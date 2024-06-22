Бомба из антивещества, сожжение Коперника и другие ошибки в книгах Дэна Брауна Автору «Кода да Винчи» и «Инферно» Дэну Брауну исполнилось 60 лет

Американский писатель Дэн Браун родился 22 июня 1964 года. Он прославился благодаря романам о тайных обществах, символике и заговорах — «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно». В произведениях автора исторические факты соседствуют с полуфактами и вымыслом, что вводит многих читателей в заблуждение. О самых заметных ошибках в произведениях Брауна рассказывает «Газета.Ru».

«Тайная вечеря» («Код да Винчи»)

В романе упомянуты несколько полотен Леонардо да Винчи — «Джоконда», «Мадонна в скалах» и «Тайная вечеря». Практически все историки искусства оспаривают утверждение Брауна о том, что в «Тайной вечере» рядом с Иисусом изображена Мария Магдалина. Поскольку учеников 12 (включая Иуду), для присутствия Марии было бы необходимо отсутствие одного из них. Фигуру слева от Христа, одетую в синее и красное, обычно идентифицируют как апостола Иоанна, которого в эпоху Возрождения изображали как безбородого, часто «женоподобного» юношу с длинными волосами.

close 100% «Тайная вечеря» (1495—1498), Леонардо да Винчи

«Женственность» фигуры можно объяснить художественным обучением Леонардо в мастерской Флорентийской школы, имевшей давнюю традицию изображать молодых мужчин симпатичными.

«Мадонна в скалах» («Код да Винчи»)

Согласно Брауну, картина «Мадонна в скалах» противоречит канонам церкви из-за следующих признаков:

«Сколь ни покажется странным, но на картине художника вопреки привычным канонам именно младенец Иоанн благословлял Иисуса... а Иисус полностью ему подчинялся! Мало того, Мария держала одну руку высоко поднятой над головой младенца Иоанна, и жест этот выглядел угрожающим. Пальцы походили на когти орла, готовые впиться в чью-то невидимую голову. И наконец, там присутствовал еще один пугающий образ: находившийся прямо под хищно согнутыми пальцами Марии Уриель словно намеревался ребром ладони отсечь эту невидимую голову, попавшую в когти Девы Марии».

close 100% Фрагмент картины «Мадонна в скалах» (1483—1486), Леонардо да Винчи

Автор также написал, что заказчики-монахи это заметили — и мастер был вынужден оставить картину и написать новую. Но исторически это неверно — Леонардо бросил картину по неизвестным причинам (возможно, не сошелся в цене с заказчиками). Спор длился долго, и суд решил, что художник должен закончить полотно в течение двух лет, но он тогда уже покинул Милан. Первая версия картины хранится в музее Лувр в Париже, а вторая — в Лондонской национальной галерее.

Бомба из антивещества («Ангелы и Демоны»)

В статье на сайте ЦЕРНа (Европейская организация по ядерным исследованиям) утверждается, что описанная в книге бомба из антивещества является невозможной с точки зрения физики. Согласно источнику, в книге неверно описано создание антивещества — чтобы на существующих ускорителях получить всего один грамм, в действительности потребуются миллиарды лет.

close 100% Кадр из фильма «Ангелы и Демоны» (2009) Columbia/Sony

Вероятным прототипом физика Леонардо Ветры из «Ангелов и демонов» стал сотрудник ЦЕРНа Рольф Ландуа. В интервью итальянскому журналу Newton он заявил, что получение одного грамма антивещества стоило бы около $1000 трлн.

Приорат Сиона («Код да Винчи»)

Автор описывает Приорат Сиона как «тайное общество, основанное в XI веке» — отметив в прологе романа, что «все описания произведений искусства, архитектуры, документов и тайных ритуалов точны». В действительности Приорат Сиона был мистификацией, основанной в 1956 году Пьером Плантаром, Андре Бономом и другими. В 1960-е годы Плантар создал обширную предысторию, описывающую Приорат как тайное общество, якобы основанное Готфридом Бульонским в 1099 году и непрерывно существующее на протяжении веков. Одним из руководителей сообщества он назвал да Винчи, а целью — утверждение на престоле Франции и других стран потомков династии Меровингов.

close 100% Кадр из фильма «Ангелы и Демоны» (2009) Sony/Columbia

Помимо Брауна, эту мистификацию за чистую монету выдали Майкл Бейджент, Ричард Ли и Генри Линкольн в книге-бестселлере 1982 года «Святая Кровь и Святой Грааль».

Сожжение Коперника («Ангелы и Демоны»)

В романе Брауна утверждается, что Николая Коперника сожгла на костре Римско-католическая церковь, но в реальности он умер в 70 лет от инсульта. Внимание на это обратил британский редактор Том Чиверс — и получил от Брауна официальный ответ:

close 100% Кадр из фильма «Ангелы и Демоны» (2009) Sony/Columbia

«В этих книгах я делаю нечто сугубо намеренное и специфичное. Мысль заключается в том, чтобы смешать факт и вымысел в очень современной и эффективной манере, чтобы рассказать историю. Есть те, кто понимает, что я делаю, — и они как бы запрыгивают в поезд, чтобы прокатиться и получить удовольствие, а есть другие люди — которым, вероятно, следует читать кого-нибудь другого».

Место захоронения Рафаэля («Ангелы и Демоны»)

В романе Браун заявил, что художник Рафаэль Санти сначала был захоронен на его родине в Урбино. В связи с этим на могиле Рафаэля в Пантеоне добавили табличку с исторической сводкой о том, что Браун не прав, и прах художника всегда находился в Риме.

close 100% Саркофаг Рафаэля в Пантеоне, Рим Wikimedia Commons

География («Код да Винчи»)

По сюжету «монаха-альбиноса» арестовали во Франции и заключили в тюрьму в Андорре, после чего он сбежал в Испанию. Это звучит неправдоподобно: вряд ли бы арестованного на французском побережье перевели в тюрьму другой страны.

close 100% Дэн Браун во время пресс-конференции, 2014 год Petr David Josek/AP

После сцены в церкви Темпл в Лондоне герои едут на метро от станции Темпл до Королевского колледжа — но в реальности колледж находится ближе к Темпл-Черч, чем к станции Темпл. Поэтому в любой поездке на метро они уехали бы дальше от Королевского колледжа. В координатах Часовни Росслин Браун также ошибся — вероятно, перепутав географический север с магнитным севером.