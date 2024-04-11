«Манкимэн»: как «миллионер из трущоб» снял на коленке мумбайского «Джона Уика» и вышел победителем

До российских кинотеатров добрался боевик «Манкимэн» — режиссерский дебют звезды «Миллионера из трущоб» Дева Пателя с ним же в главной роли. Это история о молодом человеке, который мстит власть имущим за гибель матери. Одним из продюсеров картины выступил автор хорроров «Прочь» и «Нет» Джордан Пил. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, как Патель сумел снять выдающееся кино в условиях кромешного ада.

«Тебе нравится «Джон Уик»?» — спрашивает торговец оружием у хмурого Дева Пателя. Патель, на все вопросы ответивший еще в «Миллионере из трущоб», только ухмыляется и просит дать ему пистолет попроще. Он покидает здание с револьвером 38 калибра.

Этот разговор происходит в первой половине экшн-триллера «Манкимэн», пателевского режиссерского дебюта про молодого человека, мстящего власть имущим за смерть матери — а заодно и за всех обездоленных. Над сценарием актер работал около восьми лет и изначально дебютировать в режиссуре не собирался — с этим предполагалось обратиться к автору «Района №9» Нилу Бломкэмпу (Патель снимался у него в «Роботе по имени Чаппи»). Тот, однако, отказался — и взамен предложил артисту не только исполнить главную роль, но и самостоятельно поставить ленту.

close 100% Universal Pictures

Так он и сделал. Решение обернулось непрекращающейся катастрофой длиной в несколько лет. Старт съемок в Мумбаи изначально был нацелен на начало 2020 года. Как нетрудно догадаться, этим планам не суждено было сбыться. Из-за ограничений, наложенных пандемией коронавируса, «Манкимэн» лишился Индии, художника-постановщика, оператора и львиной доли массовки — и чуть не лишился основного источника финансирования. В итоге пристанищем картины стал индонезийский остров Батам, где команда в течение девяти месяцев обитала в карантинном пузыре в одном из отелей.

Лиха беда начало? Едва ли. Руку, например, Патель сломал во время первой же экшн-сцены. Сцену он при этом невозмутимо доработал — и только вечером, когда конечность уже основательно распухла, улизнул в Джакарту, где упросил врача поставить ему винт вместо гипса (замазывать его потом на компьютере в каждом кадре никто себе позволить не мог). Выслушав речь про необходимость ограничивать нагрузку на поврежденную руку, на следующий день Патель вернулся на площадку.

close 100% Кадр из фильма «Манкимэн» (2024) Universal Pictures

Подобный хаос сохранялся на ней до победного конца. Ломались краны, из-за чего камеру цепляли к простой веревке. Ломались камеры, из-за чего часть фильма буквально снималась на телефон Пателя. После команды «Снято!» все бросались склеивать разнесенные столы. Часть реквизита оплачивалась по личной кредитке одного из продюсеров, потому что бюджет был буквально доведен до нуля.

Худо-бедно съемки закончились. А трудности — нет. Права на международную дистрибуцию «Манкимэна» купил Netflix, но стриминг так и не придумал, что делать с фильмом, и стал пытаться сбагрить его кому-то еще. Тут на спасение пришел хоррормейкер Джордан Пил (видимо, компания Monkeypaw Productions не смогла пройти мимо картины «Monkey Man»). Он помог довести до конца постпродакшн, а также договорился с Universal о кинотеатральном прокате дебюта Пателя.

close 100% Кадр из фильма «Манкимэн» (2024) Universal Pictures

И вот мы здесь. Стоила ли овчинка выделки? Безусловно. Идеальным кино «Манкимэна», конечно, не назовешь: для этого он слегка длинноват и грешит прямыми заимствованиями из «Джона Уика» (песик — есть, черный костюм — тоже зачем-то есть). Но атмосфера катастрофы, которая кровью и потом превращается в праздник в каждом кадре, не может не подкупать. А бешеная энергия не может не заражать — и замыливает любые шероховатости.

На щедрость в адрес ленты подбивает еще и то обстоятельство, что «Манкимэн» — не просто шоукейс большого мастерства, каким в конечном счете представляется франшиза «Джон Уик», а довольно смелая попытка расширить границы жанра, как правило, сторонящегося связи с реальным миром. Картина Пателя, которая корнями уходит в индийскую культуру и мифологию (центральный образ — обезьяноподобное божество Хануман, ключевой герой «Рамаяны»), поступает с точностью до наоборот и вполне однозначно нелицеприятно высказывается о системных проблемах современной Индии (предположительно, именно поэтому проекта испугался Netflix).

close 100% Кадр из фильма «Манкимэн» (2024) Universal Pictures

В частности, Пателю было важно включить в картину хиджр — представителей касты неприкасаемых, — причем не показать их жертвами, а сделать героями истории. Благодаря этому в ленте присутствует страшной красоты масштабная боевая сцена, половина участников которой наряжена в изумительные платья.

Словом, уже в первом полном метре Патель совершает невозможное — как в кадре, так и за кадром. Таким образом он сходу дослуживается до звания героя кинематографического труда, но самое страшное не это, а то, что после всего пережитого он еще и готов продолжать. Как явно следует из «Манкимэна», на пути у него лучше не находиться (если вы не песик).

close 100% Universal Pictures

Дата премьеры: 11 марта 2024 года

Дата выхода в России: 11 апреля 2024 года

Продолжительность: 121 минут

Режиссер: Дев Патель

В ролях: Дев Патель, Шарлто Копли, Питобаш, Собхита Дхулипала, Сикандар Кхер, Випин Шарма, Ашвини Кхалсекар, Адити Калкунте, Макаранд Дешпандэ

Где смотреть: в кино