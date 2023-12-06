Фадеев, «Мираж», Лунтик. Кто и как судился за авторские права в России Группа «Мираж» отсудила 50 тыс. за незаконное выступление Суханкиной у Малахова

Музыкальному лейблу «Джем» удалось признать незаконным выступление Маргариты Суханкиной с композицией группы «Мираж» в программе Андрея Малахова «Песни от всей души». Продюсер Андрей Литягин заявил, что попросил владельца сайта, на котором была выложена запись передачи, удалить выпуск с участием артистки и выплатить правообладателю «символические» 50 тыс. рублей в качестве компенсации. Об этом и других недавних разбирательствах, связанных с нарушением авторских прав в России, рассказывает «Газета.Ru».

«Мираж» против Суханкиной

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Продюсер Андрей Литягин сообщил «Газете.Ru», что музыкальный лейбл «Джем» выиграл суд у ВГТРК по факту незаконного выступления экс-участницы «Миража» Маргариты Суханкиной. Она исполнила песню «Музыка нас связала» в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души».

«Иск был подан к владельцу сайта smotrim.ru, на котором была размещена запись передачи, изначально никаких финансовых требований в иске не было. Было требование удалить видео с сайта», — рассказал Литягин.

Он объяснил, что право исполнять песни «Миража» имеют только Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов, входящие в нынешний состав группы, или артист, который официально приобрел лицензию. По словам Литягина, лейбл наказывает «не телевидение, а недобросовестного артиста», поэтому основным требованием к владельцу сайта было «прекратить нарушения и удалить видеозапись». В процессе рассмотрения дела «Джем» уточнил исковые требования и попросил суд взыскать «символическую» компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

При этом споры между Литягиным и Суханкиной происходили и ранее — так, в сентябре этого года в интервью он заявил, что певица «выступила незаконно бесчисленное количество раз, миллионов на 30 уже точно навыступала».Сама артистка еще несколько лет назад заверяла, что их с Литягиным отношения разладились после того, как она «решила стать мамой и взяла из детского дома двух деток».

«Для меня поменялись приоритеты, я сказала, что не готова — как прежде — бесконечно пахать и жить на гастролях. Литягина это не устроило. На этом наше сотрудничество закончилось», — говорила Суханкина в интервью mk.ru.

Олег Влади против Лободы

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Композитор и поэт Олег Влади в январе 2023 года подал иск против певицы Светланы Лободы с требованием выплатить ему 500 тыс. рублей компенсации за незаконное исполнение песни «К черту любовь». При этом Влади обращался в суд еще в прошлом году с требованием удалить запись концерта Лободы с одной из платформ в интернете. Тогда ответчиками должны были выступать сама Лобода и представители сайта, однако автору порекомендовали обратиться в другую инстанцию.

В начале октября суд частично удовлетворил иск — Влади должен получить 50 тыс. рублей моральной компенсации, еще 12 тыс. певицу обязали выплатить в качестве госпошлины. Судья также потребовал удалить из сети запись концерта, из-за которой автор хита «К черту любовь» подал в суд. Слушание по делу о защите авторских прав композитора состоится 7 декабря.

Максим Фадеев против Наргиз

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В июле 2023 года продюсер Максим Фадеев пригрозил певице Наргиз Закировой, что продолжит обращаться в суд из-за прав на его песни. В своем Telegram-канале он напомнил, что после расторжения контракта с Наргиз в августе 2019 года запретил артистке исполнять произведения из его каталога. Позднее Закирова призналась в YouTube-интервью с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), что в ее репертуаре остались песни, которые для нее написал Фадеев.

«Все они у меня есть [в репертуаре]. Он может запрещать все что угодно на своей территории. Но [здесь] он не может ничего сделать», — заявила артистка, переехавшая в Узбекистан. Въезд в Россию ей запрещен на 50 лет из-за осуждения российской спецоперации на Украине.

Исполнительница заверила, что не существует подписанного между ними документа, который запретил бы ей исполнять эти композиции: «Он мне просто прислал какую-то бумажечку, на которой перечислены все песни, и сказал, что теперь они под запретом».

