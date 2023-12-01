Меркьюри, Каранджи, Нуреев и еще 7 звезд, умерших от СПИДа Десять знаменитых людей, которые умерли от СПИДа

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был провозглашен в 1988 году в память о людях, ушедших из жизни от этой болезни, — и для того, чтобы как можно больше человек узнали о ее причинах. Тогда, в конце 80-х, наличие в крови ВИЧ, приводившего к развитию СПИДа, звучало как смертный приговор. Люди понимали об этой болезни совсем мало, неверно судили о путях ее передачи, боялись носителей вируса и с ужасом наблюдали, как из-за СПИДа угасают знаменитости. Поначалу ВИЧ считался болезнью, в частности, наркозависимых. Со временем ученые выяснили, что вирус передается при незащищенных сексуальных контактах, через шприц для инъекций и при переливании крови, так что стыдиться ВИЧ — или стыдить за него — нельзя. А оплакивать тех, чью жизнь унес СПИД, — можно и нужно. Десять знаменитых людей, умерших от этой болезни, и их тяжелые истории — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Фредди Меркьюри (5 сентября 1946 года — 24 ноября 1991 года)

Лидер группы Queen отрицал, что заразился ВИЧ, практически до самой кончины — когда уже весь мир был уверен, что певец умирает от СПИДа. Считается, что первые симптомы появились у него в 1982 году. В 1986-м британские таблоиды сообщили, что артист сдавал тест на ВИЧ, но Меркьюри заявил, что он «в полном порядке» . В 1987 году он публично говорил, что его тест был отрицательным, однако сегодня известно, что именно тогда и был поставлен диагноз.

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В течение нескольких лет — до 1990-го — британские таблоиды развивали тему предполагаемой болезни Фредди Меркьюри. Их выводы были основаны на паузах в выступлениях и изможденном внешнем виде. Исполнитель и его близкие все отрицали. Даже очень похудевший Меркьюри отказывался говорить о СПИДе. Как вспоминал впоследствии Брайан Мэй, исполнитель просил писать ему больше материала — он был готов петь, чтобы после ухода из жизни коллеги свели записи.

В июне 1991 года Фредди Меркьюри отошел от дел и поселился в доме в Кенсингтоне. Он терял зрение, ему все труднее было вставать с постели . Артист отказался от лекарств и принимал только обезболивающее.

22 ноября Фредди Меркьюри распространил публичное заявление, в котором признался, что у него СПИД и что он хранил это в секрете, чтобы защитить свое право на личную жизнь. 24 ноября 1991 года он скончался. Причиной смерти стала бронхопневмония, вызванная синдромом приобретенного иммунодефицита.

Рудольф Нуреев (17 марта 1938 года — 6 января 1993 года)

Легендарный балетный танцор, сбежавший из СССР в 1961 году и живший в основном во Франции, в первой половине 80-х сдал положительный тест на ВИЧ. В течение нескольких лет после постановки диагноза он делал вид, будто ничего не произошло — и с ним все в порядке. Но к концу десятилетия его физические возможности стали снижаться — это стало разочаровывать поклонников. Летом 1991 года танцор был вынужден признать, что угасает , а через год у него развилась финальная стадия болезни.

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В марте 1992-го Нуреев приехал в Казань, где выступил в качестве дирижера. В Париж он вернулся в лихорадке и сразу отправился в госпиталь одного из пригородов французской столицы. Там его прооперировали по причине перикардита — воспалительного поражения оболочки сердца.

В июле 1992-го симптомы перикардита вернулись. От терапии артист уже отказался. В последний раз он вышел на сцену 8 октября — в парижском «Пале Гарнье» Рудольф Нуреев представил свою постановку «Баядерки» по хореографии Мариуса Петипа.

20 ноября 1992-го Нуреев снова лег в госпиталь. Он оставался там до своей смерти 6 января следующего года.

Айзек Азимов (1919 или 1920 год — 6 апреля 1992 года)

Тот факт, что причиной смерти знаменитого писателя-фантаста стал СПИД, был раскрыт только через 10 лет после кончины Айзека Азимова. Обнародовать сведения тогда решили его вдова Дженет и ребенок от первого брака Робин — женщина сама добавила эту информацию, редактируя автобиографию Азимова.

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Заразился писатель при переливании крови во время коронарного шунтирования в 1983 году. Болезнь тщательно скрывалась от всех . Айзек Азимов боялся, что предубеждение по отношению к ВИЧ-инфицированным распространится на его родных.

После смерти писателя тело его было кремировано. Официальной причиной смерти назвали сердечную и почечную недостаточность.

Энтони Перкинс (4 апреля 1932 года — 12 сентября 1992 года)

Американский актер знаменит, главным образом, ролью Нормана Бейтса в фильме Альфреда Хичкока «Психо». В 1990 году во время съемок телевизионного хоррора «Психо IV: Начало» ему пришлось проходить лечение паралича лицевого нерва. На этом фоне таблоиды распространили слухи, что у актера ВИЧ, ему пришлось сдать тест — и он оказался положительным.

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Артист в течение двух лет отказывался публично признавать, что он ВИЧ-положителен , обращаясь в разные клиники под вымышленными именами. Его жена и двое детей регулярно сдавали тесты — они были отрицательными. Актер публично заявил, что болен СПИДом, лишь за несколько недель до смерти. Скончался он от развившейся на фоне болезни пневмонии.

Джиа Каранджи (29 января 1960 года — 18 ноября 1986 года)

Американская модель, блиставшая на обложках Vogue и рекламных плакатах Dior и Armani, стала одной из первых женщин-знаменитостей, скончавшихся от СПИДа. В 1980 году, на пике карьеры, Джиа Каранджи начала употреблять наркотики — и быстро пристрастилась к героину. Карьера ее пошла на спад — несмотря на попытки вернуться к работе, модель так и не смогла восстановиться.

