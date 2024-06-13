Во Владимире открылся «Центр развития семьи». Как его презентовали через классиков русской поэзии На открытии «Центра развития семьи» прошел масштабный театральный показ

Ключ к шестому чувству

Во Владимире 6 июня на открытии «Центра развития семьи» организовали масштабный театральный показ. Премьера спектакля-перфоманса «Слово-Звук» посвящена юбилейной дате – 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Его произведения — часть российского культурного кода, они прививают духовно-нравственные ценности, которые передаются из поколения в поколения, считают авторы проекта. В спектакле «Слово-звук» стихи Пушкина и других поэтов обретают новое, современное, звучание.

«Сегодня мы отмечаем юбилейную дату – 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Переоценить его вклад в развитие русской культуры, русской литературы, русского языка невозможно. В этот торжественный день в кинотеатре «Милосердие и порядок» прошла премьера литературно-музыкального спектакля. Такие мероприятия способствуют сохранению культурных традиций, воспитывают любовь и уважение к истории нашей великой страны, поэтому они должны проводиться на регулярной основе», — отметил депутат Государственной думы РФ Григорий Аникеев.

«Слово-Звук» — это своеобразное исследование творчества русских поэтов с XVIII по XXI век для сопоставления авторских смыслов с современностью. Это попытка через современную музыку, звуки городской жизни, художественные мультимедийные средства взглянуть на материал и смыслы, которые остаются актуальны через века.

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«Слово-Звук» — это открытие в самых разных смыслах этого слова. Открытие как известных имен русской поэзии, так и открытие экспертов в области слова и звука – наших современников. Если кто-то после нашего спектакля откроет для себя заново Пушкина, Лермонтова, Бродского, Ахматову, Цветаеву или захочет поближе познакомиться с творчеством современных поэтов, будем считать, что наша цель достигнута», — сказала продюсер и соавтор проекта «Слово-звук» Мария Ремыга-Ганькова.

«Мы хотим, чтобы люди не просто слушали давно знакомые произведения, а видели, что эти стихи современны, — пояснил Александр Аладышев, актер и руководитель ТТ «Завод». — Чтобы между зрителями спектакля и теми поэтами, чьи стихи будут звучать на сцене, выстроился живой, качественный диалог, которого так часто не хватает в жизни».

По словам композитора проекта Юрия Монахова, сочетание классических стихотворений и современной музыки, от эмбиента до рока и поп-музыки, создает для зрителя неожиданное и новое восприятие сказанного.

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Непосредственное впечатление зрителя отражает отзыв Алены Ефименко: «Возможно ли, что в каждом человеке где-то глубоко-глубоко хранится некая тоска по жизни, по жизни настоящей — полной чувств, тонких ощущений, вопросов без ответов, томительных ожиданий, сладостных достижений и потерь. Может это и есть то самое шестое чувство? Рождение эмпатии ко всему живому — от некрасивой девочки в стихах Николая Заболоцкого до мятых стежек родных степей Есенина. Сегодня я поймала себя на мысли, что поэзия, настоящая, глубокая — это ключик к открытию твоего личного шестого чувства».

Загадка совершенства

Проект «Слово-Звук» включает не только спектакль как конечную точку и завершенное произведение. Театральное товарищество «Завод» приглашает зрителей окунуться в процесс исследования и творческого поиска.

Просветительскую часть составляют исследовательская работа перед будущим спектаклем, которую «Завод» позиционирует как лабораторию по поиску «совершенного Слова». Отправной точкой исследований стала теория совершенных чисел, которые математики пытаются вычислить уже не первое тысячелетие. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Семейные ценности

«Центр развития семьи» во Владимире создан по инициативе Григория Аникеева, который возглавил его попечительский совет. Деятельность центра направлена на поддержку национального проекта «Семья», реализация которого начнется в 2025 году.

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«Центр развития семьи» призван объединить инициативных людей, которые обладают знаниями проблематики семей в разных областях. Помимо материальной поддержки семей в число задач центра входит финансирование проектов и мероприятий, нацеленных на развитие семьи, а также образовательных программ, посвященных воспитанию детей.

Одним из ключевых направлений работы центра станет поддержка культурно-просветительских проектов, инициатив по продвижению традиционных ценностей в обществе.

Показы литературно-музыкального спектакля «Слово-Звук» будут идти в «Центре развития семьи» во Владимире в течение июня. Их бесплатно смогут посетить 1000 любителей театрального искусства, студентов и старшеклассников города и области. Часть пригласительных билетов направят многодетным семьям региона.