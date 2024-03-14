Всем в мире начал сниться Николас Кейдж. Это сюжет комедии, которая вышла в России

Прискорбный профессор биологии Пол Мэттьюс (Николас Кейдж) ведет всячески неприметную жизнь: научная карьера не сложилась, уважением коллег (да и вообще окружающих) он не пользуется. Корень всех его бед — тотальная нерешительность и пассивность. Ситуация меняется, когда Мэттьюс по необъяснимой причине начинает появляться во снах людей по всему свету. Благодаря этому мужчина становится знаменитостью мирового масштаба. Лучше его жизнь, впрочем, не становится: хотя теперь о нем все знают, по-настоящему его узнать, кажется, по-прежнему никто не стремится. Вскоре положение профессора усугубляется: если изначально он был одинаково пассивен как во сне, так и наяву, то спустя время чужие сновидения с его участием становятся все более зловещими. Это, в свою очередь, сказывается и на его славе.
Хотелось бы, конечно, чтобы потомки проходили наше время как эпоху «кейджессанса», но шанс, думается, давно упущен. «Кейджессанс» меж тем продолжается. Теперь к его канону подключается «Герой наших снов», сюрреалистическая черная комедия с элементами фантастики (чем как не фантастикой обозвать граждан, которым каждую ночь бесплатно показывают Николаса Кейджа, а они недовольны) и Ари Астером в перечне продюсеров. В связи с последним требуется для разнообразия упомянуть не первые хоррор-хиты «Реинкарнация» и «Солнцестояние», а прошлогоднюю кислотищу «Все страхи Бо», где Хоакин Феникс не без проблем три часа едет в гости к маме, — кино, многих небезосновательно выбесившее.
«Герой наших снов» лежит в схожей психоделической плоскости, однако такого же раздорного потенциала у него нет: эта лента имеет куда больше шансов всем понравиться, как происходит в первой половине картины с ее героем, но и особенно сильные чувства (в отличие от половины второй) вряд ли у кого-нибудь вызовет. Некоторые воспринимают «Героя» как сатиру на «культуру отмены» (с Кейджем понятно, вон он в углу торчит, а она-то с нами в одной комнате?) — отчасти не лишено смысла, но делать так все же не стоит, в этом разрезе лента, кажется, выдыхается особенно быстро. Тут больше про другое: норвежского режиссера и сценариста Кристоффера Боргли, который с «Героем наших снов» как бы совершил полноценный голливудский дебют, очевидно, по жизни интересуют циклы виральности и устройство общественного внимания. Кроме того, он явно ненавидит рекламщиков (в общем, наш человек).
Кадр из фильма «Герой наших снов» (2023)A24
Его первая картина, мокьюментари «DRIB», возникла взамен несостоявшейся рекламной кампании, которую бренд энергетических напитков заказал акционисту-пранкеру (и другу Боргли) Амиру Асгарнеджаду; отголоски этой истории слышны в сценах «Героя», где гнусненький маркетолог в исполнении Майкла Сера подбивает героя Кейджа стать лицом Sprite. Во второй ленте кинематографиста «Тошнит от себя», попавшей в каннскую программу «Особый взгляд», речь шла про девушку, что из зависти боролась за внимание окружающих с собственным парнем — скульптором-концептуалистом (по словам Боргли, на этот сюжет его натолкнула жизнь в Лос-Анджелесе; вот и думайте). «Герой наших снов» кажется если не итоговой, то отчетной работой на тему, ну, или кроссовером: жадный до мемов мир наталкивается на завистливого и жалкого человечка, на секунду ставшего интересным. Побеждает, понятно, мир.
Для по-настоящему едкого и обличительного высказывания «Герою» словно бы самому недостает какой-то наполненности. Впрочем, речь идет про картину, соседствовавшую на Лазурном берегу с «Треугольником печали» Рубена Эстлунда, так что еще куда ни шло. Плюс тут есть Николас Кейдж, с чьей гравитацией практически невозможно спорить. В сон, конечно, будет немножко клонить — но, может, оно и хорошо.
Кадр из фильма «Герой наших снов» (2023)A24
Дата выхода в России: 14 марта 2024 года
Дата выхода в мире: 9 сентября 2023 года
Продолжительность: 100 минут
Режиссер: Кристоффер Боргли
В ролях: Николас Кейдж, Майкл Сера, Джулианна Николсон, Тим Медоуз, Николас Браун
Где смотреть: в кино