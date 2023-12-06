«И, взвившись, занавес шумит…»: какие театры можно и важно посетить в Санкт-Петербурге Лучшие театры города на Неве предложили зрителям широкий выбор спектаклей

Санкт-Петербург не случайно называют культурной столицей России. Пусть это звучит немного пафосно и в определенной мере является данью безвозвратно ушедшим временам, однако среди всего разнообразия объектов культуры в Северной Пальмире — музеев, дворцов, выставочных залов, литературных кафе, филармоний и музыкальных клубов, как и прежде особого внимания заслуживает богатая театральная жизнь. Театры оперы и балета, драматические, кукольные, музыкальной комедии, мюзик-холл и десятки малых площадок предлагают жителям и гостям города широчайший выбор спектаклей, балетных и оперных постановок, а также концертов классической и современной музыки. «Газета.Ru» подготовила обзор о самых интересных и, прежде всего, знаковых театрах города на Неве и готова порекомендовать самые яркие и запоминающиеся спектакли.

Путешествие по театрам города на Неве

Возможно ли, будучи в Санкт-Петербурге, восхищаясь великолепными архитектурными ансамблями, многочисленными музеями, строгой графикой улиц, площадей и крыльями разведенных мостов, забыть о посещении театра? Ничто и никогда не заменит его живое искусство, тот эмоциональный духовный контакт, что возникает во время спектакля между актерами и зрителями, и сопричастность зрителя творчеству.

Муза театра Мельпомена давно и прочно поселилась в Северной столице, богатой театральными традициями. Первый публичный постоянный «Русский театр для представлений трагедий и комедий» был создан в 1756 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. Именно здесь зарождалась и развивалась русская театральная культура, прошедшая путь от водевиля и легкой комедии к серьезной психологической драме, к пониманию, что смысл театра не только в развлечении зрителя, но и просвещении ума и наполнении светом души его, как говорил Ромен Роллан.

Театральная жизнь Петербурга сосредоточена, за небольшим исключением, в центре города, что дает уникальную возможность богатого выбора театрального действа на любой вкус, наслаждаясь в процессе неторопливой прогулки, архитектурной гармонией и исторической аурой места.

И начнем, пожалуй, со старейшего театра – Александринского, что неудержимо стремится ввысь квадригой Аполлона, покровителя искусств и муз, на площади Островского, за памятником Екатерине Великой, в двух шагах от шумного Невского проспекта.

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«Александринского театра

Чеканный высится массив…»

Свое имя (петербуржцы ласково называют его «Александринка») театр получил в 1832 году в честь супруги императора Николая I, Александры Федоровны. Один из трех императорских театров поражает своим торжественным убранством в византийских пунцово-красных и золотых тонах, как бы намекая на соответствующий театральный дресс-код зрителей.

Надо сказать, что красного цвета интерьер театра стал лишь в 1844 году, несмотря на настойчивое пожелание императора. Все дело в банальном дефиците — в наличии оказался только серо-голубой бархат, и дабы не задерживать открытие театра, пришлось изменить изначальное цветовое решение. Что интересно, в XIX веке велась запись проданных билетов, потому мы сейчас можем точно сказать, где любили сидеть Пушкин, Лермонтов, Тургенев и другие именитые театралы. А вот архитектору здания Карлу Росси был выписан бесплатный вечный билет в ложу №14 второго яруса.

У истоков труппы стоял «отец русского театра» Федор Волков, а имена драматургов, режиссеров и актеров, связанных с этим театром, давно вошли в Золотой фонд русской культуры: Грибоедов, Гоголь, Островский, Чехов, Всеволод Мейерхольд, Николай Черкасов и многие другие.

В настоящее время театром руководит Валерий Фокин, представляя зрителю богатую палитру спектаклей как современных авторов, так и классиков, русских и зарубежных.

Сезон 2023-2024 проходит под знаком празднования 150-летия режиссера-новатора Всеволода Мейерхольда, поэтому любителей театральных экспериментов и инноваций ждут интересные открытия.

