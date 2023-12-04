«Полотно культур»: чем запомнился международный форум BRICS+ Fashion Summit

Центрами мировой моды всегда считались Париж, Лондон, Нью-Йорк и Милан. Но в последние годы все меняется. Также как и в экономике, страны BRICS начинают претендовать на свое место в мировой моде, и завершившийся на минувшей неделе в Москве международный форум BRICS+ Fashion Summit прямое тому подтверждение. О его роли в мировой индустрии моды – в материале «Газеты.Ru».

«Нам удалось значительно продвинуть наш бренд на BRICS+ Fashion Summit. Мы смогли познакомиться и установить контакты со многими известными брендами, что открыло для нас новые перспективы и возможности для сотрудничества. В настоящее время мы находимся в процессе активных переговоров с зарубежными байерами (профессиональные покупатели, которые выбирают образцы одежды и делают закупки для торговых точек и магазинов — примечание «Газеты.Ru). Это открывает для нас возможность вывести наш бренд на мировой уровень, — говорит года из участников форума, основательница бренда Inkle Инна Барабаш. — На площадке, на которой мы присутствуем, значительное количество зарубежных байеров, и мы с большим удовольствием наблюдаем интерес, проявляемый ими к нашему бренду».

Культурная ценность

Инна — профессиональный дизайнер и выпускница Fashion Factory. Три года назад Инна создала свой бренд, который теперь носят известные ведущие, жены политиков и бизнес-леди. На модном форуме она не одинока.

«Я смогла заключить договор с московскими концепт-сторами, которые транслируют свое виденье в моде идентичное моему ДНК бренду, и соответственно будет привлекать аудиторию, для которых создан мой бренд», — рассказала основатель бренда Smolyanka Арина Максименко из Тольятти. Получилось продвинуть свой бренд Unifarius и Виктории Андреевой из Тольятти. Она заключила сделки с российскими байерами.

«Нашему бренду уделили особое внимание большое количество посетителей, что позволило привлечь большую аудиторию. Удалось заключить сделки по личным заказам с поставщиками, что дало бренду новые возможности для масштабирования», — отметила модельер из Ростова-на-Дону Ольга Коваленко (бренд DNK).

close 100% Кирилл Каллиников/РИА Новости

Об интересе к отечественным региональным брендам говорили и сами иностранцы.

«Индия ищет возможности для расширения на новые рынки и, безусловно, на российском рынке может появиться одежда из Индии, — сказал индийский байер Яш Сантлани. — В свою очередь российские бренды с легкостью могут продаваться в Индии, так как они соответствуют требованиям fashion-индустрии».

«Запад вдохновлял и влиял на моду в течение последних ста лет, и только сейчас люди осознают ценность коренных народов. Единственный способ выделиться из толпы, и единственное, что люди хотят видеть, — это то, что вы можете исповедовать в своей собственной культуре», — сказал известный аргентинский модельер Хуан Эрнандес Даэльс в интервью испанскому международному информационному агентству EFE.

Его коллекции завоевали популярность во Франции и Китае Эрнандес Даэльс. Теперь он показывает свои работы и в Москве на саммите моды БРИКС+, попытавшись «переосмыслить и предложить новый взгляд» на аргентинские традиции и, в частности, на гаучо, которые он воссоздает в своих проектах инновационным способом.

Мода BRICS+

Международный форум BRICS+ Fashion Summit можно считать самым масштабным мероприятием в мире моды, которое проводили в России за последние годы. С 28 ноября по 2 декабря в столицу посетило делегации из 60 стран, в том числе из Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.

«Саммит моды БРИКС+ в Москве превращается в яркое полотно культур, — пишет международный журнал о швейной промышленности Apparel Digest. — Это международное мероприятие может похвастаться впечатляющим составом из более чем 200 спикеров со всего мира (…) Это единственное в своем роде мероприятие, объединяющее различные культуры, точки зрения и таланты со всего мира».

В деловой программе участвовали исполнительный председатель Китайской ассоциации моды Янг Жиан, основатель и председатель Исламского совета моды и дизайна ОАЭ Алиа Кхан, старший член совета управляющих Совета по дизайну одежды Индии Парас Байроля, председатель Пакистанской ассоциации производителей и экспортеров готовой одежды Мубашар Насир Батт, и многие другие. Одним из самых известных иностранных спикеров стала итальянская актриса Орнелла Мути, которая приняла участие в пленарной сессии форума и даже призналась, что уже около 10 лет носит одежду российского дизайнера Ульяны Сергеенко.

Что касается брендов, то свои коллекции привезли более 130 из них. Список дизайнеров был определен международным комитетом саммита. Причем география максимально обширна: посетителям показали, в том числе модели одежды из Бразилии, ЮАР, Индии, Эфиопии и других стран. В столицу также прибыли участники из Великобритании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов и Франции. Для презентации коллекций были выбраны Паркинг Галерея парка «Зарядье», Дом Пашкова, Российская государственная библиотека и в Государственный исторический музей.

