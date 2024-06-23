Тест: чья это цитата — Анны Ахматовой или современного женского коуча?

Поэтесса Анна Ахматова родилась 23 июня 1889 года в Одессе. Она написала множество лирических стихотворений и номинировалась на Нобелевскую премию по литературе, а также стала автором глубоких высказываний, которые остаются актуальными по сей день. «Газета.Ru» предлагает проверить, сможете ли вы отличить цитаты Ахматовой от изречений современных женских коучей.