Тест: чья это цитата — Ивана Крылова или Владимира Сорокина? Баснописец Иван Крылов родился 255 лет назад

Писатель Иван Крылов родился 13 февраля 1769 года. Он вошел в историю русской литературы благодаря поучительным басням, разлетевшимся на цитаты. Поднимаемые Крыловым темы актуальны по сей день — и находят отражение в творчестве современных писателей. Например, Владимира Сорокина. «Газета.Ru» предлагает принять участие в тесте и отличить цитаты этих двух авторов.