Новые российские сериалы, выхода которых стоит ждать

В Москве завершился III Фестиваль контента стримингов Original+. Главный приз смотра жюри присудило драме «Неверные», а награда от прессы досталась триллеру «Калимба» . Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает о четырех лучших сериалах из программы Original+ — комедии с Юрием Стояновым, психотриллере с Федором Бондарчуком, юридической драме с Оксаной Акиньшиной и криминальном шоу Бориса Акопова.

«Артист с большой дороги»

реж. Дмитрий Грибанов

Матерый вор по кличке Артист (Юрий Стоянов), выданной в подтверждение таланта к перевоплощениям, освобождается после восьми лет тюрьмы за попытку ограбления банка. Теперь план один — беззаботная жизнь на награбленное. Однако для его осуществления нужно добраться до тайника на даче, давным-давно купленной сыну. Последний много лет назад разорвал с Артистом отношения, не желая иметь ничего общего с преступником, и никогда в этом доме не жил. Однако здание не пустует: с некоторых пор в нем поселились невестка и внуки Артиста. Все потому, что сына арестовали по подозрению в мошенничестве. Тогда Артист решает внедриться в собственную семью под видом няни — чтобы не только добраться до богатств, но и поближе познакомиться с внуками.

Очередной «стояновейв»-проект, снятый на волне «Вампиров средней полосы» и нового дыхания в карьере актера. «Артист с большой дороги» — плюс-минус стандартная комедия со Стояновым, едва уловимо отличающаяся пропорциями вредности и добродушия от остальных представителей этого кинематографического направления. Как известно, Стоянов входит в число вещей, на которые можно смотреть бесконечно, а в условиях, когда Стоянов переодевается в бабушку, выбора не остается в принципе.

Где и когда смотреть: на Wink и Start — с 29 февраля

«Калимба»

реж. Нурбек Эген

Таинственный профессор психиатрии Виктор Мещерский (Федор Бондарчук) в рамках некоего эксперимента собирает в запертом бункере восьмерых человек: четырех преступников (Петр Скворцов, Сергей Горошко, Елизавета Шакира, Джал Ибрагимов) и четырех людей, пострадавших от их действий (Константин Плотников, Алена Михайлова, Дмитрий Воробьев, Юлия Волкова). В обмен на вознаграждение им предстоит провести вместе следующие 15 дней. Мещерский уверяет, что все участники процесса находятся в полной безопасности, но это едва ли правда, — причем под угрозой, кажется, и сам организатор эксперимента.

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Пилот этого психологического триллера в духе «Колл-центра» и «Игры на выживание», возможно, излишне щедр на твисты, так что за следующие серии несколько боязно: как бы не просел уверенно взятый ритм. Однако в «Калимбу» хочется верить: во-первых, шоу изящно обходится с тем обстоятельством, что весь премьерный эпизод отведен на экспозицию, и ловко разыгрывает первые карты; во-вторых, Бондарчук редко подводит (особенно в тех случаях, когда в деле не замешана Паулина Андреева); а в-третьих, «Калимба» обзавелась по-настоящему мощным и хайповым актерским составом.

Где и когда смотреть: в Okko — в 2024 году

«На автомате»

реж. Борис Акопов

Братья-подростки из провинциального городка Рома и Женя (Слава Копейкин и Денис Косиков), мечтающие расплатиться по долгам и начать новую жизнь, случайно натыкаются на без малого полторы сотни автоматов — и понимают, что это их шанс. Разумеется, без последствий не обходится: «экспериментальные» стволы исчезли прямо с завода, на них претендует московский генерал. Последний поручает разыскать орудие сосланному сюда полицейскому, для которого новое дело тоже становится шансом — вернуть свою прежнюю жизнь.

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«На автомате» видится главным претендентом на «Слово пацана» 2024 года: группы «АИГЕЛ» не слышно, но недостатка в криминальных разборках не предвидится. Отличие от хита Жоры Крыжовникова заключается в стоящей тут безоблачной погоде — «На автомате» иногда не стесняется побыть комедией, и это сериалу очень к лицу. Постановщик Борис Акопов хоть и мелет чушь про то, что режиссура не женское дело, сам в этом деле что-то явно смыслит: его дебютное шоу захватывает с первых минут. Стоит взять на прицел.

Где и когда смотреть: на Кинопоиске — в 2024 году

«Неверные»

реж. Алексей Кузмин-Тарасов

Из-за алкогольной зависимости у адвокатессы Ольги Шилковской (Оксана Акиньшина) рушится жизнь: после пьяного ДТП муж подает на развод, забирает сына и добивается, чтобы ее лишили родительских прав. Ольга, готовая на все ради возвращения ребенка, возобновляет практику и делает себе имя на бракоразводных и семейных процессах. Однако профессиональный успех оказывается сопряжен с тяжелым моральным выбором.

Как было сказано выше, Бондарчук нечасто подводит, и «Неверные» к его редким промахам вроде бы не относятся. Сериал подкупает интонационной и стилистической хлесткостью, а цементируют эффект очередным выдающимся выступлением Акиньшиной. В распоряжении последней на этот раз еще и оказывается вполне убедительный текст, параллельно с драматической глубиной радующий жанровой надежностью: кажется, основой «Неверным» будет служить классический юридический процедурал, только у здешнего адвоката вместо «Линкольна» лавочка на улице и похмелье.

Где и когда смотреть: на Wink — с 7 марта