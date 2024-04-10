Суицид, остановка сердца и попадание под поезд: трагедии участников шоу «Голос» Евгений Кунгуров, Николай Арутюнов и другие звезды «Голоса», которых больше нет

Звезда проекта «Голос» на Первом канале Евгений Кунгуров умер 8 апреля на 41-м году жизни — правоохранительные органы считают причиной трагедии суицид. «Газета.Ru» вспоминает о нем и других участниках шоу «Голос», «Голос. Дети» и «Голос. 60+», которые ушли из жизни.

18 июля 1983 — 8 апреля 2024

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Оперный певец Евгений Кунгуров стал участником «Голоса» в 2012 году. Он попал в команду Александра Градского и уступил первое место в финале Дине Гариповой. На проекте артист исполнил «Разговор со счастьем», «Синюю вечность», арию мистера Икс из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка» и другие песни.

После «Голоса» Кунгуров участвовал в шоу перевоплощений «Один в один» на Первом канале, театральных спектаклях и патриотических концертах. В 2023 году певец получил звание заслуженного артиста России.

Вечером 8 апреля 2024 года тело исполнителя обнаружили рядом с его домом на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. В последние годы певец находился в депрессивном состоянии и наблюдался у психиатра в одной из частных клиник. Позднее сообщалось, что на руках певца обнаружены раны.

Алексей Сафиулин

22 февраля 1975 — 8 июня 2019

close 100% alexeysafiulin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

До участия в шестом сезоне «Голоса» в 2017 году певец Алексей Сафиулин служил в Московской областной филармонии и Мариинском театре, а также снимался в кино и озвучивал фильмы. На «слепых» прослушиваниях он исполнил народную песню «Прощай, родина» и попал в команду Пелагеи, с которой был знаком с детства. Дойти до финала артисту не удалось.

О смерти музыканта в июне 2019 года сообщила его супруга Екатерина Огарева во «ВКонтакте»: «Алексей Сафиулин скоропостижно скончался от сердечного приступа дома 8 июня около 19:00. На его состояние могла повлиять жара и острый недосып после перелета с гастролей. Он ничем не болел, был молод и полон сил».

Филипп Литвинов

9 февраля 2007 — 10 июля 2021

close 100% Кадр из шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов)/Первый канал

В марте 2021 года 14-летний Филипп Литвинов принял участие в шоу «Голос. Дети». Он не смог пройти этап «слепых» прослушиваний с русскоязычной версией песни Чака Берри Johnny B. Goode. Наставник Баста высоко оценил вокал Литвинова, но отметил, что ему «не хватило огня» в выступлении. Рэпер пригласил Филиппа прийти на шоу в следующем сезоне и убедить наставников в том, что они были неправы.

Через несколько месяцев стало известно, что Литвинов погиб. Отдыхая на даче в Московской области, он пересекал железнодорожные пути на мопеде в наушниках, и его сбила электричка. Последний пост во «ВКонтакте» — кавер на песню «Hotel California» — Литвинов опубликовал 30 июня.

11 апреля 1958 — 22 сентября 2021

close 100% Станислав Красильников/ТАСС

Член музыкального коллектива «Лига блюза» Николай Арутюнов пришел на проект «Голос. 60+» в 2018 году, «развернул» к себе всех наставников на «слепых» прослушиваниях, выбрал Леонида Агутина и дошел до суперфинала. В 2019 году музыкант написал гимн для своего любимого футбольного клуба — московского «Динамо». Песня впервые прозвучала в мае 2019-го в исполнении автора и Льва Лещенко в сопровождении симфонического оркестра.

Музыканта не стало 22 сентября 2021 года. Источник ТАСС в окружении семьи исполнителя сообщил, что причиной смерти стали последствия COVID-19.

30 января 1956 — 13 ноября 2016

close 100% Global Look Press

Музыкант Андрей Давидян вошел в историю как один из первых исполнителей композиции «Замыкая круг», которую он пел вместе с Александром Градским, Жанной Агузаровой и другими звездами. Вместе с Крисом Кельми он был участником группы «Високосное лето», а затем посвятил более 20 лет своему коллективу Sound Cake.

Осенью 2013 года Давидян стал участником второго сезона шоу «Голос». На «слепых» прослушиваниях он исполнил песню Georgia on My Mind. К Давидяну повернулись Александр Градский, Дима Билан и Пелагея — артист остановил выбор на последней. После «Голоса» музыкант пел на небольших концертах и принял участие в телепередаче «Три аккорда».

13 ноября 2016 года Давидян скончался от инсульта в одной из московских больниц на 61-м году жизни.

Леван Кбилашвили

12 июня 1991 — 21 июня 2022

close 100% Кадр из шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов)/Первый канал

В детстве Леван Кбилашвили занимался дзюдо, но из-за травмы не смог остаться в спорте и получил образование юриста.

«В моей семье никто не поет, все мужики занимались дзюдо. В 14 лет я стал чемпионом Тбилиси по дзюдо. Я планировал серьезно заниматься спортом, но в 15 лет я получил травму и не смог продолжать. Я работал юристом, но вдруг понял, что без пения не могу», — сказал Кбилашвили в интервью Первому каналу.

Музыкант принял участие в седьмом сезоне российского шоу «Голос» в 2018 году, его наставником был Константин Меладзе. До финала артист не дошел, но публика запомнила его благодаря исполнению песен на грузинском языке.

21 июня 2022 года 31-летний Кбилашвили умер в Москве от остановки сердца.

Михаил Серебряков

19 сентября 1924 — 28 июля 2022

close 100% 1tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков пришел в четвертый сезон «Голоса 60+» в 97 лет и стал самым пожилым участником проекта. После исполнения песни «Родина» к исполнителю повернулись все наставники, и он остановил выбор на Олеге Газманове.

«Я на репетициях сначала очень волновался за него, понимая, что ему непросто вынести все это. Но он просто молодец! Постоянно звонит мне и с радостью приезжает на репетиции», — говорил Газманов.

В итоге Михаил Ерофеевич дошел до финала и стал победителем сезона. Через год музыканта не стало, о его смерти в соцсетях рассказал Газманов.

«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему Небесного», — написал артист.