Наргиз заявила, что считает свой поступок этически приемлемым, так как Фадеев ее «оболгал» и «превратил жизнь в ад» в России. Фадеев же параллельно подал в Бостандыкский районный суд Алма-Аты иск против местного бара, в котором артистка выступала с его песнями.

Позднее адвокат Сергей Жорин заявил сайту News.ru, что Наргиз может грозить до шести лет лишения свободы по статье о нарушении авторских прав.

Наследники Шаинского против немецкого рэпера

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Осенью 2023 года немецкий рэпер Liaze выпустил композицию «2003» со словами и музыкой из «Песенки крокодила Гены». Трек стал вирусным в немецком YouTube и соцсетях. Наследники Владимира Шаинского требуют от 20-летнего рэпера компенсацию — по их словам, немец украл музыку, хотя и говорил представителям своего лейбла, что уладил все вопросы по авторским правам.

Сейчас сын советского композитора Вячеслав Шаинский и лейбл рэпера ведут переговоры, чтобы решить, уберет ли певец мелодию из своего трека или заплатит компенсацию.

«Это не в первый раз. Подобные ситуации были и с песней «В траве сидел кузнечик». Люди искренне считали, что песня народная, и забивали на авторское право. А парень, который немецкий рэпер, он, вообще-то, из России. Просто неопытный. Нам изначально на лейбле ответили, что он им сказал, что все вопросы улажены», — рассказал Шаинский.

Стас Костюшкин против Монеточки (признана в РФ иностранным агентом)

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Солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в апреле 2022 года отсудил у Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 500 тыс. руб. за песню «Мама, я не зигую».

«Суд постановил иск Костюшкина о защите авторских и смежных прав удовлетворить частично и взыскать с Гырдымовой 500 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного вреда и запретить ей исполнять произведение, ставшее предметом спора», — заявили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

По данным Telegram-канала Baza, экспертиза показала, что песня Монеточки на 73% идентична песне Костюшкина «Женщина, я не танцую» и является плагиатом, а не пародией. По словам директора Костюшкина, вырученную сумму певец планировал потратить на благотворительность.

Сургутский фотограф против Black Star

close 100% Работа фотографа Михаила Батенева на обложке трека исполнителя Pabl.A. mikebatenev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2019 году фотограф из Сургута Михаил Батенев заявил, что лейбл Black Star незаконно использовал его снимок, который стал обложкой для трека исполнителя Pabl.A.

«Команда Black Star в лице Pabl.A (исполнитель) использовала кадр на обложку трека «FaceTime», который продается в [стриминговых сервисах]. Также эта фотография засветилась в клипе на YouTube, и там есть ссылка на покупку трека — также с моим снимком. Конечно же, мне никто не писал, не звонил, не договаривался по поводу передачи прав на использование фотографии», — написал фотограф на своей странице во «ВКонтакте».

Судебное разбирательство продлилось почти год, и в итоге Басманный суд Москвы частично удовлетворил требования по иску — лейбл выплатил Батеневу 70 тыс. рублей компенсации и 25 тыс. рублей за судебные издержки и моральный вред. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал адвокат Сергей Жорин, представлявший интересы Black Star.

Лунтик против предпринимательницы из Химок

close 100% Киностудия «Мельница»

В октябре 2019 года киностудия «Мельница» подала иск против предпринимательницы Ирины Мейсетр из Химок. В заявлении говорилось, что сотрудники ивент-агентства использовали на мероприятиях костюм Лунтика без лицензии от правообладателя. Фотографии ростовой куклы Мейстер опубликовала на сайте своей компании.

«На сайте полусогнутая тряпка, даже на Лунтика не похожа… Эта фотография не особо нужна там. Да и вообще Лунтик не особо популярный, раз в год его спрашивают. Почему не могли нормально сказать?» — цитирует женщину Mash на Мойке.

От Мейстер за использование костюма Лунтика потребовали 10 тыс. рублей. Киностудия «Мельница» также судилась с десятками аниматоров, которые ходили по Петербургу в ростовых костюмах коня Юлия из мультфильма «Три богатыря» и других персонажей. Наибольшую сумму (почти 1,3 млн рублей), согласно источнику, компания отсудила у изготовителей учебно-развлекательных комплексов с использованием персонажа Нолика из мультсериала «Фиксики».