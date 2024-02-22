Мастерил бомбы и показывал фильмы бездомным: 12 фактов об Алексее Балабанове

25 февраля 1959 года родился культовый советский и российский режиссер Алексей Балабанов. Его боготворили за «Брата», обвиняли в неполиткорректности за «Войну», критиковали за «Морфий» и ненавидели за «Груз 200». Но так или иначе эти и другие его фильмы навсегда вошли в золотой фонд российского кинематографа. В день, когда Балабанову могло бы исполниться 65 лет, «Газета.Ru» вспоминает о примечательных фактах из его жизни и творчества.

В детстве мастерил «бомбы»

close 100% Алексей Балабанов в детстве Алексей Балабанов/VK

Свою семью Алексей Балабанов называл «номенклатурной»: мать режиссера руководила Свердловским институтом курортологии и физиотерапии, а отец работал редактором на местной киностудии в отделе научно-популярных фильмов. Вспоминая о своем детстве, Балабанов подчеркивал, что его родители много работали и часто ездили в командировки, поэтому он «рос хулиганом» и придерживался правила «все побежали, и я побежал». В одном из интервью режиссер признался, что от своих сверстников он отличался разве что любовью к химии: «Я любил делать бомбы из наборов «Юный химик». Я знал много разных составов, смешивал и взрывал».

Играл в рок-группе

close 100% Алексей Балабанов/VK

В школьные годы Алексей больше увлекался музыкой, чем кино. В 1975 году он вместе с друзьями организовал рок-группу «Кери»: Балабанов играл на гитаре, а его одноклассник Евгений Горенбург (ныне известный в Екатеринбурге организатор рок-фестивалей) — на пианино и электрооргане. Репертуар молодых людей состоял из хитов The Beatles, The Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin и других популярных у советской молодежи рок-коллективов. Однажды группа «Кери» даже заняла первое место на городском конкурсе политической песни: правда, исполняли ребята совсем не «битлов», а гимн чилийских коммунистов. Спустя 40 лет Горенбург заявил в интервью, вспоминая те времена, что Балабанов «играл на гитаре очень плохо, а пел вообще просто отвратительно».

Служил в армии военным переводчиком

close 100% Алексей Балабанов/VK

В 1981 году Алексей Балабанов окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков и поступил на армейскую службу военным переводчиком. За два года в армии он посетил Эфиопию, Анголу, Гвинею, Южный Йемен и Сирию, а также один раз побывал в Афганистане. Впоследствии режиссер рассказывал, что собственный армейский опыт, а также истории, услышанные им от сослуживцев, нашли отражение в нескольких его картинах.

Предпочитал костюмам тельняшку

close 100% Режиссер Алексей Балабанов перед показом фильма «Я тоже хочу» на 69-м Венецианском международном кинофестивале, 2012 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алексей Балабанов не любил излишнего внимания к своей персоне, что сказывалось не только на общении с публикой, но и на манере одеваться. Смокинги и костюмы для красных дорожек кинофестивалей режиссер брал напрокат, а в повседневной жизни предпочитал тельняшку, привычка носить которую осталась у него со времен службы в армии (последние месяцы Балабанов служил в военно-морском флоте).

Написал сценарий к своему первому фильму за одну ночь

close 100% Вячеслав Бутусов в кадре из фильма «Раньше было другое время» (1987) Свердловская киностудия

Первым игровым фильмом Алексея Балабанова стала короткометражная лента «Раньше было другое время», снятая им в 1987 году во время учебы на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Сценарий к картине режиссер написал за одну ночь, а позже — поскольку денег на декорации и гонорары актерам у него не было — договорился с администрацией популярного свердловского ресторана «Старая крепость» на ночную съемку. Уже в самом заведении он уговорил посетителей не расходиться и сыграть массовку, а в качестве приглашенных звезд задействовал своих друзей – музыкантов группы Nautilus Pompilius. Кстати, название фильма — цитата из песни Бутусова «Никто не поверит» из альбома «Невидимка» 1985 года.

Снимал «Брата» в собственной квартире

close 100% Сергей Бодров и Алексей Балабанов во время съемок фильма «Брат» (1997) Кинокомпания СТВ

На заре карьеры Алексей Балабанов жил в коммунальной квартире на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге вместе со своей второй женой Надеждой Васильевой. В это же время друг режиссера — тогда еще начинающий актер — Виктор Сухоруков делил коммуналку на Васильевском острове с соседом-алкоголиком. Друзья придумали обмен: Балабанов с женой переехали на «Ваську», а сосед Сухорукова — в комнату режиссера на Лиговском. Позже в этой самой коммуналке Балабанов снимет несколько ключевых сцен для первого «Брата».

