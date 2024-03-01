Умерла 31-летняя певица Кэт Дженис. Перед смертью она обеспечила будущее сына одной песней Певица Кэт Дженис умерла в 31 год, успев оформить на сына все права на свою музыку

В США на 32-м году жизни от редкой формы рака скончалась певица Кэт Дженис. В январе она прославилась в соцсетях, попросив пользователей сохранять ее песню. Она объяснила, что оформила на семилетнего сына все права на свою музыку, чтобы продолжить обеспечивать его после своей смерти. Брат певицы сообщил, что она оставила прощальное письмо и несколько песен, которые он еще выпустит.

28 февраля после продолжительной болезни скончалась 31-летняя американская певица Кэтрин Дженис Ипсан, выступающая под именем Кэт Дженис. Она прославилась в соцсетях, когда в январе выпустила песню Dance You Outta My Head и попросила пользователей исполнить ее «последнюю радость» — сохранять и слушать композицию, так как все доходы идут ее семилетнему сыну.

«Этим утром в окружении любящей семьи Кэтрин из дома своего детства мирно вошла в свет и любовь небесного создателя. Мы бесконечно благодарны за ваше проявление любви, которое Кэтрин и наша семья получили за последние несколько месяцев. Кэт видела, что ее музыка достигла таких высот, о которых она и не мечтала, и сейчас покоится с миром, зная, что продолжит обеспечивать своего сына с помощью своих песен. Это было бы невозможно без всех вас», — написал брат певицы Уильям Ипсан.

Он также уточнил, что будет вести соцсети Дженис и рассказал, что она оставила прощальное письмо, в котором написала много теплых слов. Он попросил пользователей продолжать слушать музыку его сестры и помолиться за его семью, чтобы они смогли обрести такой же покой, как и Кэт в раю.

У Дженис остались невыпущенные песни. Ее брат пообещал опубликовать их.

Доходы для сына

В 2021 году Дженис заметила на своей шее уплотнение, но она не обратила на это внимание и не пошла к врачу. Только в 2022 году ей диагностировали саркому — редкий агрессивный тип рака. В то время Дженис работала специалистом по геопространственным данным, училась на геолога, писала музыку и выступала.

Врачи удалили опухоль и провели химиотерапию, после чего болезнь отступила. Однако через несколько месяцев у Дженис обнаружили метастазы в легких. Несмотря на повторный курс лечения, шансов выздороветь практически не было. 10 января этого года певица оказалась в тяжелом состоянии в реанимации. Через несколько дней она выпустила песню Dance You Outta My Head без помощи лейбла и отдала все права на всю свою музыку своему семилетнему сыну. Дженис попросила пользователей соцсетей активно сохранять и слушать композицию, чтобы обеспечить своего ребенка, который скоро останется без матери. Она также призналась, что не может обеспечить его достаточными сбережениями. Композиция быстро завирусилась, оказалась в музыкальных топах и возглавила «Горячую сотню Billboard». Популярные блогеры стали снимать видео, используя музыку Дженис, чтобы помочь ее продвижению.

«Я никогда не думала, что доживу до момента, когда мое творчество займет первое место в чарте Billboard. Спасибо. Спасибо всем вам, что подарили нам такой момент в такое время», — обратилась Дженис к подписчикам.

Супруг певицы Кайл Хиггинботэм в беседе с The New York Times признался, что неожиданный успех Дженис принес ей и радость, и боль. Ей было приятно наконец получить признание, но в то же время грустно, так как она не могла поехать в тур и побывать на церемонии вручения премии Грэмми. Хиггинботэм надеется, что музыкальная карьера его жены станет чем-то большим, чем «слезливой историей» умирающей от рака.

Последние дни своей жизни певица провела с семьей. Они пекли хлеб, занимались музыкой и даже сделали одинаковые татуировки. Дженис пообещала брату нажимать на рисунок оливки на руке, когда она будет в раю, чтобы он чувствовал ее прикосновение.

Незадолго до смерти состояние Дженис сильно ухудшилось, она уже не могла ходить. Певица делилась с подписчиками, что чувствует себя в ловушке. Оставаться сильной ей помогала, как ни странно, мысль о скорой смерти.

«Несколько последних недель были очень тяжелыми. Я не могу ходить, я заперта в своем теле. Это самое эмоционально тяжелое, через что я когда-либо проходила. <...> Скоро я буду свободна, парить в следующем измерении миллионом светлячков, пролетая сквозь небеса, танцуя с богом и своей [бабушкой]», — написала певица в одном из последних постов.