12 великих цитат Михаила Жванецкого

«Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом»
Михаил Жванецкий — об особенностях бытовой экономики
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке, 1982 годАнатолий Гаранин/РИА Новости
«В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче»
Михаил Жванецкий — о здоровом сне
Михаил Жванецкий во время выступления, 1988 годАлексей Бойцов/РИА Новости
«Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею»
Михаил Жванецкий — о неприятных попутчиках
Михаил Жванецкий, 1991 годРоман Подэрни/ТАСС
«Все друзья хотят меня женить, потому что люди не выносят, когда кому-нибудь хорошо»
Михаил Жванецкий — о дружеской солидарности
Алла Пугачева и Михаил Жванецкий отмечают день рождения духов «Алла», 1992 годАлександр Шогин/ТАСС
«Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений»
Михаил Жванецкий — об умении держать язык за зубами
Михаил Жванецкий на Конгрессе интеллигенции России, 1992 годВладимир Вяткин/РИА Новости
«Красиво жить не запретишь. Но помешать можно»
Михаил Жванецкий — о преградах для эстетов
Михаил Жванецкий во время выступления на Первом всесоюзном фестивале сатиры и юмора в Ленинграде, 1989 годАдамович Николай, Куртов Иван/ТАСС
«Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать»
Михаил Жванецкий — о причинах появления лишних калорий
Президент РФ Владимир Путин в новом здании московского театра Et cetera в день его открытия. Слева — художественный руководитель театра Александр Калягин, справа — писатель-сатирик Михаил Жванецкий, 2005 годВладимир Родионов/РИА Новости
«Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья»
Михаил Жванецкий — о невыносимой тяжести бытия
Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги «Жаркое лето [Читать зимой]» в саду скульптур Одесского литературного музея, 2011 годСергей Поляков/РИА Новости
«Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости»
Михаил Жванецкий — о минусах хороших людей
Михаил Жванецкий — председатель жюри XV конкурса красоты «Краса России-2009»Екатерина Чеснокова/РИА Новости
«Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним — он пьет. Поэтому непьющий все-таки сволочь»
Михаил Жванецкий — о градусе восприятия
Михаил Жванецкий перед началом выставки «Русское искусство XIX–XX веков» в ГМИИ им. Пушкина, 2015 годАртем Коротаев/ТАСС
«Патриотизм — это четкое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, что мы должны жить хуже других»
Михаил Жванецкий — о любви к родине
Михаил Жванецкий, 2009 годГригорий Сысоев/ТАСС
«Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один»
Михаил Жванецкий — о тонкостях взросления
Михаил Жванецкий, 2019 годВладимир Песня/РИА Новости