Сериал «Иные»: всем вернуться в Сумрак

На «Кинопоиске» началось приключенческое ретрофэнтези «Иные» — история про людей со сверхспособностями, разворачивающаяся в альтернативных СССР и Европе 1940-х годов. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел две вышедшие серии шоу — и рассказывает, что с ним не так.

Термин «иные» — во всяком случае, в области российского фэнтези, — всю жизнь был закреплен за вселенной «Дозоров» Сергея Лукьяненко, но спустя четверть столетия стриминг «Кинопоиск» (планирующий, кстати, и «Дозоры» экранизировать) решился нарушить древнюю монополию. Иные «иные» из сериала «Иные» не считают себя магами и не шастают в Сумрак, в этом смысле происходящее больше напоминает «Людей Икс», чем цикл о приключениях Антона Городецкого, но идеологически шоу, кажется, далеко от него (цикла) не отходит.

Во всяком случае, в вопросе излучения морального релятивизма: на главную героиню, швею и по совместительству энергетическую бомбу Аню (Ирина Мартыненко), имеют виды как советские энкавэдэшники, так и местный Магнето из Третьего Рейха — Максимилиан Нойманн (Вольфганг Черни), способный подчинять себе чужой разум. То есть хороших тут как бы нет — за исключением самой Ани, еврейского мальчика-сироты Боруха (Игорь Усачев) и, предположительно, дотошного следователя Лихолетова (Илья Маланин). Последний поначалу пытается расследовать устроенную девушкой трагедию (инцидент с трамваем омрачает солнечный денек в альтернативном Ленинграде 1940 года), но вскоре направляет все свое внимание на Нойманна, когда распознает в нем убийцу сослуживцев из рокового Мадрида 1936-го.

«Кинопоиск» заранее выдал прессе только первый эпизод, на старте вышли сразу два (осталось четыре). Логика, в общем, понятна: после первой серии «Иные» производят впечатление сериала более-менее неважного, а вот на второй раскрываются как более-менее ужасный. Или, скорее, беспомощный: есть ощущение, что все причастные старались по мере возможностей, но какой-то внятный результат вышел разве что у художников-постановщиков (шоу действительно бывает очень красиво — и очень изобретательно в своей красивости) и Алексея Серебрякова в роли профессора, изучающего людей со сверхспособностями под началом энкавэдэшников. Ему, правда, не удается пересилить бесконечно скверный текст, зато его мучения хотя бы продолжаются немногим больше одной серии, что вызывает искреннюю зависть (впрочем, еще не вечер).

Сильнее всего с играющим Серебряковым контрастирует модель и актриса Мартыненко, которой вроде как поручено не только играть, но и держать на себе весь сериал. Винить в ее неудаче по обоим обозначенным направлениям, пожалуй, следует не саму артистку, а режиссера Владимира Ракшу — такое положение вещей, похоже, в целом свойственно его проектам (вроде доппельгангерского черно-комедийного триллера «КрисТина» и пилота канувшего, кажется, в лету проекта «Спи со мной»).

close 100% Кадр из сериалы «Иные» (2024) Лунапарк/«Кинопоиск»

Мир «Иных», который постановщик выстроил вместе с оператором «Чик» Михаилом Дементьевым, привлекателен внешне, однако в нем не за кого зацепиться, а потому и задерживаться желания не возникает — даже ради «по-настоящему блестящего состава», как его называет Ракша. В довесок ко всему прочему сценаристка Елена Войтович («Триггер. Фильм») угрожает надвигающимся любовным треугольником с участием Нойманна, его приспешницы Катарины Крюгер (Линда Лапиньш), вместе с которой они держат дом странных детей без мисс Перегрин, и, собственно, Ани — тут уже совсем, что называется, опускаются руки.

При этом ставка на происходящее делается достаточно большая. Выведение франшизы (а куда сегодня без франшиз) в свет началось еще в конце прошлого года, когда вышла новеллизация сценария «Иных», написанная омской писательницей Александрой Яковлевой, а в аудиоверсии начитанная вокалисткой «АИГЕЛ» Айгель Гайсиной (группа еще и написала к аудиокниге саундтрек). Где-то впереди маячит комикс от издательства Bubble, с которым «Кинопоиск» поженился еще на «Майоре Громе». В общем, предполагается, что от «Иных» будет не отвертеться, что довольно некстати, когда желание поступить ровно так дает о себе знать уже в самом начале сезона.

По-своему, конечно, забавно, что сериал про девушку, которая может голосом снести грузовик и трамвай, не способен хоть немного тронуть за сердце. К счастью, сейчас все-таки можно посмотреть удачное фэнтези, где есть Аннушка, злополучный трамвай и зловещий иностранец, — но иные.