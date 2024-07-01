Антоха МС, ливень и 380 тыс. слушателей. В Екатеринбурге прошел фестиваль Ural Music Night

В Екатеринбурге в десятый раз прошел музыкальный фестиваль Ural Music Night. На площадках мероприятия выступили Therr Maitz, Cream Soda, Хаски, Сергей Бобунец, Антоха МС, Sirotkin и многие другие. «Газета.Ru» — о том, как это было.

Екатеринбург встретил гостей фестиваля Ural Music Night пасмурным небом и переменным проливным дождем. Однако, несмотря на плохие погодные условия, объединил музыкой 380 тыс. человек, собрав на 20 тыс. зрителей больше, чем в прошлом году.

На открывавшей «Ночь музыки» пресс-конференции, которая прошла в историческом комплексе «Синара Центр», будущее фестиваля, безопасность и предстоящие выступления обсуждали чиновники и артисты: так, рэпер Calem OG пообещал слушателям «мощный вайб» своего концерта, певица Васса Железнова рассказала о работе над совместным с Бастой треком «Больше чем все», а директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова сообщила, что загрузка отелей Екатеринбурга в этом году превысила 65%.

Директор Ural Music Night Евгений Горенбург, отвечая на вопрос, могла ли бы стать участницей мероприятия Алла Пугачева, отметил, что решение о приглашении того или иного артиста принимают 140 экспертов — и что певица сама не изъявила желания попасть на фестиваль. При этом он подчеркнул, что испытывает к ней уважение и любит ее песни. Он добавил, что планов по расширению «Ночи музыки» до региональных масштабов у организаторов нет, однако в будущем концертные площадки могут выйти за пределы центра Екатеринбурга — вплоть до его окраин. Кроме того, Горенбург опроверг слухи о том, что десятый по счету фестиваль станет последним в своей истории: по словам директора, подготовка к следующему Ural Music Night уже началась.

«Мы свободные люди свободной страны. Если бы мы не считали это правильным, то не занимались бы этим», — подчеркнул он, говоря о значении мероприятия для его создателей.

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В 18:00 по местному времени на площадке «Синара Джаз» зазвучали первые джазовые композиции в исполнении оркестров и небольших музыкальных коллективов. В академическом направлении фестиваля главной стала программа «Элизиум» в здании бывшей церкви Марии Магдалины, где прошел концерт лучшего камерного хора Европы Altro Coro. Во дворе церкви расположилась еще одна уютная площадка, на которой среди прочих выступил народный артист России Олег Митяев.

Sirotkin, hehehe и «Макодзеба» развлекали толпу на площадке в торговом центре «Гринвич». Здесь хедлайнером выступил Антоха МС. Он исполнил свои главные хиты — «Жара», «Провода», «Лето прием» — и как всегда много импровизировал, взаимодействовал с аудиторией, разогрев после мокрой улицы не только публику, но и журналистов.

Перемещение между площадками давалось легко и не занимало много времени, по дороге к определенной сцене можно было случайно наткнуться на другую, не менее интересную. Единственной отдаленной площадкой стала Hip-Hop Stage, где выступил рэпер Хаски. Посетившие ее зрители пожаловались на очереди, но от самого концерта были в восторге.

close 100% Дмитрий Каверин/«Газета.Ru»

Больше всего людей собралось на главной сцене фестиваля на Плотинке, при этом проблем с проходом там не возникло. На ней выступила группа «Топ» во главе с директором «Ночи музыки» Евгением Горенбургом, а главным подарком стал коллектив Cream Soda, исполнивший хиты «Никаких больше вечеринок» и «Плачу на техно». На сцене также присутствовал сурдопереводчик, помогавший слабослышащим людям полноценно прочувствовать атмосферу музыкального фестиваля.

Немало людей пришло и на Октябрьскую площадь. Здесь уже поздней ночью со своим воздушным поп-роком и диско-фанком выступили Therr Maitz — еще одни хедлайнеры фестиваля, заводные ритмы которых заставляли людей не обращать внимания на ливень. Закрылась «Ночь музыки» традиционной акцией «Светает»: Therr Maitz совместно с камерным оркестром BACH и организаторами фестиваля исполнили композицию «Луч солнца золотого».