12 великих цитат Михаила Жванецкого 90 лет назад родился писатель-сатирик Михаил Жванецкий Юрий Воронцов Мария Каримова 06 марта 2024, 15:29 close 100% Михаил Жванецкий во время выступления, 1989 год Борис Кауфман/РИА Новости

Ровно 90 лет назад, 6 марта 1934 года, родился писатель-сатирик Михаил Жванецкий, автор бесчисленного множества великих афоризмов, остающихся актуальными и по сей день. «Газета.Ru» (с трудом) выбрала 12 из них — о любви, жизни, совести и не только.

«Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом»

Михаил Жванецкий — об особенностях бытовой экономики close 100% Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке, 1982 год Анатолий Гаранин/РИА Новости «В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче»

Михаил Жванецкий — о здоровом сне close 100% Михаил Жванецкий во время выступления, 1988 год Алексей Бойцов/РИА Новости «Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею»

Михаил Жванецкий — о неприятных попутчиках close 100% Михаил Жванецкий, 1991 год Роман Подэрни/ТАСС «Все друзья хотят меня женить, потому что люди не выносят, когда кому-нибудь хорошо»

Михаил Жванецкий — о дружеской солидарности close 100% Алла Пугачева и Михаил Жванецкий отмечают день рождения духов «Алла», 1992 год Александр Шогин/ТАСС «Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений»

Михаил Жванецкий — об умении держать язык за зубами close 100% Михаил Жванецкий на Конгрессе интеллигенции России, 1992 год Владимир Вяткин/РИА Новости «Красиво жить не запретишь. Но помешать можно»

Михаил Жванецкий — о преградах для эстетов close 100% Михаил Жванецкий во время выступления на Первом всесоюзном фестивале сатиры и юмора в Ленинграде, 1989 год Адамович Николай, Куртов Иван/ТАСС «Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать»

Михаил Жванецкий — о причинах появления лишних калорий close 100% Президент РФ Владимир Путин в новом здании московского театра Et cetera в день его открытия. Слева — художественный руководитель театра Александр Калягин, справа — писатель-сатирик Михаил Жванецкий, 2005 год Владимир Родионов/РИА Новости «Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья»

Михаил Жванецкий — о невыносимой тяжести бытия close 100% Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги «Жаркое лето [Читать зимой]» в саду скульптур Одесского литературного музея, 2011 год Сергей Поляков/РИА Новости «Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости»

Михаил Жванецкий — о минусах хороших людей close 100% Михаил Жванецкий — председатель жюри XV конкурса красоты «Краса России-2009» Екатерина Чеснокова/РИА Новости «Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним — он пьет. Поэтому непьющий все-таки сволочь»

Михаил Жванецкий — о градусе восприятия close 100% Михаил Жванецкий перед началом выставки «Русское искусство XIX–XX веков» в ГМИИ им. Пушкина, 2015 год Артем Коротаев/ТАСС «Патриотизм — это четкое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, что мы должны жить хуже других»

Михаил Жванецкий — о любви к родине close 100% Михаил Жванецкий, 2009 год Григорий Сысоев/ТАСС «Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один»

Михаил Жванецкий — о тонкостях взросления close 100% Михаил Жванецкий, 2019 год Владимир Песня/РИА Новости