Сара О'Горман

В ролях: Юэн Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед

8 серий

Сюжет основан на одноименном романе Амора Тоулза. После революции 1917 года граф Александр Ростов лишился всего. Он возвращается на родину после короткой вынужденной эмиграции и попадает под трибунал. К счастью, когда-то давно граф написал стихотворение, которое вдохновляло большевиков на революционную борьбу. Поэтому смертную казнь графу заменяют на пожизненную ссылку в каморку на чердаке отеля «Метрополь». Вся жизнь Ростова теперь ограничена стенами гостиницы. Здесь он обретет союзников и врагов, встретится с другом детства, увлечется актрисой. Перед ним пройдет целый калейдоскоп судеб старой и новой элиты. Из окон «Метрополя» Ростов будет наблюдать за всеми бурными событиями первой половины XX века.

Три причины посмотреть сериал «Джентльмен в Москве»

Это история о том, как человек пытается сохранить себя и свои идеалы, когда вокруг рушится все и вся.



Прекрасная актерская игра Юэна Макгрегора.



Создателей сериала упрекают в наличии недостоверных моментов и вольных допущений. Так что просмотр — возможность заняться поиском исторических несоответствий.

«Грисельда»

Жанр: криминальная драма, биография

Дата выхода: 25 января 2024

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,2, «Кинопоиск» — 6,7

Режиссер: Андрес Байс

В ролях: София Вергара, Альберто Герра, Хулиана Айден Мартинес, Мартин Родригес

6 серий

История Грисельды Бланко, самой известной колумбийской наркобаронессы, которая построила влиятельную наркоимперию, но разрушила собственную жизнь. В 1978 году жена наркоторговца Грисельда бежит с тремя сыновьями из Колумбии в Майами. Пытаясь продать килограмм кокаина, она знакомится с местными дельцами и решает создать собственный наркокартель. Жажда власти, паранойя, употребление наркотиков приводят Крестную мать кокаина к падению и рушат судьбы ее близких.

Три причины посмотреть сериал «Грисельда»

Яркая и экспрессивная актерская игра Софии Вергары, исполнившей главную роль.



Яркий и красочный визуальный ряд, на фоне которого происходят драматические повороты в судьбе наркобаронессы.



Сериал от создателей культового проекта «Нарко». Сравнения и параллели будут напрашиваться сами собой.

«Задача трех тел»

Жанр: научная фантастика, драма, детектив

Дата выхода: 8 марта 2024

Страна: Великобритания, США, Китай

Рейтинг: IMDb — 7,5, «Кинопоиск» — 7,0

Режиссеры: Эндрю Стэнтон, Джереми Подесва, Дерек Цан, Минки Спиро

В ролях: Джован Адепо, Джон Брэдли, Розалинд Чао, Лиам Каннингем, Эйса Гонсалес

8 серий

Сериал основан на научно-фантастической трилогии Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли». В 1967 году, во времена Культурной революции в Китае, хунвейбины убивают отца талантливой студентки-астрофизика Е Вэньцзе — профессора физики. Девушку отправляют в трудовой лагерь. Но по стечению обстоятельств она оказывается на секретной научной базе, которая занимается отправкой сигналов внеземным цивилизациям. Е Вэньцзе получает обратное сообщение и зовет инопланетян на Землю.

Действие переносится в наши дни. По миру прокатилась волна самоубийств ученых. Это связано со странными результатами, которые выдают ускорители заряженных частиц. Новые данные опровергают догматы теоретической физики. Расследованием самоубийств занимается детектив из Лондона. В центре его внимания — группа учеников покончившей с собой ученой, дочери Е Вэньцзе. Некоторые получают приглашение сыграть в VR-игру «Три тела» — таким образом развитая и мощная инопланетная цивилизация выходит на связь с жителями Земли и вербует сторонников Трисоляриса.



Три причины посмотреть сериал «Задача трех тел»

Сериал от создателей «Игры престолов» — Дэвида Бениоффа, Д. Б. Уайсса. Между двумя проектами можно обнаружить параллели.



Это только завязка масштабной истории, планируются второй и третий сезоны.



Нарастающее ощущение страшной угрозы и неизбежного столкновения с могущественным врагом.

«Ходячие мертвецы: Выжившие»

Жанр: ужасы, триллер, мелодрама

Дата выхода: 25 февраля 2024

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,9, «Кинопоиск» — 7,5

Режиссеры: Берти Эллвуд, Майкл Е. Сатраземис, Майкл Словис и др.

