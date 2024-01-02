Мюзикл «Чебурашка», новый «Щелкунчик» и шоу с Загитовой. Куда пойти в праздники в Москве Куда сходить с детьми на январских каникулах в Москве

В самом разгаре длинные новогодние выходные, которые подарят долгожданный отдых от работы и учебы. Для москвичей и гостей столицы в эти даты подготовлена обширная культурная программа — мюзиклы, спектакли, ледовые шоу и выставки. «Газета.Ru» рассказывает о ярких мероприятиях, которые можно посетить всей семьей.

Шоу-мюзикл по мотивам фильма «Чебурашка» (0+)

close 100% Пресс-служба шоу-мюзикла «Чебурашка. Ушастые елки»

До 7 января, парк «Остров мечты»

Шоу-мюзикл «Чебурашка» пройдет в формате елки: на специальных праздничных показах зрители смогут увидеть новогодние приключения ушастого героя. Персонажи спектакля побывают на шоколадной фабрике, сорвут коварный план Шапокляк, сварят апельсиновое варенье и вместе встретят Новый год. Шоу создано по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката «Чебурашка», который посмотрели более 23 млн зрителей.

«В шоу задействованы 52 артиста, включая актеров популярных мюзиклов, чемпионов мира по акробатике и цирковых артистов», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе мероприятия.

Режиссером шоу стала лауреат театральной премии «Золотая маска» Нина Чусова. Постановщиком проекта выступил Андрей Кольцов — известный цирковой режиссер, солист Cirque du Soleil, автор уникальных трюков, вошедших в энциклопедию циркового искусства. Песни к спектаклю написал композитор и музыкальный продюсер Сергей Жуков.

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Русалочка» (0+)

До 4 января, «ВТБ Арена»

В шоу по мотивам сказки «Русалочка» главную роль сыграет серебряная призерка Олимпиады-2022 Александра Трусова. Евгений Плющенко исполнит роль морского царя Нептуна, а его сын Александр Плющенко — Крабика. Двукратный чемпион России Евгений Семененко станет Принцем. В спектакле также примут участие звезды фигурного катания Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Софья Муравьева, Вероника и Алена Жилины, София Титова и другие.

Новый год в «Союзмультпарке» (0+)

close 100% Пресс-служба шоу «Новый год в «Союзмультпарке»»

До 8 января в «Союзмультпарке», ВДНХ

Гости «Союзмультпарка» смогут отправиться в увлекательную экспедицию по исследованию анимационного мира. Во время путешествия ребят ждут приключения, забавные моменты и встречи с мультгероями. В финале экспедиции исследователи окажутся на «Северном полюсе», где посмотрят новогодний музыкальный спектакль «Умка: Арктические приключения».

Шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» (0+)

close 100% Navka Show/YouTube

До 7 января, ДС «Мегаспорт»

Шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» перенесет на лед историю любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане. Главные роли в новогодней премьере исполнят звезды фигурного катания Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие знаменитые спортсмены. Зрителей мистической сказки ожидают элементы фигурного катания высочайшего уровня, акробатические номера, танцы, песни, шутки и яркий колорит.

«Идею этой постановки я обдумывала уже несколько лет, ведь никогда ранее это произведение не было поставлено на льду. В детстве я была поражена сначала легендарным фильмом Александра Роу, а потом, прочитав книгу, влюбилась и в сборник повестей Николая Гоголя», — рассказала Навка.

Шоу «Новогодняя история игрушек» (6+)

До 5 января, «ЦСКА Арена»

Титулованная российская фигуристка Алина Загитова сыграет одну из главных ролей в постановке «Новогодняя история игрушек». Сюжет шоу развернется на волшебной фабрике, где находится конвейер по исполнению самых заветных желаний.

На «Новогодней истории игрушек» будет представлена уникальная интерактивная программа, которая включает в себя мотофристайл (FMX), трюки на квадроциклах, а также виртуозные выступления акробатов и гимнастов.

Танцевальное иммерсивное шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал» (8+)

До 21 января, Особняк «Дашков, 5»

Иммерсивный спектакль для всей семьи по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана пройдет в старинном особняке в центре Москвы. Под музыку Петра Чайковского в авторском звучании композитора Отти Роуджа гости смогут самостоятельно перемещаться между волшебными мирами на всех этажах здания, открывать любые двери и заглядывать во все уголки: «Мир игрушек» на чердаке, «Мир людей» в столовой и «Мир мышей» в подвале. Лица зрителей будут скрыты под масками.

«Вы сами выбираете, по какому пути разворачивается волшебное действие. Главное, помните: все не то, чем кажется на первый взгляд», — предупреждают организаторы.

Дети от 8 до 12 лет допускаются на шоу только совместно со взрослым посетителем.

«Новогодние чудеса» в Доме Актера (6+)

close 100% Пресс-служба шоу »«Новогодние чудеса» в Доме Актера»

До 6 января, Дом Актера на Арбате

Центральный Дом Актера и «Российская Ассоциация Иллюзионистов» проведут Новогоднюю елку в центре Старого Арбата. В спектакле примут участие обладатели Гран-при конкурса в Монте-Карло, финалисты шоу «Минута Славы» Сергей Мельников и Оксана Григоренко, многократный чемпион России по фокусам Илья Ильин, постановщик иллюзионных трюков звезд российской эстрады Анатолий Неметов, заслуженный артист России Владимир Руднев и другие выдающиеся иллюзионисты.

Выставка «Мультивселенная Леонида Шварцмана. Как создавались знаменитые герои» (0+)

close 100% Пресс-служба выставки «Мультивселенная Леонида Шварцмана. Как создавались знаменитые герои»

До 3 марта, Подземный музей парка «Зарядье»

В Подземном музее парка «Зарядье» проходит выставка, посвященная известному режиссеру-мультипликатору Леониду Шварцману — автору персонажей мультфильмов «Чебурашка» и «Крокодил Гена», «Снежная королева», «Варежка» и многих других. Зрители узнают, как создавались знаменитые герои, увидят эскизы и оригинальную куклу крокодила Гены, а также уникальные кадры производства мультфильмов.