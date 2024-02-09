Путешествие на остров фортов: чем удивит Кронштадт — морская столица России

Люди приезжают в Санкт-Петербург, чтобы увидеть его величественные архитектурные ансамбли и музеи, и часто даже не подозревают о том, какая жемчужина находится всего в 30 километрах от города на маленьком острове в Финском заливе. Зимний Кронштадт очаровывает гармоничной городской застройкой в снежном убранстве и безупречностью линий белокипенного Никольского Морского собора. А суровая красота бескрайних ледяных просторов Финского залива с некогда неприступными громадами фортов, окруживших остров оборонительным кольцом, впечатляет до мурашек по коже. «Газета.Ru» подготовила обзор о самых интересных достопримечательностях морской столицы России.

С чего начать знакомство с городом-островом

Начните свое путешествие с посещения Никольского собора на Якорной площади — последнего и самого крупного морского собора, построенного в Российской Империи, чей купол с крестом служил ориентиром с моря, встречая возвращавшихся из похода моряков.

Храм строился не только для молитвы — он стал памятником всем чинам флота, когда-либо погибшим в море при исполнении воинского долга. По периметру установлены черные мраморные доски с именами всех погибших офицеров. Нижние чины указывались количеством, за исключением совершивших выдающиеся подвиги. Белые доски на стенах алтарей несут имена погибших корабельных священников.

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Вход в Морской собор бесплатный. Желающие узнать историю храма, посмотреть на храм с высоты и детально рассмотреть впечатляющую потолочную роспись могут оплатить одну из экскурсий — обзорную, подняться под купол или на колокольню, которые проводятся примерно раз в час.

Когда-то на главной площади города складировали якоря. Так возникло ее название — Якорная. Сохранилось уникальное чугунное покрытие площади, а выложенный по центру рисунок якоря можно увидеть, поднявшись на соборную площадку с колоколом.

Волна в виде японского дракона

На Якорной площади находятся два знаковых памятника — адмиралам Ушакову и Макарову — и Вечный огонь на братской могиле погибших в годы революции и Гражданской войны.

Бронзовый памятник выдающемуся флотоводцу, изобретателю, исследователю и военному губернатору Кронштадта вице-адмиралу Макарову, трагически погибшему во время русско-японской войны, поражает своей масштабностью и экспрессией. У ног стоящего на вершине скалы-постамента морского офицера плещется волна в виде японского дракона, увлекающего отважного командира в морскую пучину.

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Открытый в 2015 году памятник легендарному адмиралу Федору Ушакову находится у северного входа в Морской собор. Настоящий патриот России, единственный в мире флотоводец, не проигравший ни одной битвы, не потерявший ни одного корабля, в 2001 году был причислен к лику святых.

Если от Якорной площади пройти в сторону моря, вы попадете в Петровский парк и увидите памятник основателю Кронштадта и Санкт-Петербурга Петру I, установленный лицом к морю и столь любезному сердцу императора флоту: сразу за парком находится Петровская пристань, где можно посмотреть на корабли и сфотографироваться. В Кронштадте до сих пор базируются боевые, учебные и научно-исследовательские суда Балтийского флота.

Особого внимания заслуживает, несомненно, Музей военно-морской славы (Цитадельское шоссе, 18), в выставочном комплексе которого широко используется инновационный иммерсивный формат. Голографические экспозиции, интерактивные экраны, работающие макеты и доступ к большинству экспонатов заинтересуют и взрослых, и детей.

Воспользовавшись современными технологиями, вы откроете для себя историю возникновения и становления российского военно-морского флота от парусников до атомоходов, узнаете о реформах Петра I и ратных подвигах русских моряков, об освоении просторов Северного Ледовитого океана и подводных глубин, получите представление о морском деле и системах коммуникации от сигнальных флагов до спутниковых систем связи.

