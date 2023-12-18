Елка с Асмус, «Корова на льду» Авербуха, сказка в Кремле: куда сходить с детьми в Москве Новогодние шоу, на которые можно сходить всей семьей в Москве

До Нового года осталась пара недель — самое время начать погружаться в праздничную атмосферу и добавить в свой досуг немного волшебства. «Газета.Ru» рассказывает, куда сходить с детьми в Москве в конце декабря и на первых каникулах 2024 года.

«Научная елка Wow! How?» с Кристиной Асмус (6+)

23 — 30 декабря, 2 — 5 января, Культурный центр ЗИЛ

close 100% Пресс-служба Научной елки Wow! How? с Кристиной Асмус

Научная елка Wow! How? с шоу-бестселлером «Путешествие на СеРверный полюс» объединит в себе около 30 масштабных экспериментов, красочную анимацию мирового уровня, коллаборации современных художников с нейросетью и увлекательную новогоднюю историю в постановке Данила Чащина.

По сюжету Дед Мороз и Снегурочка создали мощнейший искусственный интеллект по имени Нейросеть, чтобы успеть поздравить всех детей на планете за одну ночь. Для исполнения роли Нейросети приглашена актриса театра и кино Кристина Асмус. Подробнее о шоу — в материале «Газеты.Ru».

«Елка телеканала «Карусель» (0+)

23 декабря — 7 января, «Крокус Сити Холл»

close 100% Пресс-служба шоу «Елка телеканала Карусель»

В масштабном интерактивном шоу «Елка телеканала «Карусель» встретятся жители Простоквашина, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Лунтик с друзьями, любознательный Умка и другие персонажи. Программа одной из самых высокобюджетных елок в России предполагает полное погружение зрителей в сюжет. Гостей ждут игры с гигантскими надувными предметами от партера до балкона, визуальные спецэффекты, объемные многоуровневые декорации и цирковые номера.

«Корова на льду» с Евгенией Медведевой (0+)

27 декабря — 7 января, МСА «Лужники»

close 100% Пресс-служба шоу «Корова на льду» с Евгенией Медведевой

В преддверии новогодних каникул Илья Авербух представит комедийный мюзикл «Корова на льду». Ледовый спектакль расскажет о смешном приключении коровы Мули, которая обожала зиму и мечтала стать звездой фигурного катания.

В шоу примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие звезды фигурного катания. В спектакле будет живой звук, а фойе МСА «Лужники» превратится в мини-ферму с настоящим сеном, свежими продуктами и ярмаркой здорового питания.

Музыкально-цирковая сказка «Рождество в Музыколандии» (0+)

22 декабря — 7 января, Малая сцена Кремлевского дворца

close 100% Музыкально-цирковая сказка «Рождество в Музыколандии» Пресс-служба музыкально-цирковой сказки «Рождество в Музыколандии»

Мультижанровое представление «Рождество в Музыколандии» расскажет историю девочки Насти, которая любит сочинять сказочные истории. Во сне героиня попадает в волшебную страну Музыколандию, где ей предстоит помочь принцессе Эоле победить темную сторону и не позволить вредному Какофону править музыкальным королевством.

Представление создано на пересечении разных жанров и технологий: в нем сочетаются цирк, иллюзия, опера, балет и интерактивы, а также русские народные традиции танцевального и хорового искусств.

«Снежное чудо» в театре «Шалом» (0+)

24 декабря — 7 января, театр «Шалом»

Этот спектакль в постановке Олега Липовецкого рассказывает о тех, кто помогает и мешает случиться новогоднему волшебству. Зрители окажутся в волшебном лесу с гномами и троллями, где живет Чудо. В этом сказочном мире настоящие чудеса случаются, когда нет страха, а есть дружба.

Яркие приключения с песнями, танцами, погонями, пугалками и перевоплощениями закончатся счастливым финалом. А помогут гномам в спасении Чуда Дед Мороз и Снегурочка.

Возрастной ценз спектакля не ограничен, но организаторы рекомендуют его к просмотру детям от четырех лет.

Спектакль на воде «Сказ о русских берегах» (6+)

2-8 января, Водный стадион «Динамо»

close 100% Пресс-служба спектакля «Сказ о русских берегах»

Сюжет нового шоу олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой охватит большой исторический промежуток. Зрители побывают в разных городах и эпохах, а также познакомятся с важными этапами становления нашей страны.

В главных ролях новогодней премьеры выступят трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева, двукратная чемпионка мира Майя Дорошко и пятикратная чемпионка мира среди юниоров Анна Удовик. Действие будет разворачивается в трех пространствах — на сцене, в воде и в воздухе.

Квест «Новый год не вовремя!» (для детей 7-10 лет)

С 11 декабря в филиалах сети «КидБург»

Сказочный квест со множеством заданий и испытаний приведет участника к встрече с Дедом Морозом, чтобы спасти Новый год. По сюжету хранитель времени КидБурга — часовщик Базель — запустит время вспять, исказит реальность и встретится со своими копиями из других временных отрезков, но в итоге с помощью команды гостей программы вернет все на круги своя.

Новогодние спектакли проекта «КидБург Сказки» (для детей 1-12 лет)

С 9 декабря в филиалах сети «КидБург»

В рамках проекта «КидБург Сказки» подготовлены новогодние программы для детей разных возрастов. В спектакле «Медвежонок Пух и Подарок Деду Морозу» малыши 1-4 лет увидят сладкие сны мишки и его приготовления к празднику вместе с Пятачком, Совой и Тигрой, а в программе «Новый Год для Малыша Лисенка» — встречу праздника в большой лисьей семье.

Ребята 4-9 лет приглашаются на «Новогоднее Путешествие Снеговиков»: главные помощники Дедушки Мороза пойдут по сказочным дорожкам собирать Новогоднюю Почту, узнают традиции разных стран, примут участие в карнавале и смогут вовремя передать письма волшебнику.

Программа «Баба-Яга и Волшебный Посох Деда Мороза» для ребят 5-10 лет потребует от зрителей самого активного участия: им предстоит собрать кристаллы, чтобы вернуть силу волшебному посоху. А почти взрослые гости «КидБурга» (7-12 лет) смогут побыть детективами, чтобы пройти квест и поймать «Призрака Нового Года», который завелся в канун праздника прямо в королевском замке.