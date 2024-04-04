«Золото Умальты»: однажды в... Хабаровском крае

4 апреля на большие экраны вышел истерн Андрея Богатырева «Золото Умальты» — приключенческий триллер о похищении и поисках 40 пудов золота накануне революции 1917 года. Главные роли в ленте исполнили Александр Самойленко, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и Софья Эрнст. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков отчитывается об успехах в деле повышения туристической привлекательности Хабаровского края.

1917 год, берега реки Умальты. Люди в масках эвенкийских шаманов нападают на обоз и крадут все 40 пудов перевозимого золота. Спустя некоторое время единственный выживший охранник Егор Чагин (Алексей Шевченков) появляется на пороге потерпевшего, владельца приисков Леонтия Булыгина (Александр Самойленко), и обещает привести его к месту, где преступники спрятали богатства. Тогда Булыгин, которого в разорившейся страховой фирме благополучно оставили ни с чем, собирает отряд головорезов (среди них, например, американец по кличке Джек Китобой в исполнении Вольфганга Черни) и пускается в путь. Об этом узнают и грабители во главе с потерявшим честь офицером Долецким (Артем Ткаченко), сговорившимся с любовницей Булыгина — бывшей проституированной женщиной Соней (Софья Эрнст). Теперь ворам необходимо обогнать золотопромышленника в опасном походе через земли эвенков.

Фильм «Золото Умальты» (ударение, если что, на «ы») московский режиссер Андрей Богатырев («Красный призрак») снимал по сценарию петербургской писательницы Ольги Погодиной-Кузминой («Каникулы президента»), основанному, как при случае подчеркивается, на идее Михаила Дегтярева (ЛДПР). Последний — человек для киноиндустрии новый: в нулевые уроженец Самары Дегтярев участвовал в выборах мэра на малой родине, в десятые — в Москве, а в 2020 году сел в кресло губернатора Хабаровского края вместо высаженного оттуда Сергея Фургала. Такая географически обширная компания (москвич, петербурженка и самарец) собралась, надо сказать, для большой цели: согласно утверждениям причастных, «Золото Умальты» в первую очередь сделано для повышения туристической привлекательности Хабаровского края, где больше века назад действительно похитили какое-то несусветное количество золота; и правда, кому еще можно было поручить такую задачу.

Одними кинематографическими средствами дело, стоит отметить, не ограничивается. После того как Дегтярев, обладатель прекративших действие патентов на ряд изобретений и полезных моделей, в ходе столичной премьеры картины похвастался открытием нового жанра истерн (не говорите Никите Михалкову), он несколько раз позвал всех в гости искать, собственно, краденое золото, так никем и не найденное. И тем самым с потрясающим изяществом выступил поперек одного из основных посылов ленты — как водится, превентивно, до вступительных титров.

close 100% Кадр из фильма «Золото Умальты» (2024) Открытая киностудия «Лендок»

Впрочем, разобраться со здешними смыслами — задача действительно не из легких, так что не будем столь строги. «Золото Умальты» — кино довольно хаотичное, путающееся и путающее в себе. Причем без видимых на то причин: кажется, среди бесчисленного количества флешбэков, разбросанных по всему фильму, почти ни один не раскрывает чего-то прежде неизвестного — или хотя бы существенного.

Параллельно эта удивительно скучная картина часто сваливается в рассуждения о дикости американского капитализма, американской философии жизни, да и вообще Америки как явления. Даже если вынести за скобки практическую абсурдность нудных разговоров о важном, возникающих посреди развлекательно-приключенческого кино (как говорит в интервью Богатырев, мечтающий экранизировать «Чапаева и Пустоту» Виктора Пелевина, «наша культура — это все-таки не аттракцион, а размышления»), отделаться от недоумения все равно не получится. Потому что «Золото Умальты» буквально плоть от плоти главного американского киножанра, а в некоторых случаях даже его вполне конкретного образца — «Омерзительной восьмерки» Квентина Тарантино (откуда стянут, например, фирменный шрифт горчичного цвета). И хочется, и колется — ну, понять можно, вечное состояние «свой среди чужих, чужой среди своих» кого угодно сведет с ума.

close 100% Открытая киностудия «Лендок»

Хоть сколько-нибудь колоритен во всей этой восьмерке — скорее утомительной, чем омерзительной (хотя не без этого), — разве что Самойленко. Он с явным огоньком всю дорогу пародирует влюбленность в американский уклад жизни, широко смакуя накачанную в героя мерзость. Одного его энтузиазма (адекватно реализуемого, в отличие от актерского бешенства Павла Деревянко в роли одного из бандитов) ленте, конечно, не хватает, так что она стремительно расползается в стороны.

Но тут начинается самое (окей, единственное) интересное. Видимо, в силу этого генерального разброда «Золото Умальты» (которое напоминает выпущенный из рук шланг, бьющий ржавой водой) заглядывает порой в неожиданные дебри — случайно, конечно, но все же. Большую часть фильма эвенкам (тут их называют устаревшим словом «тунгусы») отводится роль «волшебных негров». Однако в какой-то момент фильм Богатырева выносит на территорию деколониального дискурса и рефлексии геноцидальных практик, каким подвергались коренные малочисленные народы. Что ж, похвально, хотя наказывают и за меньшее.

А места и правда красивые, так что в Хабаровский край действительно хотелось бы съездить. Остается надеяться, что просмотр «Золота Умальты» будет засчитан в качестве оплаты курортного сбора.

close 100% Кадр из фильма «Золото Умальты» (2024) Открытая киностудия «Лендок»

Дата выхода в России: 4 апреля 2024 года

Продолжительность: 114 минут

Режиссер: Андрей Богатырев

В ролях: Александр Самойленко, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Павел Деревянко, Вольфганг Черни

Где смотреть: в кино