Смысловой и архитектурной доминантой музея является первая советская атомная подводная лодка К-3, внутренняя экспозиция которой была открыта не так давно для осмотра. Отсеки лодки восстановлены с максимальной исторической достоверностью, а в интерьерах органично сочетаются подлинные артефакты и современные технологии, которые рассказывают не только о техническом устройстве АПЛ, но и о быте моряков-подводников, об их нелегкой службе и подвигах.

Новая достопримечательность

Рядом с Музеем военно-морской славы расположен парк «Остров фортов». На огромной территории площадью 10 гектаров можно не только гулять, наслаждаясь прекрасными видами и бодрящим морским воздухом. До 24 февраля 2024 года вы можете стать участником программы развлечений «Морская зимняя сказка», покататься на тюбинговой горке и попытать удачу в призовом тире. В живописных локациях парка есть все для эффектных фотосессий. Арт-объекты Нулевой километр, Золотой компас или скульптуры тюленя и чайки в Саду камней, а также панорамные качели с ажурным Маяком памяти останутся на ваших снимках как напоминание о том, что сюда непременно нужно вернуться.

Для желающих испытать себя на ловкость работает веревочный парк — в зимний период по выходным и праздничным дням. Детей также порадуют хорошо оборудованные тематические детские площадки и качели-корабль.

Попав на Аллею Героев, вы словно пройдете по ленте времени: рассматривая выставленные в специальных нишах рисунки, чертежи и артефакты, вы проживете историю русского флота от петровских времен до наших дней, отдавая дань уважения выдающимся флотоводцам и мореплавателям России.

Во всесезонном фудкорте на центральной площади парка представлены популярные петербургские кафе и рестораны на любой вкус и бюджет. Здесь можно быстро перекусить и выпить кофе с пончиком, согреваясь после прогулки на балтийском ветру, или неспешно пообедать, наслаждаясь панорамным видом на парк. А кафе-корабль со смотровой площадкой привлечет не только детей, но и взрослых.

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В парке «Остров фортов» работает павильон Городского туристско-информационного бюро, в котором можно бесплатно получить карту города и информационные буклеты о его достопримечательностях, узнать об актуальных событиях, приобрести билеты на экскурсии и мероприятия. Специалисты бюро помогут вам спланировать маршрут и расскажут о самых интересных туристических продуктах Петербурга и Кронштадта.

Есть в Кронштадте неподалеку от Гостиного двора и необычная достопримечательность, куда приходят не только туристы, но и жители города. Обаятельное улыбающееся четырехметровое Дерево желаний с глазами и большим ухом создано из чугуна местными кузнецами и, как говорят, выполняет самые сокровенные просьбы, главное, чтобы их не услышали посторонние. Обращающиеся к дереву бросают монетки в гнездо совы и трижды обходят дерево по часовой стрелке. А чтобы быть уж совсем уверенным в результате, стоит потереть нос стоящему рядом олененку.

Вы можете расширить культурную программу и посетить Драматический театр Балтийского флота, совсем небольшой, в котором с успехом идут спектакли для взрослых и детей. Билеты можно купить на сайте театра или в самом театре в день спектакля за час до начала представления.

Одевайтесь потеплее — помните, Кронштадт стоит на острове, открытый суровым балтийским ветрам, и здесь всегда холоднее, чем на материке. Приготовьтесь к тому, что поездку надо планировать на целый день, и день этот, поверьте, будет насыщенным и незабываемым. А если вам захочется задержаться в Кронштадте, можно забронировать номер в комфортном отеле на свой вкус и бюджет.

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Приезжайте в Петербург хотя бы на несколько дней, а лучше планируйте тематические поездки на 2-3 дня, дабы избежать информационного сумбура и, почувствовав себя петербуржцем, неспешно получить удовольствие, открывая каждый раз новую грань прекрасного города.

И пусть такие путешествия в Петербург станут для вас традицией, а поводы приехать в город на Неве могут быть самыми разными — театральная премьера или книжный фестиваль, спортивный матч или соревнование, романтическая прогулка по рекам и каналам или интересная выставка. А сориентироваться в калейдоскопе предложений, узнать больше о классических достопримечательностях и объектах новой туристской географии поможет Visit Petersburg.