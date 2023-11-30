Интервью с актером Федором Федотовым — о фильме «Блондинка», фигурном катании и семье

В кино вышла лирическая комедия «Блондинка» — экранизация одноименной повести Александра Володина. Актер Федор Федотов сыграл в фильме школьного учителя, безнадежно влюбленного в главную героиню Иру (Дарья Жовнер), которая на фоне личных и рабочих проблем перекрашивается в блондинку. В интервью «Газете.Ru» Федотов рассказал о съемках в родном для него Санкт-Петербурге, воспитании дочери и увлечении хоккеем, а также восхитился талантом фигуристки Евгении Медведевой и назвал Илью Авербуха своим кумиром.

— Фильм «Блондинка» — чисто питерское кино, город словно играет в нем одну из важнейших ролей. Что для вас — как для петербуржца — значило участие в таком проекте?

— Безусловно, любые съемки дома, в Петербурге, для меня — большая радость. Это возможность быть дома с семьей. Кроме того, Петербург — это самый красивый город на Земле, где снимаются самые проникновенные, лирические и честные истории. Я говорю об этом, конечно, с улыбкой, но отчасти это правда — для меня съемки в Петербурге всегда имели особенное значение.

— В основу сюжета легла одноименная пьеса Александра Володина, по чьим сценариям были сняты великие фильмы «Осенний марафон» Георгия Данелии и «С любимыми не расставайтесь» Павла Арсенова. Какими были ваши эмоции во время первого прочтения сценария «Блондинки»?

— Конечно, столкнуться с пьесой Володина в работе — это настоящее счастье. Несмотря на то что пьеса была переосмыслена под современность, наш режиссер Павел Мирзоев все равно ориентировался на Володина, старался не уходить от этого текста. И далеко уходить не пришлось: настолько эти темы сейчас актуальны, а язык — живой и настоящий. Читая Володина, ты все время находишься рядом с его героями.

— Расскажите о своем персонаже Мише — кто этот парень и чем он вам симпатичен? Почему вы захотели его сыграть?

— Думаю, что не я единственный хотел бы сыграть такую роль. Володин — это петербургская классика, хоть и переделанная для фильма на современный лад. Тем не менее темы остаются те же.

Если говорить о содержании роли, для меня она была сложной, глубокой и интересной. Мой герой Миша — это учитель литературы, влюбленный в главную героиню. Совершенно ясно, что за спиной у героев длинная история отношений — неудачных, если говорить с точки зрения моего персонажа. Потому что он безнадежно и преданно влюблен — и является полной противоположностью главной героини. Миша — закрытый человек, интроверт, переживающий бурю эмоций внутри, но не подающий вида. Внутри страдающий и тоскующий, внешне он старается держаться и найти в жизни твердую опору.

close 100% Федор Федотов в фильме «Блондинка» Пресс-служба фильма «Блондинка»

— С кем из коллег по съемочной площадке вы взаимодействовали больше всего? Появились ли у вас новые друзья после съемок в «Блондинке»?

— Я имел счастье существовать в кадре со своей прекрасной партнершей Дарьей Жовнер, которая сыграла главную героиню. Ее энергия и актерское включение в партнера очень дорогого стоят. Ты и играешь вместе с Дашей, и учишься, и разбираешься, что происходит с этими героями. В общем, все это очень интересно. Мне кажется, у нас был очень важный процесс взаимного обмена опытом и энергией. Я был безумно счастлив с Дашей и поработать, и подружиться на этих съемках.

— Были ли за вашу карьеру случаи, когда вы обрели на съемках настоящего друга?

— На каждом проекте ты находишь близких людей, с которыми вы проводите время с утра до позднего вечера, трудитесь и делаете важное дело. А если потом и результат соответствует затратам — это еще одно большое счастье. Мне очень сложно кого-то выделить — и не дай бог, кого-то обидеть. Первым приходит на ум прекрасный артист Максим Коновалов, с которым мы подружились на съемках сериала «Прелесть» и провели в одном вагончике полтора месяца. Мы смотрели Чемпионат мира по футболу, были настоящими врагами в кадре и стали друзьями в жизни. Мы часто созваниваемся, при удобном случае встречаемся — это такая настоящая дружба.

