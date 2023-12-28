«Все плакали, не стесняясь». Как фильм «Летят журавли» покорил Каннский кинофестиваль Режиссер фильма «Летят журавли» Михаил Калатозов родился 120 лет назад

Советский кинорежиссер Михаил Калатозов родился 28 декабря 1903 года. Среди его лучших фильмов — «Верные друзья», «Я — Куба» и «Летят журавли». Последний стал единственным советским лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля. О триумфе советской ленты в Каннах и церемонии вручения награды в 1958 году рассказывает «Газета.Ru».

В чем уникальность фильма

Черно-белый художественный фильм «Летят журавли», снятый по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые», вышел в 1957 году. Война в нем представлена как драма девушки Вероники (Татьяна Самойлова), чей жених Борис (Алексей Баталов) уходит добровольцем на фронт. Типаж главной героини — тонкие черты лица, большие, чуть раскосые глаза и темные волосы — считался нестандартным для советского кино.

Сам фильм Калатозова тоже стал новаторским для нашего кинематографа — прежде Великая Отечественная война показывалась на экране через фронтовую жизнь. Вскоре после революционной ленты вышли также «Баллада о солдате» (1959) Григория Чухрая и «Иваново детство» (1962) Андрея Тарковского со взглядом на простых людей через призму военного времени.

Помимо содержания, картина «Летят журавли» произвела фурор в техническом плане. Кадры прощания влюбленных оператор-постановщик Сергей Урусевский снимал из люльки, которую тянули вдоль железного столба параллельно бегущему по ступеням Борису. Исследовательница визуальной культуры Евгения Стерлягова объяснила в комментарии РИА Новости, что визуальные эффекты позволили более объемно передать эмоции персонажей.

«Урусевский считал, что «оператор должен играть с актерами». Он сокращает дистанцию, работает крупными планами — поэтому мы, зрители, чувствуем близость и сопричастность», — отметила Стерлягова.

Для съемок последней сцены с главным героем Урусевский придумал и сконструировал круговые операторские рельсы — и снял знаменитое кружение берез на фоне неба. Изобразительное решение фильма было построено на съемке в движении с использованием сверхширокоугольного объектива с фокусным расстоянием 18 мм, что впоследствии стало классикой.

Признание и критика

В советских кинотеатрах «Летят журавли» посмотрели более 28,3 млн зрителей, что обеспечило фильму десятое место в прокате 1957 года. Не обошлось без критики — генсек Никита Хрущев сравнил главную героиню с женщиной легкого поведения, а сам фильм обвинил в отклонении от линии партии.

Картину показали за рубежом: продюсер Игнац Моргенстерн купил права на прокат во Франции, там «Летят журавли» посмотрели свыше 5,4 млн человек. В ГДР фильм занял пятое место в прокате с 2,8 млн зрителей.

Французский режиссер Клод Лелуш, известный по фильму «Мужчина и женщина», был влюблен в картину Калатозова. Спустя десятилетия он признался, что постоянно пересматривает советскую ленту, и в своей автобиографии внес ее в личный топ фильмов — наряду с «Гражданином Кейном» Орсона Уэллса и «Наполеоном» Абеля Ганса.

А в 1957 году еще неизвестный 19-летний Лелуш приехал в Москву на Всемирный фестиваль молодежи и студентов с тургруппой в качестве оператора документального фильма. Он случайно попал в павильон «Мосфильма», где Калатозов работал над картиной «Летят журавли». Режиссер показал Лелушу 20 смонтированных минут.

«Я вышел из киностудии взволнованным, испытав одно из самых потрясающих впечатлений. Этот день, наверное, останется самым значительным в моей жизни. Тогда я решил, что буду не оператором кинохроники, а режиссером», — заявил Лелуш.

После возвращения во Францию он позвонил директору Каннского фестиваля и заявил, что Калатозов снимает шедевр.

Триумф в Каннах

В том числе благодаря убеждениям Лелуша дирекция фестиваля приняла фильм «Летят журавли» в конкурсную программу. На Лазурном берегу картину представляли Самойлова и Урусевский — Калатозов перенес инфаркт, а Баталова не выпустили из страны (его семья дружила с Анной Ахматовой и считалась неблагонадежной). Об этом Самойлова рассказала в своем последнем интервью изданию «7 дней» весной 2014 года.

«Уже почти полфильма прошло, а в зале полная тишина… Мы вжались в кресла, в голове стучало: «Неужели они не поняли? Почему молчат?» А потом я решилась оглянуться — а все плачут, и женщины, и мужчины. Молчали, потому что давились слезами. В конце уже все плакали, не стесняясь, потом устроили овацию», — поделилась актриса.

В итоге фильм «Летят журавли» стал первым и единственным советским полнометражным фильмом, получившим главную награду кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Церемония награждения прошла 18 мая 1958 года.

«Жюри полнометражных кинолент присуждает «Золотую пальмовую ветвь» фильму «Летят журавли» (СССР) за совокупность художественных и гуманных качеств. Мы хотели бы подчеркнуть исключительный вклад, который внесла своей игрой мадемуазель Татьяна Самойлова», — объявил французский драматург Марсель Ашар.

Приз за женскую роль жюри отдало Самойловой — ее конкуренткой была Софи Лорен, снявшаяся в картине «Любовь под вязами». Оператор Урусевский удостоился на фестивале Приза высшей технической комиссии Франции.

В Париже Самойлова стала настоящей звездой — Пабло Пикассо рисовал ее и называл «русской богиней», тогдашний президент Франции Шарль де Голль встречался с ней без протокола, а знаменитый актер Жерар Филип подарил часы и пригласил сниматься с ним в «Анне Карениной». Однако актрису за рубеж ожидаемо не пустили.

«Даже не спросив меня ни о чем, руководство «Мосфильма» отправило за границу бумагу, где говорилось, что я еще не получила образования, студентка. И принять участие в картине не могу. Мне же объяснили, что в Голливуде слишком свободные нравы, а мне всего 24 года. «Учись, ведь ты — советское достояние! Будут у тебя еще роли…» — рассказала Самойлова.

В СССР триумф фильма остался почти незамеченным — в заметке в газете «Известия» не упомянули ни режиссера, ни сценариста.

Помимо «Золотой пальмовой ветви», картина получила почетный диплом на Международном кинофестивале в Локарно (1958), особую премию на кинофестивале в Москве (1958), номинации в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая актриса» Британской киноакадемии (1959) и попала в список 100 лучших фильмов мира по опросу Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) в 1995 году.