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Истратив все накопления на наркотики, последние три года своей жизни Джиа Каранджи провела, скитаясь по квартирам любовников, друзей и родственников, иногда подрабатывая то в магазине одежды, то в кафетерии, а то и секс-работницей.

В декабре 1985-го у девушки развилась двусторонняя пневмония. Она попала в больницу в Пенсильвании, где Каранджи диагностировали СПИД. Осенью бывшая звезда подиумов вновь оказалась в госпитале — после того, как ее нашли на улице изнасилованной и избитой. Она умерла через месяц из-за связанных со СПИДом осложнений. На ее похоронах не было никого из мира моды .

Холстон (23 апреля 1932 года — 26 марта 1990 года)

Американский модельер заслужил известность благодаря минималистичному дизайну и роскошным материалам, которые он использовал при создании коллекций. Среди клиенток были Лорен Бэколл, Элизабет Тейлор, Грета Гарбо, Анжелика Хьюстон. А первая слава пришла к Холстону, когда он создал шляпку-таблетку для первой леди США Жаклин Кеннеди, которую она надела на инаугурацию мужа в 1961 году.

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Положительный тест на ВИЧ модельер сдал в 1988 году. Когда его здоровье начало угасать, он переехал в Сан-Франциско, где заботу о Холстоне взяли на себя члены семьи. В 1990 году модельер скончался в госпитале от саркомы Капоши — заболевания, к которому часто приводил именно СПИД. Тело его было кремировано.

Дерек Джармен (31 января 1942 года — 19 февраля 1994 года)

У британского художника и режиссера-авангардиста ВИЧ выявили в 1986 году — и он сразу же стал открыто говорить об этом. Свой опыт жизни с ВИЧ, который быстро развился в СПИД, он отражал в своих живописных работах и фильмах: в галерее «Тейт» сегодня можно увидеть работу Дерека Джармена, в которой крупные мазки краски энергично разбросаны по холсту. « Я хочу высвободить гнев, который чувствует каждый, у кого ВИЧ », — объяснял Джармен. В кино в 1993 году он запечатлел постепенную потерю зрения из-за СПИДа в картине «Синий».

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После постановки диагноза и почти до конца жизни режиссер, открывший для кино талант Тильды Суинтон (она снялась в его картинах «Караваджо», «На Англию прощальный взгляд», «Эдвард II»), прожил в домике в графстве Кент возле атомной электростанции — там он разбил сад, вошедший даже в некоторые книги о ландшафтном дизайне . В 1993-м он успел показать свою картину «Синий» на Венецианской биеннале. Скончался он в Лондоне в начале 1994-го.

Том Фогерти (9 ноября 1941 года — 6 сентября 1990 года)

Музыкант и сооснователь группы Creedence Clearwater Revival – его брат Джон был лидером коллектива, а сам Том Фогерти выступал в роли ритм-гитариста — стал жертвой ВИЧ из-за переливания зараженной крови . В начале 1980-х музыкант, к тому времени уже женатый, перенес операцию на спине, в ходе которой в его организм и попала инфекция.

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Следствием развития СПИДа стал туберкулез, от которого музыкант скончался в 1990-м. У него остались жена и шестеро детей.

Кит Харинг (4 мая 1958 года — 16 февраля 1990 года)

Один из самых известных — и дорогих — художников конца XX века узнал о своем ВИЧ-положительном статусе в 1988 году, на пике славы. Диагноз от публики он скрывать не стал — Кит Харинг пропагандировал распространение знаний об эпидемии СПИДа.

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В 1989 году, в частности, он создал мурал под названием «Все вместе мы можем остановить СПИД» в одном из неблагополучных кварталов Барселоны, где было распространено употребление наркотиков. « Когда СПИД стал реальностью моей жизни, он стал предметом моего творчества », — объяснял Харинг. Он умер от заболевания, связанного со СПИДом, в своей квартире в начале 1990-го.

Офра Хаза (19 ноября 1957 года — 23 февраля 2000 года)

О диагнозе, пожалуй, самой знаменитой израильской певицы стало известно только после ее смерти. Когда вся страна скорбела о кончине звезды, одна из местных газет неожиданно сообщила, что ее причиной стал СПИД.

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Это вызвало скандал в израильском обществе. Болезнь певицы стала неожиданной не только для ее фанатов — как выяснилось, Офра Хаза скрыла свой диагноз от работников больницы в Тель-Авиве, куда поступила за две недели до смерти. Реакция на сообщение газеты оказалась противоречивой: одни утверждали, что журналисты нарушили ее право на частную жизнь, другие полагали, что, если Офра Хаза была человеком публичным, обстоятельства ее смерти тоже могут быть сообщены публике.

Израильские медики были в ужасе от того, что певица скрыла диагноз, — дело было в 2000-м, когда отношение к ВИЧ уже изменилось, а наука ушла далеко вперед в вопросе терапии. «Это возвращает нас к началу эпидемии, когда заболевание практически демонизировалось и стигматизировалось, в то время как сейчас мы работаем с ним куда лучше. В этом печальном случае, опуская детали, получается, что Офра Хаза умерла от стыда, от ужасного страха рассказать о заболевании », — заявлял доктор Цви Бентвич, глава СПИД-центра в Реховоте.

В заражении певицы заподозрили ее мужа, бизнесмена Дорона Ашкенази. Как выяснилось позже, сам он был уверен, что Офра Хаза заразилась при переливании крови в Турции, где она попала в больницу из-за выкидыша. Муж исполнительницы умер через год после ее кончины — от передозировки.