Тем же, кто идет в театр за хорошим настроением и радостными эмоциями, стоит пройти через Екатерининский сквер, отдав попутно дань уважения императрице Екатерине Великой, и, перейдя Невский проспект, остановиться перед необычным зданием в стиле «модерн», на первом этаже которого раскинулся гастрономический рай Елисеевского магазина, над ним — настоящий подарок для тех, кто любит шутку и смех, — Театр Комедии.

«Звучи же, смех, свободною волною…»

Театральный зал на втором этаже дома купцов Елисеевых существовал изначально, а в 1919 году помещение был отдано недавно созданному Театру Сатиры, ставшему позднее Театром сатиры и комедии в соответствии с репертуаром, состоявшим из лирических комедий и водевилей. Искрометные, остроумные диалоги, задорные куплеты и стремительные, непредсказуемые повороты действия всегда привлекали публику.

Ныне театр носит имя Николая Акимова, режиссера, который поднял на небывалую высоту искусство комедии, напомнив зрителю, что это, прежде всего, школа жизни и возможность посмотреть на себя со стороны и посмеяться над своими ошибками, незаметно для себя пройдя путем к глубинной сути души. Многие помнят пьесу Евгения Шварца «Дракон» и фильма Марка Захарова по этой пьесе, а написана она была специально для Театра Комедии, с режиссером которого много лет дружил драматург.

Под сенью Комиссаржевской

Если пройти по Малой Садовой улице и повернуть направо, на Итальянскую, через несколько минут вы увидите еще один драматический театр — Театр имени Комиссаржевской. Великая русская актриса Вера Фёдоровна Комиссаржевская начинала свой путь в Александринском театре, а в 1904 году она открыла собственный драматический театр в здании Пассажа, ставший очень популярным среди петербургской, а позднее — ленинградской публики.

Забавно, — здесь, как и в случае с Театром Комедии, мы сталкиваемся с настоящим торгово-развлекательным центром, где театральное пространство изначально проектировалось в связке с магазином. Воистину, «ничто не ново под луною: что есть, то было, будет ввек», — писал Карамзин.

Сегодня, как и прежде, театр привлекает своих зрителей атмосферными постановками, в шутку и всерьез показывающими самые разные стороны человеческих отношений.

Здесь посмеются и задумаются вместе с вами над жизненными коллизиями, а настоящим признанием в любви к Петербургу как совсем молодых артистов, так и мэтров сцены станет музыкальный спектакль «Я вернулся в мой город…».

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«Оперетта.. оперетта. Легкость музыки и света»

Продолжая нашу неспешную прогулку по Итальянской улице, на подходе к площади Искусств, мы видим еще один театр на нашем пути мы — Театр Музыкальной комедии, стихия которого – оперетты и мюзиклы. История театра начиналась с частного Палас-театра, в котором шли оперетты, и ресторана-кабаре, где разыгрывались веселые музыкальные сценки.

В 1938 году в здании обосновался Театр музыкальной комедии, покидавший эти стены лишь на короткий период во время блокады, когда стены были разрушены авиабомбой.

Но и тогда театр не прекращал свою деятельность, — кроме работы концертных фронтовых бригад, в осажденном городе выпускались премьеры: «Раскинулось море широко», «Продавец птиц» и «Летучая мышь».

Сегодня, наряду с классической опереттой Кальмана, Штрауса, Легара с успехом идут популярные мюзиклы, как для взрослых («Петр I», «Мышеловка», «Франкенштейн»), так и для детей («Том Сойер», «Остров сокровищ», «Алиса и Страна чудес»).

Царство музыки и танца

Площадь Искусств открывается во всей своей красе: здесь замирает душа и поет сердце от вида стройных белых колоннад и портиков, согретых солнечным-желтым цветом стен и радости прикосновения к гению великого Карла Росси. И красавец Михайловский театр так гармонично смотрится в ансамбле площади.