В ролях: Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Поллианна Макинтош, Терри О'Куинн, Лесли-Энн Брандт

6 серий

Очередной спин-офф американского постапокалиптического сериала про зомби. Сюжет рассказывает, что произошло с Риком Граймсом и Мишонн после финала основного сериала. Выяснилось, что после взрыва моста для спасения Александрии от толпы мертвецов Рик не пропал без вести, а находится в плену в Гражданской республике — деспотичном милитаризованном государстве, противостоящем полчищам зомби. Все его попытки побега терпят неудачу. Вооруженная катаной Мишонн идет искать своего возлюбленного, расчищая себе дорогу от зомби и вооруженных людей.

Три причины посмотреть сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие»

Микс жанров. Это история о преданной любви, полной жертв и лишений, и в то же время — захватывающий политический триллер.



Романтические отношения никогда не были сильной стороной «Мертвецов», но здесь они выходят на первый план.



Фанаты ждали возвращения Рика Граймса. Актерская игра исполнителя главной роли Эндрю Линкольна не обманула ожиданий.

«Аватар: Легенда об Аанге»

Жанр: фэнтези, боевик, драма, комедия, приключения

Дата выхода: 22 февраля 2024

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,2, «Кинопоиск» — 7,2

Режиссеры: Майкл Гои, Розанна Лян, Джаббар Райсани, и др.

В ролях: Гордон Кормье, Киавентио, Иэн Аусли, Даллас Лю, Пол Ли

8 серий

Киноверсия культового мультсериала, повествующая об Аанге из племени воздушных кочевников. В 11 лет мальчик узнает, что он Аватар — властелин четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха. Народ огня хочет покорить весь мир и прекратить эту войну под силу только Аватару, повелевающему всеми стихиями. Аангу предстоит опасное путешествие.

Три причины посмотреть сериал «Аватар: Легенда об Аанге»





Натуралистичная графика и интересная постановка сцен боев.



Для фанатов мультсериала — возможность оживить свои впечатления и сравнить две разных версии одного сюжета.



Ориентация на более взрослую аудиторию, по сравнению с мультипликационным оригиналом.

«Золотое дно»

Жанр: драма

Дата выхода: 18 января 2024

Страна: Россия

Рейтинг: IMDb — 6,6, «Кинопоиск» — 8,0

Режиссер: Илья Ермолов

В ролях: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин

8 серий

Внезапная смерть главы строительного холдинга Алексея Градова становится причиной клановых интриг в борьбе за освободившееся кресло. В них втянуты родственники и компаньоны Градова. Основное противостояние разворачивается между любовницей умершего Надеждой, его старшим сыном Дмитрием, отцом олигарха — основателем бизнеса Градовым-старшим и акционером холдинга Кудрявцевым. Сведение старых счетов, неожиданные альянсы, шантаж и вероломные предательства — все идет в ход, чтобы заполучить контроль над миллиардным бизнесом.

Три причины посмотреть сериал «Золотое дно»





Яркие характерные типажи и прекрасный актерский кастинг.



Полное погружение в «серпентарий» родственников и друзей. Положительных героев здесь нет — каждый по-своему отвратителен. С первой серии хочется понять, на чьей ты стороне. Но вряд ли удастся с этим определиться.



Сюжет имеет много параллелей с культовым американским сериалом «Наследники». Однако создатели «Золотого дна» уверяют, что это оригинальная история, основанная на реальных случаях смены поколений в российском бизнесе.

«Властелины воздуха»

Жанр: боевик, военная историческая драма

Дата выхода: 26 января 2024

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,8, «Кинопоиск» — 7,6

Режиссеры: Кэри Дзёдзи Фукунага, Анна Боден, Райан Флек и др.

В ролях: Каллум Тернер, Энтони Бойл, Остин Батлер, Дарра Коули, Мэтт Гэвэн

9 серий

Основой для сценария послужил документальный роман Дональда Л. Миллера о воздушных боях Второй Мировой войны. Главные герои — пилоты 100-й бомбардировочной бригады ВВС США. Каждый день они совершают боевые налеты на объекты фашистской Германии и несут большие потери. Но будни бригады — это не только боевые вылеты и смерть товарищей, это новые знакомства, стычки и перебранки, словом, определенная система отношений, где есть место и героизму, и будничным вещам.

Три причины посмотреть сериал «Властелины воздуха»

Завораживающие воздушные баталии, зрелищность экшн-сцен.



