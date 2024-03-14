Всем в мире начал сниться Николас Кейдж. Это сюжет комедии, которая вышла в России

Прискорбный профессор биологии Пол Мэттьюс (Николас Кейдж) ведет всячески неприметную жизнь: научная карьера не сложилась, уважением коллег (да и вообще окружающих) он не пользуется. Корень всех его бед — тотальная нерешительность и пассивность. Ситуация меняется, когда Мэттьюс по необъяснимой причине начинает появляться во снах людей по всему свету. Благодаря этому мужчина становится знаменитостью мирового масштаба. Лучше его жизнь, впрочем, не становится: хотя теперь о нем все знают, по-настоящему его узнать, кажется, по-прежнему никто не стремится. Вскоре положение профессора усугубляется: если изначально он был одинаково пассивен как во сне, так и наяву, то спустя время чужие сновидения с его участием становятся все более зловещими. Это, в свою очередь, сказывается и на его славе.

Хотелось бы, конечно, чтобы потомки проходили наше время как эпоху «кейджессанса», но шанс, думается, давно упущен. «Кейджессанс» меж тем продолжается. Теперь к его канону подключается «Герой наших снов», сюрреалистическая черная комедия с элементами фантастики (чем как не фантастикой обозвать граждан, которым каждую ночь бесплатно показывают Николаса Кейджа, а они недовольны) и Ари Астером в перечне продюсеров. В связи с последним требуется для разнообразия упомянуть не первые хоррор-хиты «Реинкарнация» и «Солнцестояние», а прошлогоднюю кислотищу «Все страхи Бо», где Хоакин Феникс не без проблем три часа едет в гости к маме, — кино, многих небезосновательно выбесившее.

«Герой наших снов» лежит в схожей психоделической плоскости, однако такого же раздорного потенциала у него нет: эта лента имеет куда больше шансов всем понравиться, как происходит в первой половине картины с ее героем, но и особенно сильные чувства (в отличие от половины второй) вряд ли у кого-нибудь вызовет. Некоторые воспринимают «Героя» как сатиру на «культуру отмены» (с Кейджем понятно, вон он в углу торчит, а она-то с нами в одной комнате?) — отчасти не лишено смысла, но делать так все же не стоит, в этом разрезе лента, кажется, выдыхается особенно быстро. Тут больше про другое: норвежского режиссера и сценариста Кристоффера Боргли, который с «Героем наших снов» как бы совершил полноценный голливудский дебют, очевидно, по жизни интересуют циклы виральности и устройство общественного внимания. Кроме того, он явно ненавидит рекламщиков (в общем, наш человек).

close 100% Кадр из фильма «Герой наших снов» (2023) A24

Его первая картина, мокьюментари «DRIB», возникла взамен несостоявшейся рекламной кампании, которую бренд энергетических напитков заказал акционисту-пранкеру (и другу Боргли) Амиру Асгарнеджаду; отголоски этой истории слышны в сценах «Героя», где гнусненький маркетолог в исполнении Майкла Сера подбивает героя Кейджа стать лицом Sprite. Во второй ленте кинематографиста «Тошнит от себя», попавшей в каннскую программу «Особый взгляд», речь шла про девушку, что из зависти боролась за внимание окружающих с собственным парнем — скульптором-концептуалистом (по словам Боргли, на этот сюжет его натолкнула жизнь в Лос-Анджелесе; вот и думайте). «Герой наших снов» кажется если не итоговой, то отчетной работой на тему, ну, или кроссовером: жадный до мемов мир наталкивается на завистливого и жалкого человечка, на секунду ставшего интересным. Побеждает, понятно, мир.

Для по-настоящему едкого и обличительного высказывания «Герою» словно бы самому недостает какой-то наполненности. Впрочем, речь идет про картину, соседствовавшую на Лазурном берегу с «Треугольником печали» Рубена Эстлунда, так что еще куда ни шло. Плюс тут есть Николас Кейдж, с чьей гравитацией практически невозможно спорить. В сон, конечно, будет немножко клонить — но, может, оно и хорошо.

close 100% Кадр из фильма «Герой наших снов» (2023) A24

Дата выхода в России: 14 марта 2024 года

Дата выхода в мире: 9 сентября 2023 года

Продолжительность: 100 минут

Режиссер: Кристоффер Боргли

В ролях: Николас Кейдж, Майкл Сера, Джулианна Николсон, Тим Медоуз, Николас Браун

Где смотреть: в кино