Созданный в 1833 году по указу императора Николая II как дополнительная сцена к императорским Александринскому и Мариинскому, он долгие годы был в тени этой «второстепенности» несмотря на то, что здесь пел и ставил спектакли великий Федор Шаляпин, а дирижером часто выступал король вальсов Иоганн Штраус. Свое название театр получил в честь Великого князя Михаила, брата императора и младшего сына Павла I, чья резиденция — Михайловский дворец, ныне Русский музей, — расположена рядом на площади.

Михайловский театр уже давно самодостаточен и популярен у зрителей своими роскошными постановками лучших образцов оперного и балетного искусства. Имена Фаруха Рузиматова и Начо Дуато привлекают любителей балета, а оперы «Трубадур» и «Аида» Верди, «Манон Леско» Пуччини стали заметными явлениями в музыкальной культуре С.-Петербурга.

«Театр — и зрелище и школа для народа,

Будить сердца людей — вот в чем его природа»

Если вернуться к Александринке, то позади театра вам откроется абсолютная гармония улицы Зодчего Росси с его безупречной чеканной пропорцией (длина улицы 220 м, ширина 22м, высота окон 2,20 м) — именно тот «строгий, стройный вид», который любил Пушкин, которая ведет к Фонтанке и площади Ломоносова, именуемой горожанами из-за круглого сквера посредине «ватрушкой».

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Справа раскинулся шумный рынок Апраксина Двора, а на набережной у Лештукова моста привлекает взгляд зелёное здание в эклектическом стиле — знаменитый БДТ, Большой Драматический театр имени Георгия Товстоногова.

Меценат и конструктор дирижаблей граф Апраксин выстроил на лучшем участке принадлежащий ему земли (как вы поняли, Апраксин двор носит имя своего владельца) в конце 70-х годов XIX века здание специально для театральных представлений. Сначала Апраксинский, затем Суворинский театр успешно развлекал и просвещал зрителей до Октябрьской революции.

После 1917 года здание было национализировано и отдано первому театру, организованному после революции по инициативе Максима Горького, — Большому Драматическому, призванному стать театром «великих слез и великого смеха», и, надо сказать, предназначение свое театр выполняет с блеском.

Лучшие образцы мировой и русской/советской драматургии неизменно привлекают самых искушенных театралов, а эпоха Георгия Товстоногова, возглавившего театр в 1956 году, стала поистине триумфом русского театрального искусства. Люди стояли ночами, чтобы купить заветный билетик хоть на галерку на спектакль с гениальным Лебедевым, будь то трагическая «История лошади» или полный меткого и своеобразного шукшинского юмора спектакль «Энергичные люди».

Сегодня театр выстраивает новую художественную стратегию, сохраняя при этом наследие Товстоногова, чей театр был лишен сенсационности и заигрывания со зрителем, но психологически глубок и точен. «Привидения» Ибсена с великой Светланой Крючковой, «Материнское сердце» с невероятно органичной Ниной Усатовой глубоки и пронзительны, заставляя остановиться в бесконечной рутинной суете и задуматься о чем-то важном.

По пяти углам и Зазеркалью

От набережной Фонтанки рукой подать до улицы Рубинштейна с ее театрально-ресторанной атмосферой модной улицы. Знаменитый перекресток, который все называют просто «Пять углов» по числу сходящихся на нем улиц, и вот она — улица Рубинштейна, берущая начало у Невского проспекта (да, в Центре Петербурга все пути, как бы кружны и извилисты они ни были, ведут к Невскому).

На этой улице находятся не только два очень интересных театра, но два знаковых места: памятник задумчивому Сергею Довлатову перед домом, в котором он жил (каждую осень 2-3 сентября здесь проходит «День Д», посвященный творчеству Довлатова) и дом, в котором находился Ленинградский рок-клуб, о чем сообщает недавно установленная памятная доска.

В этом же здании на Рубинштейна, 13, театральный зал которого помнит бурные (а временами и буйные) бунтарские концерты рок-клубовских групп, открыл свои двери замечательный семейный музыкальный театр «Зазеркалье», совсем молодой (тридцать с небольшим для театра — не возраст), но уже очень популярный благодаря интересным постановкам и звучащим в них прекрасным молодым голосам.