Продюсеры сериала — Том Хэнкс и Стивен Спилберг, работавшие над «Братьями по оружию» (2001) и «Тихим океаном» (2010). «Властелины воздуха» — завершающая часть этой трилогии.



В основе сюжета реальные исторические события.

«New Look: Революция стиля»

Жанр: байопик, военная драма

Дата выхода: 13 февраля 2024

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 7,4

Режиссеры: Хелен Шейвер, Тодд А. Кесслер, Джереми Подесва, Жюлия Дюкурно

В ролях: Бен Мендельсон, Жюльет Бинош, Дэвид Камменос, Мейси Уильямс

10 серий

Действие разворачивается в годы Второй Мировой войны в оккупированном фашистами Париже и охватывает несколько временных периодов. В центре сюжета судьбы двух кутюрье — Кристиана Диора и Коко Шанель. Диор, чтобы содержать старого отца и сестру Катрин, примкнувшую к Сопротивлению, вынужден создавать одежду для жен и любовниц нацистов. Коко Шанель с началом оккупации закрыла свое ателье. Однако вступила в связь с агентом Третьего рейха, из-за чего ее позже обвинили в коллаборационизме и сотрудничестве с военной разведкой Германии.

Три причины посмотреть сериал «New Look: Революция стиля»

Шикарные костюмы и интерьеры середины прошлого века.



Контрастные сюжетные линии Коко Шанель и Катрин Диор.



Глубокое исследование жизни великих кутюрье в военные годы.

«Внутри убийцы»

Жанр: детектив, триллер

Дата выхода: 22 февраля 2024

Страна: Россия

Рейтинг: IMDb — 6,0, «Кинопоиск» — 7,4

Режиссер: Владимир Мирзоев

В ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров

5 серий

Психолог-профайлер Зоя Волгина и сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох ищут маньяка, который душит свои жертвы и бальзамирует их тела, делая из них кукол. Почерк преступника знаком Зое — много лет назад она сталкивалась с похожими случаями. В ее прошлом произошло нечто страшное, секреты и тайны главной героини будут раскрываться постепенно по мере развития сюжета.

Три причины посмотреть сериал «Внутри убийцы»

Яркий образ главной героини, которая считывает мысли преступника, глубоко разбираясь в мотивах чужих поступков.



Жуткая атмосфера преступлений, много подробностей извращенных убийств, из-за чего впечатлительным зрителям фильм может показаться слишком страшным.



Первая киноадаптация одноименного бестселлера Майка Омера. Действие перенесено из Чикаго в Санкт-Петербург, а вместо ФБР действует Следственный комитет.

«Созвездие»

Жанр: фантастика, психологический триллер

Дата выхода: 21 февраля 2024

Страна: США, Великобритания, Франция

Рейтинг: IMDb — 6,7, «Кинопоиск» — 6,8

Режиссеры: Джозеф Седар, Оливер Хиршбигель, Мишель Макларен

В ролях: Нуми Рапас, Джонатан Бэнкс, Джеймс Д'Арси, Рози Коулман

8 серий

На борту Международной космической станции происходит смертельная авария. Командир погибает, а часть астронавтов в капсулах возвращается на Землю. Женщина-астронавт Джо остается на борту, чтобы собрать важные аналитические данные. По возвращении она обнаруживает, что части ее жизни пропали, а сама она существует как бы в параллельной реальности.

Три причины посмотреть сериал «Созвездие»

Масштабные и дорогостоящие космические декорации.



Медленное повествование первых серий сменяется остросюжетной развязкой.



Великолепная актерская игра Нуми Рапас.

«Иные»

Жанр: фэнтези, приключения

Дата выхода: 25 января 2024

Страна: Россия

Рейтинг: IMDb — 5,0, «Кинопоиск» — 7,0

Режиссер: Владимир Ракша

В ролях: Ирина Мартыненко, Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш

6 серий

События развиваются в альтернативной реальности СССР и Германии 1940-х годов. Жительница Ленинграда Аня трудится на швейной фабрике и изо всех сил старается скрыть свои суперспособности. Видя, как грузовик движется на трамвай, в котором находится Анин брат Петя, девушка силой мысли предотвращает аварию. Анну помещают в институт для исследования ее способностей. Но ею интересуется другой загадочный обладатель сверхспособностей — немец Нойманн, который собирает уникумов по всей Европе.

Три причины посмотреть сериал «Иные»