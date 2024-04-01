Курортный сбор: как деньги туристов помогают развивать города

Идея собирать с туристов плату за пользование местной инфраструктурой на территории курортных зон или в районах с повышенной туристической активность возникла давно. Еще в начале XX века в Италии был принят закон, предписывающий взимать с туристов сбор в муниципалитетах, где имелись санатории и водолечебницы, а также на морских курортах. Франция подхватила эту идею, увидев в ней возможность пополнения местных бюджетов для улучшения туристского обслуживания отдыхающих. К концу XX века эта практика распространилась практически по всем популярным туристическим направлениям Европы, различаясь лишь по сумме и форме взимания. Предназначен этот вид сбора для финансирования развития и обслуживания инфраструктуры в туристических районах, несущей повышенную нагрузку, особенно в «высокий сезон».

В нашей стране курортный сбор был впервые введен в 1933 году и был обязателен для всех граждан, кроме военнослужащих и малоимущих. Через некоторое время сбор трансформировался в пошлину на путевки в санатории и пансионаты, оставшись обязательным для туристов, отдыхающих самостоятельно. После распада СССР была попытка ввести курортный сбор с физических лиц в 1991 году, однако она не увенчалась успехом. Экономические обстоятельства на тот момент были не самыми благоприятными, с исполнением и контролем возникли сложности, и в 2004 году закон о курортном сборе окончательно утратил свою силу.

В 2014 году вопрос о курортном сборе снова появился на повестке дня. Было принято решение провести эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях за счет введения платы за ее использование. Предполагалось сделать ее посильной для бюджета отдыхающих, а средства направить на обеспечение и развитие туристской инфраструктуры.

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Санкт-Петербург, как город федерального значения, присоединится к эксперименту с 1 апреля 2024 года со ставкой в размере 100 рублей. Таким образом, любое физическое лицо, достигшее 18 лет, будет обязано по прибытии в город оплатить курортный сбор за все время пребывания, за исключением дня заезда, из расчета 100 рублей в сутки на человека. Эта сумма не входит в стоимость проживания.

Льготные категории граждан, освобожденные от уплаты курортного сбора, перечислены в Федеральном законе. Помните, что для получения льготы необходимо предъявить подтверждающий документ или его заверенную копию. В Санкт-Петербурге предусмотрены местные льготы: так, освобождаются от уплаты студенты очной формы обучения петербургских ВУЗов, члены многодетных семей и собственники недвижимости в городе, даже если у них нет местной регистрации. Уже разработаны памятки для туристов, где в сжатой форме в виде инфографики наглядно изложены все необходимые сведения о курортном сборе, отвечающие на самые распространенные вопросы.

Следует отметить, что курортные сборы имеют огромное значение для поддержания и развития инфраструктуры курортных и туристических зон. Представьте, сколько усилий и ресурсов требуется для строительства и обслуживания отелей, дорог, пляжей, парков и других объектов, которые делают пребывание туристов комфортным и безопасным. Собранные средства позволяют не только финансировать эти работы и поддерживать высокий уровень сервиса, но и оптимально выстраивать и развивать в дальнейшем благоустроенное туристское пространство.

Полученные средства предполагается использовать для модернизации объектов туристической инфраструктуры, реконструкции и ремонта исторических зданий, памятников, объектов малого архитектурного зодчества, пешеходных зон, набережных, а также проектирования и создания новых центров притяжения.

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Уже состоялось первое заседание Общественного совета по курортному сбору, где предварительно обсуждалось благоустройство двух популярных пляжей в Курортном районе, реставрация Московских триумфальных ворот и создание фонтана в Линейном парке на территории Василеостровского района, который станет еще одним объектом новой туристской географии Петербурга. Позже перечень объектов, на которые пойдут собранные средства, будет утвержден Правительством Санкт-Петербурга.

Туристская структура Петербурга быстро и эффективно развивается, предлагая не только интересные маршруты и экскурсии, но также комфорт и безопасность в поездке. Возможность организовать путешествие с учетом самых разнообразных интересов и увлечений, заранее определить бюджет и выстроить маршрут, избежать потери времени, бронируя отели, билеты в театры онлайн – все это делает посещение Северной столицы доступным и приятным.

В заключение, курортный сбор – это неотъемлемая часть мировой индустрии туризма и гостеприимства, которая играет важную роль в развитии курортных зон, обеспечивая благоустройство и содержание уже действующих объектов и давая возможность создавать новые точки притяжения и туристские маршруты. Не менее важным является и психологический момент. Туристы чувствуют себя причастными к этим изменениям, понимая, что в преображении города есть и их скромный вклад. Определить наиболее эффективные пути использования собранных средств сможет специально созданный Общественный совет по курортному сбору.

С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор в размере 100 рублей с человека в сутки.