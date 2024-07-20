«Обреченные на славу»: сериал, в котором Энтони Хопкинс думает о Римской империи

В «Амедиатеке» и на американском Peacock выходит сериал «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом — историческая драма про Римскую империю конца I века. Книгу, под впечатлением от которой писался сценарий «Гладиатора» Ридли Скотта, для малых экранов адаптировал сценарист «Спасти рядового Райана» Роберт Родэт, а постановщиком половины серий выступил режиссер «Послезавтра» и «Дня независимости» Роланд Эммерих. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первый эпизод — и советует сдавать мечи с сандалиями в гардероб.

Книга Дэниела П. Мэнникса — журналиста, писателя и вообще человека широких интересов (в какие-то периоды жизни он работал фокусником и дрессировщиком) — «Идущие на смерть», казалось бы, дала миру все, что могла. После первой публикации в 1958 году она десятилетиями служила источником безграничной радости для всех неравнодушных к миру римских гладиаторов, а под конец XX века стала отправной точкой сценария «Гладиатора» Ридли Скотта. Но история циклична — и спустя четверть столетия у «Гладиатора» назревает сиквел, а у «Идущих на смерть» — еще одно экранное воплощение, сериал «Обреченные на славу».

Поначалу он выглядит вполне многообещающе: Энтони Хопкинс и звезда «Игры престолов» Иван Реон в актерском составе, специалист по фильмам-катастрофам Роланд Эммерих в режиссерском кресле, сценарист «Спасти рядового Райана» Роберт Родэт на позиции шоураннера. Однако сразу после красивой заставки, нагло списывающей у «Игры престолов», выясняется, что ориентироваться тут нужно не на пеплум (масштабная ​костюмно-историческая картина по античному или библейскому сюжету) Скотта, а на другое важное произведение в жанре меча и сандалий, выпущенное около четверти века назад, — «Арену» (она же «Гладиатрикс») Тимура Бекмамбетова, отбитый ремейк одноименного эксплуатейшна 1974 года, который снимался за копейки в Ленобласти, но большую часть времени выглядит лучше «Обреченных».

close 100% Кадр из сериала «Обреченные на славу» (2024) Paramount Television Studios

Это сложно объяснить, но после просмотра исторического сериала Родэта и Эммериха количество знаний о Римской империи будто бы даже убавляется. Да и в целом проект пронизан такого рода парадоксальностью. С одной стороны, он стремится все разжевать, поэтому герои скорее перебрасываются цитатами из «Википедии», чем ведут полноценные диалоги. С другой, он делает это настолько сумбурно и нелепо, что попытки разобраться в происходящем вполне тянут на отдельную олимпийскую дисциплину.

Первая серия, которую журналистам и блогерам дали посмотреть накануне выхода всего сезона, с порога окатывает зрителя ушатом персонажей, — среди них, например, старик-император Веспасиан (Хопкинс), его соперничающие сыновья Тит (Том Хьюз) и Домициан (Джоджо Макари), легендарный колесничий Скорпус (Димитри Леонидас) и находчивый букмекер Тенакс (Реон) — так что на каком-то этапе начинаешь солидаризироваться с героем Хопкинса, только не здешним, а из фильма Флориана Зеллера «Отец», где он перестает осознавать, кто все эти люди и что вообще происходит.

close 100% Кадр из сериала «Обреченные на славу» (2024) Paramount Television Studios

Те вещи, что все же становятся ясны, вызывают лишь сожаление. На дворе стоит 79 год н.э. — это означает, что до крупнейшей геополитической катастрофы V века остается еще почти четыре столетия, то есть мы тут надолго (Хопкинс не зря всю дорогу думает о Римской империи с жутко усталым лицом). Персонаж Ивана Реона на фоне товарищей по несчастью выглядит относительно внятно и адекватно (он, грубо говоря, рассчитывает заработать на собственную фракцию), но сопутствующий ему тоскливый сюжет со ставками превращает «Обреченных на славу» в первый, кажется, сериал в истории, которому случайно возникающая в кадре реклама букмекерских контор пошла бы на пользу.

Впрочем, мутноватый букмекерский антураж тут все равно проглядывает: здешние графика, декорации и костюмы вызывают в памяти то синематики из видеоигр нулевых, то приключенческие фэнтези-сериалы девяностых, в связи с чем самым интригующим элементом «Обреченных» становится бюджет. Он тут, как сообщается, сопоставим с тратами на «Игру престолов» — $140 млн на сезон из десяти эпизодов (одна серия хита HBO стоила плюс-минус $15 млн). Есть, конечно, надежда, что в следующих сериях Эммерих вернется к жанру катастрофы не только в смысле зрительских впечатлений, но и буквально, то есть обрушит на героев, скажем, Луну. Проверять, впрочем, нет никакого желания: ожидание сиквела «Гладиатора» определенно не столь томительно, чтобы скрашивать его «Обреченными на славу». Которые, как ни изгаляйся при переводе, обречены все-таки на смерть — бесславную.

close 100% Кадр из сериала «Обреченные на славу» (2024) Paramount Television Studios

Дата выхода: 18 июля 2024 г.

Продолжительность: 10 эпизодов

Режиссер: Роланд Эммерих, Марко Кройцпайнтнер

В ролях: Энтони Хопкинс, Иван Реон, Сара Мартинш, Джоджо Макари, Мохаммед Хашим, Том Хьюз, Гонсалу Алмейда и другие

Где смотреть: «Амедиатека», Okko