Спектакли предназначены для взрослых и детей, ибо приобщать к классическому оперному искусству надо с детства, и посещение театра всей семьей — прекрасная возможность осуществления этого.

«Театра мир бездонен, необъятен…»

Наискосок от «Зазеркалья» – Малый Драматический театр под руководством Льва Додина. Действительно очень небольшой по размеру зала, по сравнению с другими театрами, но очень мощный по насыщенности драматического искусства. Созданный в 1944 году как областной театр с выездными спектаклями, Малый Драматический в 70-80-е годы XX века вырос с возглавившим его Ефимом Падве в могучий театральный организм, прославившийся своими постановками по произведениям Розова и Хемингуэя, Вампилова и Уильямса, Абрамова и Володина.

Театр-дом, где спектакль может продолжаться 9 часов, завораживая и заставляя забыть о времени, где вечная классика — Чехов, Шекспир, Достоевский, Ибсен — оборачивается неожиданными гранями благодаря современной интерпретации режиссера.

Неизменно полный зал на спектаклях «Король Лир» Шекспира, «Три сестры» и «Чайка» Чехова, «Братья Карамазовы» Достоевского свидетельствует о непреходящей популярности и современности классики.

«Храм великих истин, где в таинстве кулис рождается мечта…»

Поворот с Рубинштейна направо в узкий и тихий Графский переулок выводит нас на Владимирский проспект, на противоположной стороне которого столь характерное для Петербурга сочетание классических белых колонн и пилястров и желтых стен — Театр имени Ленсовета. Работающий с 1933 года, он получил свою известность и популярность в конце 60-х годов прошлого века с приходом главного режиссера Игоря Владимирова.

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Произошел настоящий взлет театра, ознаменовавшийся блестящими постановками «Интервью в Буэнос-Айресе», «Дульсинея Тобосская», «Трехгрошовая опера» и другими. В настоящее время театр сочетает добротную классику с современными экспериментами, находя путь к сердцам самых разных зрителей.

У музыки в плену

Отдельно — и по значимости, и топографически — расположена несомненная звезда русской и мировой музыкальной жизни, обожаемая петербуржцами Мариинка - Мариинский театр на Театральной площади. Один из старейших городских и один из трёх императорских, он ведет свою историю с 1783 года, когда по Указу Екатерины II был основан Большой театр.

Здание неоднократно перестраивалось, пока, наконец, не получило после реконструкции Кавоса в 1836-1837 годах знакомый современный вид и имя в честь Марии Александровны, супруги императора Александра II.

Именно про Мариинский театр (тогда еще Большой) говорит Пушкин во всем известных строках «Евгения Онегина»:

«Театр уж полон; ложи блещут;

Партер и кресла — все кипит;

В райке нетерпеливо плещут,

И, взвившись, занавес шумит».

Описываемая далее балерина Истомина, летящая, «как пух от уст Эола», предмет обожания петербургской публики пушкинской эпохи, даже стала причиной «четвертной» дуэли (после дуэлянтов стрелялись секунданты), одним из участников которой был Грибоедов.

Кстати, лучшие места партера и ложи выкупались в те времена сразу на весь сезон, так что с билетами в Мариинку всегда была проблема.

В 2013 году открылась вторая сцена Мариинского театра в новом здании на улице Декабристов, которая востребована зрителем не менее основной сцены. На мероприятия второй сцены проще купить билеты, да и цены весьма умеренные. Безусловное отличие Мариинского театра — высочайший уровень музыкальных постановок и исполнителей, в чем несомненная заслуга Юрия Темирканова и его ученика и последователя Валерия Гергиева.

Любители, знатоки и музыкальные эстеты давно оценили репертуар и мастерство исполнителей. Вышеперечисленным не исчерпываются возможности приобщения к прекрасному и вечному искусству театра. Есть еще замечательный Молодежный театр на Фонтанке, ТЮЗ, Театр на Литейном, камерные театры «Приют комедиантов», «Особняк» и другие, которые интересны своими постановками и популярны в Петербурге. Поистине, выбор велик и разнообразен.

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