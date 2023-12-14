Театры, музеи и выставки: чем школьникам из новых регионов запомнятся поездки по стране Путешествия детей по программе «Культурная карта 4+85» в этом году близятся к завершению

Первый этап Всероссийской программы культурно-просветительских маршрутов для школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей «Культурная карта 4+85» близится к завершению. На днях состоятся последние в этом году поездки ребят из новых регионов страны в Москву, Санкт-Петербург, Калугу и Тулу. О том, что дети узнали и повидали в рамках проекта, и каковы планы организаторов на следующий год — в материале «Газеты.Ru». Программа продолжится в новом, 2024 году.

Знакомство с двумя столицами

Программа культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85», инициированная Минкультуры России и реализуемая ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, завершится 15 декабря. Она создана для школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в качества аналога «Пушкинской карты». Программа дает возможность путешествовать, посещать памятные места, знакомиться с историко-культурным и научно-техническим наследием страны.

Еженедельно, начиная со 2 августа, ребята из новых регионов отправлялись в Москву и Санкт-Петербург.

Участников программы делили на три возрастные группы — от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет, чтобы им было комфортнее и интереснее со сверстниками.

«С начала августа и до середины декабря более 10 тысяч детей из Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей посетили Москву и Санкт-Петербург. Многие из них впервые побывали в двух главных городах России. Ребята с большим энтузиазмом посещали памятные места и знакомились с богатейшим историко-культурным и научно-техническим наследием нашей родины», — отметила Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Насыщенная программа

В Москве школьников в первую очередь ждала большая обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Александровского сада. Ребятам показывали Большой театр, ГУМ, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы. Для знакомства с историческим наследием России водили в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Государственный центральный музей современной истории России и на Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

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Поездки не обходились без посещения Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Измайловского Кремля, где ребята знакомились сразу с тремя музеями — хлеба, игрушки и анимации.

Побывали дети и в московских театрах. В Государственном академическом центральном театре кукол им. С.В. Образцова ребята смотрели спектакли «Буратино», «Старый сеньор и…», «Питер Пэн и Венди», «Играем Шекспира», «Необыкновенный концерт», «Али-Баба и сорок разбойников», «Сказка о царе Салтане», «Снеговик», «Барон Мюнхаузен». В Московском государственном академическом театр танца «Гжель» — «Пеппи Длинный чулок», «Алиса в Стране Чудес», «Уральский сказ. Хозяйка медной горы». В Московском государственном академическом детском музыкальном театре им. Н.И. Сац — «Волшебник Изумрудного города», «Шерлок Холмс», «#Любовь#Опера», «#Пушкин #Опера #Лучшее». В Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) — «Бахчисарайский фонтан».

Кроме того, для ребят организовали развлекательно-познавательную программу — школьники посетили Научно-исследовательский зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова, Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского и, конечно же, заглянули в московский зоопарк.

close 100% Пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

Для ребят, которые отправились в Санкт-Петербург, приготовили не менее насыщенную и увлекательную программу. Так, историческая часть включала в себя Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный музей политической истории России и Петропавловскую крепость. Дети погуляли по государственным музеям-заповедникам «Царское Село» и «Гатчина». Поближе познакомиться с городом помог Театр-макет «Петровская акватория».

Культурную программу организовали интересную: школьники посмотрели спектакли «Дюймовочка», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Черная курица» в Кукольном театре Сказки, «Щелкунчик» — в Государственном академическом Мариинском театре, «Отцы и дети», «Сон в летнюю ночь», «Плыл кораблик белопарусный» «Отрочество», «Вечера с Петром Великим», «Обыкновенное чудо» — в Санкт-Петербургском ТЮЗе им. А.А. Брянцева, «На всякого мудреца довольно простоты» — в Театре-фестивале «Балтийский дом».

Кроме того, дети побывали в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, Зоологическом музее, Санкт-Петербургском планетарии, а также Музее железных дорог России «Октябрьская железная дорога» — филиале ОАО «РЖД».

«В рамках программы «Культурная карта 4+85» для ребят были организованы экскурсии, походы в музеи и театры, на Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, открывшуюся 4 ноября. Дети увидели всю красоту Москвы и Северной столицы, побывали на прекрасных спектаклях в Театре Образцова, посмотрели балет в Мариинском театре, оперу в Театре Сац, познакомились с передовыми технологиями на выставке «Россия», узнали много нового и интересного в Музее политической истории, Санкт Петербургском планетарии. Получили незабываемые эмоции при посещении Царского Села и Кронштадта. На завершающем этапе к программе присоединились еще два города — ребят из новых регионов гостеприимно встречали город-герой Тула и Калуга», — перечислила глава Минкультуры России Ольга Любимова.

Все включено

В поездках школьников обеспечивали качественным трехразовым питанием, транспортом, а также проживанием в столичных гостиницах и медицинским обслуживанием при необходимости. Поездки проходили в сопровождении взрослых.

Предполагается, что в следующем году в программе также примут участие не менее 10 тыс. детей из новых регионов.

«Несомненно, Всероссийская программа культурно-просветительских маршрутов для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей «Культурная карта 4+85»,

стала очень важным и своевременным проектом, позволяющим детям из новых регионов приобщиться к культурной жизни нашей общей страны», — подчеркнула Ольга Любимова.

close 100% Пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

Отзывы о поездках

По словам педагогов и сопровождающих группы, ребятам очень понравилась всероссийская программа культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85».

«Москва нас встретила тепло и радушно, — делятся впечатлениями ребята. — Нам очень понравились Красная площадь и театры, которые мы посещали. Хотелось бы побольше таких поездок для расширения кругозора», «Спасибо за предоставленную возможность ощутить себя частицей нашей необъятной родины — России». «Незабываемые впечатления!», «С каждым ударом Курантов я загадывал свое желание, спасибо вам за это», «Музей современной истории приумножил мои знания, и теперь я знаю, кем хочу стать».

close 100% Пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

Не менее восторженные отзывы оставили ребята, побывавшие в Северной столице.

«Очень понравился город. Здесь очень красиво, европейский стиль. На Дворцовой площади мы попали под сильный снегопад — зрелище просто завораживающее, столько фотографий сделали!», «Нравится архитектура города, все как под линеечку, даже реклама, которая находится на зданиях», «Мы купили сувениры, чтобы привезти мамам». «Огромное спасибо всем, кто имел отношение к организации нашей поездки, — говорят ребята. — Эмоции зашкаливают, это путешествие было незабываемым!»; «Мы узнали много новой информации, посетили красивейшие места нашей родины. Надо будет сюда обязательно еще раз приехать, чтобы рассмотреть все внимательно».