— Понадобилось ли вам пробовать ради съемок в «Блондинке» что-то новое, приобрести какие-то навыки? И в целом — какой опыт вы вынесли из этого проекта?

— На съемках фильма «Блондинка» мне пришлось встать перед целым классом учеников в школе и прочитать им лекцию об Анне Карениной. Для меня это был не совсем новый опыт — но достаточно подзабытый. У каждого из нас в школах, наверное, были дни самоуправления, когда ученики старших классов становились учителями. И я когда-то давно был учителем английского языка в младших классах. А тут я вел литературу на съемках, это было интересным и важным для меня опытом.

— Участвуя в съемках в Москве и других регионах, как вы переносите разлуку с семьей? Приезжают ли жена и дочь к вам — или вы стараетесь как можно чаще возвращаться в Питер?

— При каждом удобном случае, конечно, я возвращаюсь в Петербург к жене и дочке. Чаще всего снимаюсь в Москве — туда только по работе, я так себе всегда говорю. У них нет возможности путешествовать со мной, потому что жена — тоже актриса, у нее своя занятость в театре и других проектах. Поэтому приходится скучать — мы обмениваемся фотографиями, звоним друг другу, стараемся держать связь все время. Как только могу — сразу домой.

close 100% Федор Федотов с семьей fed_fed23/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Расскажите про отбор в медиафутбольную команду «Чисто Питер». Почему вы не в команде?

— К сожалению, из-за большой занятости не получается полноценно участвовать в матчах команды «Чисто Питер», но я слежу за играми и, безусловно, ее поддерживаю. Считаю, что медийный футбол должен дать большой толчок развитию спорта в нашей стране. Команда «Чисто Питер» в футбольном Петербурге уже наделала шума. Если я смогу выйти за них на поле и сыграть хоть один матч, это будет для меня большим счастьем.

— 14 ноября вы приняли участие в любительском хоккейном матче в составе команды фильма «Хоккейные папы». Как это было?

— Это был абсолютно счастливейший день, который стал следствием большого периода съемок моих друзей Сергея Перегудова и Андрея Феськова в фильме «Хоккейные папы». Когда Сергей и Андрей попали в этот фильм, у них начались тренировки, куда они приглашали своих друзей-артистов, которые тоже любят хоккей. Я был среди них — и благодаря этим тренировкам мы создали первую в Петербурге актерскую хоккейную команду.

И вот — в качестве промо-кампании продюсеры «Хоккейных пап» устроили товарищеский матч против хоккейных блогеров. Меня пригласили — и по эмоциям это было настоящее возвращение в хоккейное детство. Я рад, что нам удалось выиграть и испытать прекрасные эмоции от игры. Все артисты, которые вышли в этот день на лед, — настоящие герои своего дела и пример того, на что готов пойти актер ради новой роли в кино.

— В последние годы вы были тесно связаны с фигурным катанием — два успешных сезона «Ледникового периода», сериал «Последний аксель». Есть ли у вас любимые фигуристы?

— Я действительно погрузился в фигурное катание с головой. Если отвечать на вопрос о любимом фигуристе, тут все совершенно очевидно — это мои партнерши по «Ледниковому периоду». Победы Татьяны Волосожар с Максимом Траньковым воодушевляли и вдохновляли меня, когда я еще был студентом театрального института и смотрел Олимпиаду. Евгения Медведева — великая спортсменка и прославленная чемпионка. И, безусловно, Илья Авербух является моим настоящим кумиром.

close 100% Татьяна Волосожар и Федор Федотов на «Ледниковом периоде» Пресс-служба Первого канала

— Что для вас сложнее — выступление в ледовых постановках или на театральной сцене?

