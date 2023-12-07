«Говорили, что я неформатный и беззубый. Но меня ничего не остановило». Интервью с Шурой Певец Шура заявил, что не воспринимает себя как легенду шоу-бизнеса 90-х

8 декабря на телеканале «Россия» выходит новый сезон шоу «Дуэты», в котором артисты вновь сойдутся на сцене, не видя друг друга. В этом году в проекте принял участие певец Шура: сегодня его называют легендой 90-х, но сам он признается, что так себя не воспринимает. В интервью «Газете.Ru» певец рассказал, что помогло ему пережить черные полосы в жизни, почему его боится коллектив и как нужно реагировать на жесткую критику.

— Своего партнера по шоу «Дуэты» на телеканале «Россия» вы назвать не можете — необходимо хранить интригу, — но все же: каковы были ваши ожидания в этом плане?

— Я предполагал банально, что будет Наташа Королева.

— Вы довольны своим выступлением?

— Нет. Именно своим выступлением я не доволен, я вообще редко бываю доволен. Мог бы лучше, но на репетиции не было времени, как обычно. Надо было готовиться, чем я и не занимался вовсе (смеется).

— Тяжело ли вообще подстроиться под другого человека — и кто должен подстраиваться?

— Подстроиться должен больший профессионал — тот, кому легче это сделать.

— Как вы оцениваете идею шоу? Что в нем самое интересное — исполнение, взаимодействие людей, которые не видят друг друга, репертуар артистов?

— Интересно и необычно то, что ты не знаешь, кто за стеной. Пока стена не поднимется, неизвестно, кто там поет. Узнать невозможно — в наушниках у меня голос партнера искажен. Этот факт сильно играет с эмоциями.

close 100% Шура на шоу «Дуэты» Телеканал «Россия»

— Вы раньше смотрели шоу? Какое выступление вам больше всего запомнилось и почему?

— У меня много выступлений, так что найти время на то, чтобы смотреть телевизор, — роскошь. Но «Дуэты» я посмотрел — специально, чтобы понять, в чем буду участвовать. А насчет того, кто понравился, скажу так: нет тех, кто не понравился!

— Этой осенью некоторый резонанс в СМИ вызвал ваш конфликт на шоу с Валей Карнавал, которая расплакалась из-за того, что вы ее осадили. Хотя осадили вы ее, по факту, не так уж и резко. На ваш взгляд, такая чувствительность к малейшей критике вообще характерна для молодого поколения?

— Представители молодого поколения, сделавшие себе успешное имя в соцсетях, имеют хороший актерский дар — об этом не стоит забывать. Ведь их блоги — это короткометражные сценки и позерство. Я сейчас никого не оскорбляю, очень многие блогеры мне интересны и симпатичны. Вы хорошо подметили, что осадил я не так уж и резко. Я сказал: «Давай ты будешь доказывать, что ты на своем месте сидишь в жюри этого музыкального шоу». Ну правда, это же музыкальная битва, а не битва, чей блог в интернете круче.

— С каким давлением сталкивались в начале карьеры вы? Можете ли его сравнить с тем, что сейчас переживают звезды молодого поколения?

— Говорили, что я неформатный, беззубый, дохлый, с невнятной дикцией, — да кто меня вообще выпустил на сцену? Но я вылез, потому что меня ничто не остановило бы. Я не видел себя ни в чем больше — ни в какой другой профессии, кроме артистической. В конечном итоге все мои недостатки сделали меня особенным, дали легкую узнаваемость. Думаю, тут ничего не изменилось и сегодня — все те же правила. Если ты не идеален, сделай так, чтобы недостатки стали достатками!

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— Те, кому сейчас плюс-минус 20 лет, воспринимают вас как мэтра, как легенду. Вам это приятно?

— Ой, да ладно вам, какой я мэтр?! Но если это так, то, конечно же, приятно. Себя я как легенду шоу-бизнеса 90-х не воспринимаю. Я слышал об этом много раз, но мне не верится, что я так стар, что стал легендой.

— Кого из молодых российских звезд вы считаете лучшим, самым талантливым?

— Не могу кого-то выделить одного. Я уже как-то в интервью говорил, кто мне симпатичен творчески: Скриптонит, Клава Кока, Zivert, Миа Бойка… Есть еще артисты, но сразу так не вспомнить — возраст.

— Ваша жизнь выглядит состоящей в буквальном смысле из черных и белых полос, начиная с очень трудного детства. Вы побороли наркозависимость, лечились от рака, пережили 25 операций. Что помогало вам не сломаться, не лечь лапками кверху?

— Не знаю, что еще помогало, кроме Бога и жажды жить.

— В прошлом году в интервью «Газете.Ru» вы сказали, что «никогда не пытались соврать, что-то придумать» — и за это вас «и полюбили крутые группировки 90-х». Можно ли с этого места поподробней? В чем заключалась эта любовь?

— В том, что они слушали мои песни. Я выступал у них на вечеринках за огромные деньги, они не жалели их на меня и всегда повторяли: «Если кто обидит, звони, приедем и голову оторвем». Казалось бы, братва должна была желать меня убить, ведь я как шут был. Но получилось наоборот.

— Все знают, что вы человек резкий, за словом в карман не полезете. А нравится ли вам это качество в других?

— Да, безусловно. Я ценю правду, даже если для меня она обидна. Я могу послать на три буквы от обиды тут же, но оценив здраво, извинюсь.

— Вы когда-нибудь жалели о своих резких словах, сказанных в чей-то адрес?

— Ну а кто не жалеет после того, как рубанул на эмоциях с плеча? Есть такое, бывает.

— Есть ли люди, которые вас боятся?

— Да. Мой коллектив, когда я ору. Ну, бывает, что я не в духе, недоволен чем-то, иногда я и неправ даже, я же не святой.

— В каком телевизионном проекте вы бы никогда не приняли участие?

— «Звезды в Африке», «Полный Блэкаут», «Последний Герой», «Форт Боярд». Прекрасные программы, смотреть могу с увлечением, но сам лично — очень-очень всего этого боюсь и ни за что бы не согласился участвовать. Ну и «Дом-2» еще. Эта дичь хуже всех (смеется).