«Теперь в моей музыке только я». Ольга Серябкина — о сольной карьере, шоу «УТРО. ТНТ» и путешествиях с сыном Певица Серябкина: я давно переросла группу, об этом речи идти не может

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина стала ведущей шоу «УТРО. ТНТ», которое идет по будням с 6:00 до 8:00. В интервью «Газете.Ru» она рассказала, как чувствует себя в этом амплуа, куда ездит в отпуск с двухлетним сыном и за кого болеет в новом сезоне шоу «Выжить в Дубае».

— В выпуске шоу «УТРО. ТНТ», куда вы пришли в свой день рождения, ведущая проекта Анна Хилькевич предложила вам стать ее коллегой, а вы тут же согласились. Вы шутили тогда или сразу восприняли эту идею всерьез?

— Я поняла, что Аня не шутит, поэтому восприняла ее предложение всерьез. А потом дала возможность судьбе сделать так, чтобы это произошло.

— Что вы чувствовали перед тем, как войти в проект? Было ли волнительно вливаться в сформированный коллектив?

— Конечно, некоторое волнение было, хотя, если честно, не сомневаюсь, что с командой ведущих у нас сложатся хорошие, теплые отношения.

close 100% Ведущие «УТРО.ТНТ»: Максим Васильчук, Анжелика Стубайло, Ольга Серябкина и Лейсан Тугушева Пресс-служба ТНТ

— Смотрели ли вы ранее шоу «УТРО. ТНТ»? Что вам в нем понравилось?

— Да, я часто включаю «Утро. ТНТ», когда готовлю завтрак или занимаюсь какими-то утренними делами. Мне очень нравится формат шоу, потому что все новости там очень позитивные, а разговоры легкие и при этом насыщенные полезной информацией. Какими-то историями можно потом делиться с друзьями в формате: «Знал ли ты?» и всегда оставаться в теме.

close 100% Пресс-служба ТНТ

— На шоу «Выжить в Дубае» у вас с Анной Хилькевич были некоторые разногласия. Как вы общаетесь сейчас?

— Предложение Ани стать ведущей шоу, да еще и в мой день рождения, расставило все точки над «i». Это оказалось отличным поводом забыть все разногласия. К тому же, мы не забываем, что на «Выжить в Дубае» нестандартные обстановка и условия, в которые помещают участников. Там все происходит по-другому, сейчас эта тема давно закрыта.

— Как Анна отреагировала на то, что вы действительно стали ведущей проекта?

— Мы не обсуждали этот момент, но я уверена, что позитивно.

— А с еще одним ведущим шоу — Анатолием Цоем — успели пообщаться?

— Если честно, пока нет, но я уверена, что все впереди. Обязательно поделюсь впечатлениями.

— Недавно вы опубликовали фото из Карелии — как прошел ваш отдых? Что больше всего впечатлило?

— До этого я там никогда не была, но мы давно хотели. Конечно, самым главным для меня было то, что мы поехали всей семьей. Очень радостно, что наш маленький сын смог увидеть эти невероятные красоты. Мы любовались шхерами, даже видели нерпу. Еще нас поразило огромное количество чаек — мы как раз застали период, когда они высиживают яйца. Конечно, безумно красивый Валаам, леса и природа просто невероятные! Я уверена, что мы туда еще вернемся.

close 100% Личный архив Ольги Серябкиной

— Бытует мнение, что путешествовать с детьми сложно, потому что они могут уставать, и им может быть неинтересно. А как ваш сын переносит путешествия?

— Недавно вы опубликовали фото из Карелии — как прошел ваш отдых? Что больше всего впечатлило?