Не заплатил актерам за съемки в «Брате»

close 100% Сергей Бодров и Виктор Сухоруков в кадре из фильма «Брат» (1997) Кинокомпания СТВ

Из-за очень скромного бюджета съемочная группа «Брата» экономила на всем: многие актеры согласились участвовать в фильме за символические деньги или вообще бесплатно. Остался без гонорара и автор саундтрека «Брата» Вячеслав Бутусов: музыкант снялся в фильме и предоставил свои песни взамен на обещание режиссера создать для него клип на песню «Во время дождя».

Заставлял актеров говорить чужими голосами

close 100% Алексей Балабанов, актеры Дмитрий Дюжев и Алексей Панин на съемочной площадке фильма «Жмурки» (2005) Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Большое внимание Алексей Балабанов уделял озвучке своих картин. Режиссер называл этот процесс повторной съемкой и был уверен, что игра одного актера в озвучке другого дает фильму «дополнительную энергию». Так, в «Брате» и «Брате 2» Виктор Сухоруков (Витя Багров) говорит голосом Алексея Полуяна, Сергей Мурзин (бандит по кличке Круглый) — голосом Александра Строева, Дарья Юргенс (проститутка Даша) — голосом Натальи Даниловой, а Роман Токарь (таксист, который подвозит Данилу Багрова до Брайтон Бич) — голосом Юрия Стоянова. Не обошлось без обмена голосами и в криминальной комедии Балабанова «Жмурки»: здесь Алексей Панин (бандит Серега) говорит голосом комика Юрия Гальцева, в то время как голос самого Панина достался Сергею Глазунову (студенту-медику).

Покупал одежду для актеров в секонд-хенде

close 100% Сергей Бодров в кадре из фильма «Брат» (1997) Кинокомпания СТВ

Скромный бюджет отразился не только на гонорарах актеров, но и на их костюмах. Например, ставший легендарным серый свитер главного героя был куплен женой Балабанова (по совместительству художником по костюмам фильма) Надеждой Васильевой в секонд-хенде за 35 рублей. Самому режиссеру свитер показался «слишком крутым», поэтому в фильме Данила Багров носит поверх него дешевую болоньевую ветровку. Для Багрова-старшего Васильева нашла одежду в своем гардеробе: зеленое пальто, в котором Татарин ходит в первом «Брате», она купила в Германии во время съемок фильма Балабанова «Замок».

Научил актрису водить трамвай

close 100% Светлана Письмиченко СТВ

Во время съемок «Брата» актерам и членам съемочной группы пришлось осваивать новые навыки. Так, актриса Светлана Письмиченко, сыгравшая в первом фильме подругу главного героя Свету, научилась водить трамвай, а оператор Сергей Астахов — перевоплотился в дальнобойщика и сел за руль грузовика, на котором Данила Багров уезжает в Москву в финальной сцене. Во втором фильме оператор снова выступил в неожиданном амплуа: когда американские пиротехники отказались от создания самопала для главного героя, Астахов смастерил его за час из латунной трубки, железных скрепок и марганцевых опилок.

Любил снимать без каскадеров

close 100% Алексей Чадов в кадре из фильма «Война» (2002) Кинокомпания СТВ

В фильмах Балабанова актеры часто снимали трюки самостоятельно, без участия каскадеров: режиссер хотел, чтобы в опасные моменты в глазах его героев действительно читался страх. Например, в первом «Брате» Сергей Бодров на ходу запрыгивает в трамвай, а в «Войне» Ингеборга Дапкунайте сама плавает в ледяной реке с быстрым течением. Но больше всего «досталось» Алексею Чадову: «Мой первый личный «фактор страха» случился в 20 лет в горах на съемках фильма «Война», когда меня в ледяную речку бросили с автоматиком – «на, воюй». Вот там я конкретно испугался, мы чуть не утонули на плоту».

Приводил в свой дом бездомных

close 100% Алексей Балабанов на премьере своего фильма «Кочегар», 2010 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алексей Балабанов был человеком неравнодушным и очень сочувствовал людям, попавшим в беду. По воспоминаниям Надежды Васильевой, он часто приводил к ним в квартиру бездомных людей, чтобы они согрелись и поели. После чего показывал им свои фильмы: «Они же не могут сходить в кино».