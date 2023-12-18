Елка с Асмус, «Корова на льду» Авербуха, сказка в Кремле: куда сходить с детьми в Москве

«Научная елка Wow! How?» с Кристиной Асмус (6+)
23 — 30 декабря, 2 — 5 января, Культурный центр ЗИЛ
Научная елка Wow! How? с шоу-бестселлером «Путешествие на СеРверный полюс» объединит в себе около 30 масштабных экспериментов, красочную анимацию мирового уровня, коллаборации современных художников с нейросетью и увлекательную новогоднюю историю в постановке Данила Чащина.
По сюжету Дед Мороз и Снегурочка создали мощнейший искусственный интеллект по имени Нейросеть, чтобы успеть поздравить всех детей на планете за одну ночь. Для исполнения роли Нейросети приглашена актриса театра и кино Кристина Асмус. Подробнее о шоу — в материале «Газеты.Ru».
«Елка телеканала «Карусель» (0+)
23 декабря — 7 января, «Крокус Сити Холл»
В масштабном интерактивном шоу «Елка телеканала «Карусель» встретятся жители Простоквашина, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Лунтик с друзьями, любознательный Умка и другие персонажи. Программа одной из самых высокобюджетных елок в России предполагает полное погружение зрителей в сюжет. Гостей ждут игры с гигантскими надувными предметами от партера до балкона, визуальные спецэффекты, объемные многоуровневые декорации и цирковые номера.
«Корова на льду» с Евгенией Медведевой (0+)
27 декабря — 7 января, МСА «Лужники»
В преддверии новогодних каникул Илья Авербух представит комедийный мюзикл «Корова на льду». Ледовый спектакль расскажет о смешном приключении коровы Мули, которая обожала зиму и мечтала стать звездой фигурного катания.
В шоу примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие звезды фигурного катания. В спектакле будет живой звук, а фойе МСА «Лужники» превратится в мини-ферму с настоящим сеном, свежими продуктами и ярмаркой здорового питания.
Музыкально-цирковая сказка «Рождество в Музыколандии» (0+)
22 декабря — 7 января, Малая сцена Кремлевского дворца
Музыкально-цирковая сказка «Рождество в Музыколандии»Пресс-служба музыкально-цирковой сказки «Рождество в Музыколандии»
Мультижанровое представление «Рождество в Музыколандии» расскажет историю девочки Насти, которая любит сочинять сказочные истории. Во сне героиня попадает в волшебную страну Музыколандию, где ей предстоит помочь принцессе Эоле победить темную сторону и не позволить вредному Какофону править музыкальным королевством.
Представление создано на пересечении разных жанров и технологий: в нем сочетаются цирк, иллюзия, опера, балет и интерактивы, а также русские народные традиции танцевального и хорового искусств.
«Снежное чудо» в театре «Шалом» (0+)
24 декабря — 7 января, театр «Шалом»
Этот спектакль в постановке Олега Липовецкого рассказывает о тех, кто помогает и мешает случиться новогоднему волшебству. Зрители окажутся в волшебном лесу с гномами и троллями, где живет Чудо. В этом сказочном мире настоящие чудеса случаются, когда нет страха, а есть дружба.
Яркие приключения с песнями, танцами, погонями, пугалками и перевоплощениями закончатся счастливым финалом. А помогут гномам в спасении Чуда Дед Мороз и Снегурочка.
Возрастной ценз спектакля не ограничен, но организаторы рекомендуют его к просмотру детям от четырех лет.
Спектакль на воде «Сказ о русских берегах» (6+)
2-8 января, Водный стадион «Динамо»
Сюжет нового шоу олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой охватит большой исторический промежуток. Зрители побывают в разных городах и эпохах, а также познакомятся с важными этапами становления нашей страны.
В главных ролях новогодней премьеры выступят трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева, двукратная чемпионка мира Майя Дорошко и пятикратная чемпионка мира среди юниоров Анна Удовик. Действие будет разворачивается в трех пространствах — на сцене, в воде и в воздухе.
Квест «Новый год не вовремя!» (для детей 7-10 лет)
С 11 декабря в филиалах сети «КидБург»
Сказочный квест со множеством заданий и испытаний приведет участника к встрече с Дедом Морозом, чтобы спасти Новый год. По сюжету хранитель времени КидБурга — часовщик Базель — запустит время вспять, исказит реальность и встретится со своими копиями из других временных отрезков, но в итоге с помощью команды гостей программы вернет все на круги своя.
Новогодние спектакли проекта «КидБург Сказки» (для детей 1-12 лет)
С 9 декабря в филиалах сети «КидБург»
В рамках проекта «КидБург Сказки» подготовлены новогодние программы для детей разных возрастов. В спектакле «Медвежонок Пух и Подарок Деду Морозу» малыши 1-4 лет увидят сладкие сны мишки и его приготовления к празднику вместе с Пятачком, Совой и Тигрой, а в программе «Новый Год для Малыша Лисенка» — встречу праздника в большой лисьей семье.
Ребята 4-9 лет приглашаются на «Новогоднее Путешествие Снеговиков»: главные помощники Дедушки Мороза пойдут по сказочным дорожкам собирать Новогоднюю Почту, узнают традиции разных стран, примут участие в карнавале и смогут вовремя передать письма волшебнику.
Программа «Баба-Яга и Волшебный Посох Деда Мороза» для ребят 5-10 лет потребует от зрителей самого активного участия: им предстоит собрать кристаллы, чтобы вернуть силу волшебному посоху. А почти взрослые гости «КидБурга» (7-12 лет) смогут побыть детективами, чтобы пройти квест и поймать «Призрака Нового Года», который завелся в канун праздника прямо в королевском замке.