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12 великих цитат Михаила Жванецкого

90 лет назад родился писатель-сатирик Михаил Жванецкий

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Михаил Жванецкий во время выступления, 1989 год

Михаил Жванецкий во время выступления, 1989 год

Борис Кауфман/РИА Новости
Ровно 90 лет назад, 6 марта 1934 года, родился писатель-сатирик Михаил Жванецкий, автор бесчисленного множества великих афоризмов, остающихся актуальными и по сей день. «Газета.Ru» (с трудом) выбрала 12 из них — о любви, жизни, совести и не только.

«Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом»


Михаил Жванецкий — об особенностях бытовой экономики

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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке, 1982 год

Анатолий Гаранин/РИА Новости

«В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче»


Михаил Жванецкий — о здоровом сне

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Михаил Жванецкий во время выступления, 1988 год

Алексей Бойцов/РИА Новости

«Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею»


Михаил Жванецкий — о неприятных попутчиках

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Михаил Жванецкий, 1991 год

Роман Подэрни/ТАСС

«Все друзья хотят меня женить, потому что люди не выносят, когда кому-нибудь хорошо»


Михаил Жванецкий — о дружеской солидарности

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Алла Пугачева и Михаил Жванецкий отмечают день рождения духов «Алла», 1992 год

Александр Шогин/ТАСС

«Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений»


Михаил Жванецкий — об умении держать язык за зубами

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Михаил Жванецкий на Конгрессе интеллигенции России, 1992 год

Владимир Вяткин/РИА Новости

«Красиво жить не запретишь. Но помешать можно»


Михаил Жванецкий — о преградах для эстетов

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Михаил Жванецкий во время выступления на Первом всесоюзном фестивале сатиры и юмора в Ленинграде, 1989 год

Адамович Николай, Куртов Иван/ТАСС

«Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать»


Михаил Жванецкий — о причинах появления лишних калорий

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Президент РФ Владимир Путин в новом здании московского театра Et cetera в день его открытия. Слева — художественный руководитель театра Александр Калягин, справа — писатель-сатирик Михаил Жванецкий, 2005 год

Владимир Родионов/РИА Новости

«Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья»


Михаил Жванецкий — о невыносимой тяжести бытия

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Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги «Жаркое лето [Читать зимой]» в саду скульптур Одесского литературного музея, 2011 год

Сергей Поляков/РИА Новости

«Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости»


Михаил Жванецкий — о минусах хороших людей

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Михаил Жванецкий — председатель жюри XV конкурса красоты «Краса России-2009»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним — он пьет. Поэтому непьющий все-таки сволочь»


Михаил Жванецкий — о градусе восприятия

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Михаил Жванецкий перед началом выставки «Русское искусство XIX–XX веков» в ГМИИ им. Пушкина, 2015 год

Артем Коротаев/ТАСС

«Патриотизм — это четкое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, что мы должны жить хуже других»


Михаил Жванецкий — о любви к родине

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Михаил Жванецкий, 2009 год

Григорий Сысоев/ТАСС

«Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один»


Михаил Жванецкий — о тонкостях взросления

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Михаил Жванецкий, 2019 год

Владимир Песня/РИА Новости

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