— Сложно сравнивать — это похожие стихии, но все-таки разное существование в образе. В театре мне проще, потому что я этому учился и продолжаю учиться, выходя на сцену. А выходить на лед в фигурных коньках — это каждый раз экспромт и даже подвиг для непрофессионала. Тем не менее и там и там я стараюсь учиться чему-то новому. Это для меня объединяет актерское мастерство на сцене и на льду.

— В «Ледниковом периоде» вы экстренно заменили Даню Милохина и встали в пару с Евгенией Медведевой. Были ли у вас мысли отказаться из-за высокой занятости?

— В том сезоне, который стал для меня вторым, я не мог принять участие из-за занятости: параллельно у меня были съемки в сериале «Прелесть». Тем не менее так сложились обстоятельства, что пришлось ворваться в проект. Я благодарен Илье Авербуху за его настойчивость и веру в то, что у нас с Женей все сложится. В голове действительно пробегали мысли о том, что может не получиться. Но именно вера наставника Ильи Авербуха помогла в экстренном режиме скататься с Женей и совершить еще несколько ледовых подвигов. Потом мы продолжили кататься в шоу.

— Хотели бы участвовать в ледовых шоу на постоянной основе?

— Я с большим удовольствием выхожу на лед вместе со своими партнершами. Для меня большое счастье — возвращение во времена «Ледникового периода». Поэтому я никогда не отказываюсь, если меня зовут принять участие в шоу.

close 100% Федор Федотов и Евгения Медведева на «Ледниковом периоде» Александр Гальперин/РИА Новости

— Недавно Женя взяла интервью у Милохина, где он сказал, что пошел бы на «Ледниковый период» еще раз. Как вы считаете, справедлив ли хейт в отношении Дани — или ему можно дать второй шанс?

— Честно говоря, за жизнью Дани Милохина я в последнее время не слежу — и интервью Жени с ним тоже не смотрел. Про Даню рассуждать не готов. Но о том, чем занимается Женя, о каждом ее новом таланте и новом деле я могу с уверенностью сказать: это очень здорово. Женя пробует и осваивает новые профессии, работает экспертом, комментатором, берет интервью. Кроме того, что она великая спортсменка, это еще и очень талантливый человек. Если бы Женя позвала меня в свою программу, я был бы счастлив.

— Если вас пригласят на «Ледниковый период» в будущие сезоны — пойдете?

— Если меня позовут в «Ледниковый период» снова, я тоже буду счастлив. Не знаю, случится ли это когда-нибудь, но прокатиться еще раз в шоу Ильи Авербуха я готов с большим удовольствием.

— Смотрит ли ваша дочь фигурное катание? Как вы отнесетесь к тому, если она выразит желание стать фигуристкой или актрисой?

— Я не знаю, станет ли моя дочь актрисой или фигуристкой. Я был бы не против, если бы она стала, например, хоккеисткой. Это тоже прекрасная карьера для девушки. Но она выберет сама, а пока что ей рано об этом думать. Она пока не смотрит фигурное катание — возраст не позволяет разбираться в тонкостях этого чудесного вида спорта. Но все впереди.

— Ваша дочь уже посещает какие-то занятия?

— Моя дочка ходит в детский садик и там посещает занятия по скалолазанию. Это то, чем я могу поделиться на данный момент. Будет ли это карьерой — посмотрим.

— Приближаются новогодние праздники — расскажите, есть ли в вашей семье традиции? Пересматриваете ли вы «Серебряные коньки» для создания праздничной атмосферы?

— Спасибо вам за хорошее предложение — я думаю, что действительно под Новый год можно пересмотреть «Серебряные коньки» или мультфильм «Щелкунчик», где я озвучил самого Щелкунчика. В общем, я стараюсь заниматься своей профессией так, чтобы создавать новые традиции для своей семьи. А вообще, главная традиция — это просто всем собраться вместе и разобрать кучу подарков, которая обязательно окажется под елкой в канун Нового года. Хочу искренне всем пожелать быть вместе со своей семьей, беречь близких и как можно больше времени проводить с ними рядом — это очень важно.