Угрозы, порезы и человеческие кости: 7 скандалов Мэрилина Мэнсона

5 января исполняется 55 лет одному из самых эпатажных — и даже шокирующих — рок-музыкантов в мире. Свой день рождения отмечает Брайан Хью Уорнер, более известный под именем Мэрилин Мэнсон. «Газета.Ru» рассказывает, как он удивлял публику на протяжении карьеры.

За годы своей деятельности — а группа Marilyn Manson была основана еще в 1989-м — ее лидер и единственный бессменный участник завоевал репутацию поклонника культа сатанизма, который издевается над людьми, насмехается над привычными ценностями, дурно влияет на молодежь: словом, человека, для которого нет ничего святого. Что не помешало, впрочем, многим альбомам коллектива достичь золотого и платинового статусов.

В последние несколько лет имя Мэрилина Мэнсона связывают с обвинениям в сексуальном насилии и издевательствах над женщинами. После того, как с соответствующими заявлениями в 2021 году выступили бывшая невеста Мэнсона, актриса Эван Рейчел Вуд, и еще четыре женщины, с музыкантом разорвали отношения звукозаписывающий лейбл Loma Vista Recordings, а также его агентство по талантам и личный агент. Сам Мэнсон, против которого на сегодняшний день выдвинули различные обвинения десяток человек, факты сексуального насилия над бывшими подругами отрицал, его бывшая жена Дита Фон Тиз и подруга Роуз Макгоуэн также заявляли, что ничего подобного за годы отношений не припомнят.

Правдивость обвинений — в частности, в том, что у Мэнсона в доме была комната со звуконепроницаемыми стенами, куда он запирал своих девушек и издевался над ними, — еще предстоит определить в суде. Однако и без этого за 35-летнюю карьеру на счету артиста накопилось много скандальных выходок. О некоторых он даже рассказывал сам в своей автобиографии.

Скандальный псевдоним

close 100% Мэрилин Мэнсон на Каннском кинофестивале, 2006 год Francois Mori/AP

Сценический псевдоним, который выбрал для себя Брайан Хью Уорнер, состоит из знаменитых имени и фамилии. Мэрилин — в честь секс-символа 50-х, да и всего XX века, актрисы Мэрилин Монро. Мэнсон — это фамилия американского злодея, основателя культа имени себя, вдохновившего своих последователей на одно из самых жестоких убийств, Чарльза Мэнсона.

Псевдоним запатентован — об этом сам музыкант дважды рассказывал в интервью, в 2013 и 2015 годах.

«Я запатентовал имя «Мэрилин Мэнсон» так же, как это сделано с «Уолтом Диснеем» и «Микки Маусом». Это не сценическое имя. И не мое настоящее. «Мэрилин Мэнсон» принадлежит Брайану Уорнеру, это мое настоящее имя», — говорил он журналистам на фестивале «Каннские львы».

close 100% Мэрилин Мэнсон в детстве с отцом Хью Уорнером Global Look Press

Родители, к слову, предпочли называть музыканта по-разному. Известно, что мать сохранила привычку обращаться к нему как к Брайану, а отец звал его просто Мэнсоном, объясняя это «уважением к артисту».

Арест после концерта

close 100% Мэрилин Мэнсон на сцене, 1999 год Niels Van Iperen/Getty Images

В 1994 году после концерта в Джексонвилле, штат Флорида, Мэрилин Мэнсон был арестован. Артиста обвинили в том, что он помочился на толпу фанатов. Это стало поводом вменить ему нарушение городского Кодекса артистических выступлений перед взрослой аудиторией.

Артист провел ночь за решеткой, прошел освидетельствование у психиатра и вышел на свободу.

Изрезанная грудь

close 100% Мэрилин Мэнсон, 1999 год Mick Hutson/Redferns/Getty Images

В 1995 году на концерте в Сан-Франциско Мэнсон шокировал публику — хотя публика у него, очевидно, не самая впечатлительная. На глазах у поклонников он разбил пивную бутылку и широким жестом провел ей по груди. В память об этом у певца остался огромный шрам. Зачем он это сделал, он никогда не объяснял. Понятно одно — повторять за ним точно не стоит.

Употребление человеческих костей

close 100% Мэрилин Мэнсон и Роуз Макгоуэн, 1998 год Catherine McGann/Getty Images

В том же 1995-м артист заявил в интервью, что однажды ему довелось употреблять размолотые человеческие кости.

По словам Мэнсона, он добыл их на кладбище в Новом Орлеане, просто выкопав из могилы. Отнеся кости в свой номер в отеле, артист при помощи друзей раздробил их, чтобы это можно было вдохнуть в легкие.

Опыт, впрочем, ему не понравился. «Это было ужасно. Пахло, как сожженные волосы, вызвало очень сильную головную боль, а глаза покраснели», — жаловался исполнитель.

Сатанинский сан

close 100% Группа Marilyn Manson и американский музыкант Трент Резнор из Nine Inch Nails за кулисами на записи последнего эпизода «Шоу Джона Стюарта», 1995 год Catherine McGann/Getty Images

В 1994-м в Сан-Франциско во время совместного тура с группой Nine Inch Nails Мэнсон был приглашен на встречу с основателем «Церкви сатаны» Антоном Шандором ЛаВеем. В конце этого рандеву ЛаВей заявил артисту: «Я хочу сделать тебя преподобным». Мэнсон получил алую карточку, свидетельствующую, что он является служителем сатанинского культа. «Это было как почетный диплом университета», — написал он впоследствии в своей автобиографии.

В 1997 году Мэрилин Мэнсон стал автором предисловия к книге ЛаВея «Сатана вещает!» (некоторые материалы последнего признаны в России экстремистскими). В нем он написал, что глава «церкви» поделился с ним «своей магией» и это позволило сделать эту «убогую планету» местом получше.

Позднее артист неоднократно заявлял, что предпочитает Богу сатану. «Для меня сатана полностью воплощает бунтарство. Люцифер был ангелом, которого выкинули с небес, потому что он хотел быть Богом. С каким великим героем, по-вашему, я предпочитаю идентифицировать себя?» — говорил он ABC News.

Запретная обложка

close 100% Мэрилин Мэнсон Global Look Press

Обложка альбома Marilyn Manson 1998 года «Mechanical Animals» была настолько вызывающей, что крупные американские торговые сети — Kmart, Walmart — отказались выставлять пластинку на полки. Еще одна сеть — Target — сделала на диске специальную предупреждающую пометку. «У нас семейный магазин», — объяснили представители универмага.

На обложке Мэнсон был изображен в крайне странном костюме несколько инопланетного вида.

Угрозы убийством

close 100% Мэрилин Мэнсон, 2012 год Markus Schreiber/AP

В 1998 году редактор журнала Spin Крейг Маркс встретил Мэнсона за кулисами концерта в Нью-Йорке, и тот накинулся на него с угрозами. Как сообщал журналист MTV, артист кричал: «Я убью тебя, я убью твою семью, я убью всех, кого ты знаешь!», пока двое телохранителей Мэнсона прижимали его к стене.

Причиной агрессии, по словам Маркса, был отказ поместить Мэнсона на обложку издания — хотя ранее это было обещано. Сам исполнитель впоследствии назвал инцидент беседой о «незрелом ведении дел». Маркс подал против Мэнсона иск на $24 млн. Тот подал в суд в ответ, обвинив редактора журнала в клевете.