— До этого я там никогда не была, но мы давно хотели. Конечно, самым главным для меня было то, что мы поехали всей семьей. Очень радостно, что наш маленький сын смог увидеть эти невероятные красоты. Мы любовались шхерами, даже видели нерпу. Еще нас поразило огромное количество чаек — мы как раз застали период, когда они высиживают яйца. Конечно, безумно красивый Валаам, леса и природа просто невероятные! Я уверена, что мы туда еще вернемся.Важно предусмотреть все нюансы. Конечно, ребенка не стоит нагружать и брать на те экскурсионные программы, которые рассчитаны на взрослого человека. Поэтому здесь нужно все организовать. Куда-то его стоит отвезти в рамках путешествия, а куда-то нет. Например, когда мы собирались на Валаам, малыша с собой не брали. Но, поскольку мы ездили большой семейной компанией, ребенок прекрасно отдыхал, пока мы были на экскурсии. В этом смысле соблюдается баланс: с одной стороны, ребенок с нами в путешествии, а с другой — он не устает от сложных насыщенных экскурсий. Кроме того, мы берем с собой его любимые игрушки и находим активности по его возрасту.

— Какое место в России вы мечтаете посетить?

— Как артист я была почти в каждой точке и в каждом регионе нашей страны. Если же говорить про отдых, то следующее место, куда мы планируем поехать с семьей, — Камчатка. Скорее всего, это будет уже в следующем году.

— Недавно у вас вышел атмосферный клип на песню «Старший лейтенант». Расскажите о его съемках!

— Я очень люблю эту песню, клип на нее мы сняли в стиле нуарного детектива и в советском духе. Максимально постарались создать атмосферу того времени, поэтому подобрали идеальную локацию — очень стильную, красивую и нетронутую со времен Советского Союза. Плюс костюмы! В общем, мы полностью погрузились в настроение того времени.

close 100% Личный архив Ольги Серябкиной

— Как вам Слава Чепурченко в роли жениха?

— Я очень люблю и уважаю его как актера, он идеально воплотил в себе образ старшего лейтенанта. Слава — красивый, дерзкий, молодой, харизматичный и очень талантливый! Для меня большое счастье, что он поучаствовал в визуализации моей песни. Кстати, я с большим интересом наблюдаю за ним в новом сезоне «Выжить в Дубае. Возвращение», очень сильно болею и желаю победы!

— В чем преимущества сольной карьеры? Согласились бы вы сейчас стать солисткой какой-нибудь сильной группы с хорошим продюсером?

— Я уже была в группе, причем очень хорошей и с хорошим продюсером. Поэтому сейчас об этом речи не может быть. Сольная карьера — это мой новый этап. Группу я уже давно переросла, и теперь в моей музыке только я, я и еще раз я (улыбается).

— В мае все обсуждали эффектное прозрачное платье, в котором вы пришли на премию RU TV. Как вы себя чувствовали в этом наряде?

— Прекрасно! Это удивительное платье, которое было частью моей фантазии, а воплотила я ее вместе с моим любимым дизайнером и основательницей бренда Jackson de Ville Евгенией Барковой. Мы с ней часто создаем какие-то уникальные вещи. Возможно, не за горами тот момент, когда выпустим капсульную коллекцию.

close 100% seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— В какой одежде вы будете чувствовать себя некомфортно? Есть ли вещь, которую вы никогда не наденете?

— Для меня в одежде вообще не может быть табу. Одежда для артиста отражает определенные задачи или создает необходимый эффект. Поэтому я очень открыта к визуалу. Единственное, я очень люблю женственные образы, они — мои самые любимые.

— В своем Telegram-канале вы развернуто отвечаете голосовыми сообщениями на некоторые вопросы подписчиков. Что вам дает такая связь с аудиторией?

— Мне кажется, у Telegram есть этот прекрасный функционал, помогающий сократить дистанцию между артистом и аудиторией. Здорово, когда ты общаешься и получаешь обратную связь.

— Одно из ваших увлечений — разведение цветов в саду. Что вы чувствуете, занимаясь растениями? Есть ли у вас любимчики среди цветов?

— Я действительно с большой любовью обустраиваю свой сад, ведь он создает определенную атмосферу дома. Я живу за городом, и такая спокойная жизнь на природе восстанавливает мои силы. Это не только про комфорт и удобство, а про то, что радует глаз. Мы недавно посадили розы, и это моя любовь!

— Напеваете ли вы строчки своих песен, занимаясь бытовыми делами?

— Конечно, я сочиняю песни, исходя из того, о чем думаю и в каком нахожусь настроении. Мои песни — это всегда отражение моего настроения и состояния.

— Что делает вас счастливой в первую очередь?

— Все очень просто — моя семья.