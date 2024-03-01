Умерла 31-летняя певица Кэт Дженис. Перед смертью она обеспечила будущее сына одной песней

28 февраля после продолжительной болезни скончалась 31-летняя американская певица Кэтрин Дженис Ипсан, выступающая под именем Кэт Дженис. Она прославилась в соцсетях, когда в январе выпустила песню Dance You Outta My Head и попросила пользователей исполнить ее «последнюю радость» — сохранять и слушать композицию, так как все доходы идут ее семилетнему сыну.
«Этим утром в окружении любящей семьи Кэтрин из дома своего детства мирно вошла в свет и любовь небесного создателя. Мы бесконечно благодарны за ваше проявление любви, которое Кэтрин и наша семья получили за последние несколько месяцев. Кэт видела, что ее музыка достигла таких высот, о которых она и не мечтала, и сейчас покоится с миром, зная, что продолжит обеспечивать своего сына с помощью своих песен. Это было бы невозможно без всех вас», — написал брат певицы Уильям Ипсан.
Он также уточнил, что будет вести соцсети Дженис и рассказал, что она оставила прощальное письмо, в котором написала много теплых слов. Он попросил пользователей продолжать слушать музыку его сестры и помолиться за его семью, чтобы они смогли обрести такой же покой, как и Кэт в раю.
У Дженис остались невыпущенные песни. Ее брат пообещал опубликовать их.
Доходы для сына
В 2021 году Дженис заметила на своей шее уплотнение, но она не обратила на это внимание и не пошла к врачу. Только в 2022 году ей диагностировали саркому — редкий агрессивный тип рака. В то время Дженис работала специалистом по геопространственным данным, училась на геолога, писала музыку и выступала.
Врачи удалили опухоль и провели химиотерапию, после чего болезнь отступила. Однако через несколько месяцев у Дженис обнаружили метастазы в легких. Несмотря на повторный курс лечения, шансов выздороветь практически не было. 10 января этого года певица оказалась в тяжелом состоянии в реанимации. Через несколько дней она выпустила песню Dance You Outta My Head без помощи лейбла и отдала все права на всю свою музыку своему семилетнему сыну. Дженис попросила пользователей соцсетей активно сохранять и слушать композицию, чтобы обеспечить своего ребенка, который скоро останется без матери. Она также призналась, что не может обеспечить его достаточными сбережениями. Композиция быстро завирусилась, оказалась в музыкальных топах и возглавила «Горячую сотню Billboard». Популярные блогеры стали снимать видео, используя музыку Дженис, чтобы помочь ее продвижению.
«Я никогда не думала, что доживу до момента, когда мое творчество займет первое место в чарте Billboard. Спасибо. Спасибо всем вам, что подарили нам такой момент в такое время», — обратилась Дженис к подписчикам.
Супруг певицы Кайл Хиггинботэм в беседе с The New York Times признался, что неожиданный успех Дженис принес ей и радость, и боль. Ей было приятно наконец получить признание, но в то же время грустно, так как она не могла поехать в тур и побывать на церемонии вручения премии Грэмми. Хиггинботэм надеется, что музыкальная карьера его жены станет чем-то большим, чем «слезливой историей» умирающей от рака.
Последние дни своей жизни певица провела с семьей. Они пекли хлеб, занимались музыкой и даже сделали одинаковые татуировки. Дженис пообещала брату нажимать на рисунок оливки на руке, когда она будет в раю, чтобы он чувствовал ее прикосновение.
Незадолго до смерти состояние Дженис сильно ухудшилось, она уже не могла ходить. Певица делилась с подписчиками, что чувствует себя в ловушке. Оставаться сильной ей помогала, как ни странно, мысль о скорой смерти.
«Несколько последних недель были очень тяжелыми. Я не могу ходить, я заперта в своем теле. Это самое эмоционально тяжелое, через что я когда-либо проходила. <...> Скоро я буду свободна, парить в следующем измерении миллионом светлячков, пролетая сквозь небеса, танцуя с богом и своей [бабушкой]», — написала певица в одном из последних постов.