Деловая программа

Основная площадка BRICS+ Fashion Summit — «Зарядье». Всего было проведено более 60 сессий, панельных дискуссий и круглых столов. В частности, представители бизнеса говорили о новых предпринимательских компетенциях, экологическом маркетинге и обсудили, как модным брендам быстрее расти в нынешних условиях. Участники форума затронули современные инструменты, которые помогут предпринимателям в модной индустрии ускорить рост и развитие, повысить конкурентоспособность на рынке и привлечь внимание инвесторов.

Самым ожидаемым мероприятием первого дня стала пленарная сессия «Made in BRICS+. Национальные бренды — основа единого рынка», модератором которой выступила Тина Канделаки.

«В глобальной индустрии моды сейчас происходят трансформации, меняются правила игры, — начала она дискуссию. — Открываются большие возможности для локальных брендов. Дизайнер из любого уголка мира сегодня может взлететь».

Руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, отметил, что форум — подтверждение тому, что страны готовы сотрудничать, развивать свои локальные бренды, в том числе в кооперации с Россией.

close 100% Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как выйти на глобальный рынок? Своим опытом поделилась генеральный директор и соучредитель бренда TWO EAGLES Ума Рустанова. За 3 года она создала успешный бренд аксессуаров из традиционных орнаментальных тканей, обратив внимание на важный тренд — использование локальных культурных традиций в дизайне. А генеральный директор Botswana Exporters & Manufacturers Association Эммантла Санколоба отметила, что для успешного выхода на внешний рынок важно верить в собственную идентичность, поддерживать собственную культуру, учитывать общие тренды, но оставаться аутентичным.

Директор по развитию Choupette Анастасия Василькова рассказала об успешном опыте международного масштабирования на примере собственной марки.

«Важно понимать свой экспортный продукт, что именно ты хочешь выводить, — сказала она. — Это не всегда бывает бренд целиком, можно вывести отдельное предложение, в котором ты силен, и которое будет востребовано именно на этой территории».

Президент Malaysian Official Designers' Association Джей Айшак считает важным «с одной стороны нацеливаться на коммуникацию на местном рынке, но помимо этого не бояться изучать международные возможности». Сама она тем временем ожидает старта экспорта одежды российских дизайнеров в Азию.

Слияние культур

Завершившийся в Москве форум BRICS+ Fashion Summit стал первым мероприятием подобного рода.

«Саммит моды BRICS+ становится не просто событием, а преобразующим опытом. Это праздник разнообразия, платформа для диалога и свидетельство приверженности отрасли формированию более совместного и инновационного будущего. Он символизирует сближение творческих умов и лидеров отрасли, формирующих будущее моды, – отмечает индийская многоязычная новостная платформа Oneindia.com. — Москва, известная своим культурным богатством, является центром глобальных дискуссий о моде».

«Индустрия моды является одним из крупнейших секторов в мире, который оценивается в 1,7 триллиона долларов во всем мире», — напоминает Independent Online, являющийся старейшим новостным сайтом Южной Африки.

«Это не просто площадка для диалога. Мировое модное сообщество собирается в Москве и празднует слияние разнообразных культур и точек зрения, которые питают динамичную сферу стиля», — пишет Джон Стоян на глобальной медиа-платформе «Цифровой журнал».

Южно-африканский портал thesouthafrican.com называет саммит «самым представительным событием в мире моды в этом году» и утверждает, что он будет иметь далеко идущие последствия.

«Помимо непосредственного воздействия на индустрию моды, он призван внести значительный вклад в развитие внутренних рынков моды в странах-участницах», — пишут

авторы издания.

Кстати, фотографии с московских показов мод выложены в мировых агентствах, таких как «Рейтер» и ANSA.

Турецкие СМИ отмечают, что мероприятие «призвано потрясти индустрию моды в Москве». А китайские издания говорят о том, что Москва на минувшей неделе стала самой модной столицей мира.

«Мы будем рады, если российские дизайнеры присоединятся к китайской неделе моды. Нам нравится быть здесь и работать сообща», — передает китайский международный новостной телеканал CGTN слова председателя совета директоров Китайской ассоциации моды Яна Цзяна.

«Наше сотрудничество продолжает расти, мы открываем новые магазины в России. Кризис приносит много возможностей для тех стран, которые хотят продаваться в России», — отмечает президент Международной федерации одежды Алтан Джем.

«Это сотрудничество дает продолжение политики российской индустрии выходить на новые рынки. И точно также у зарубежных стран есть потребность интегрировать свои дизайнерские решения в российскую экономику», — резюмировал глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.