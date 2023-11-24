«Скотт Пилигрим жмет на газ» — и высекает вечные искорки чистого разума

На Netflix вышел аниме-сериал «Скотт Пилигрим жмет на газ» — новая адаптация комиксов Брайана Ли О'Мэлли про непутевого молодого человека, который влюбляется в девушку с цветными волосами. В озвучке шоу принял участие актерский состав полнометражного фильма «Скотт Пилигрим против всех», а его режиссер Эдгар Райт выступил продюсером проекта. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, в чем состоит отличие анимационной версии «Скотта Пилигрима» — и почему изменения не пошли ему на пользу.

Басист инди-группы Sex Bob-Omb Скотт Пилигрим, безработный и по сути бездомный 23-летний балбес, встречает не просто девушку своей мечты, а девушку прямиком из своих снов — Рамону Флауэрс, загадочную курьершу с крашеными волосами. Как только между ними вспыхивают искорки, на зарождающийся роман обращают внимание семеро злых бывших Рамоны, которые планируют по очереди сражаться с каждым новым возлюбленным Флауэрс. Длинной цепочки, впрочем, не складывается: когда первый из семерки, Мэттью Патель, врывается на выступление Sex Bob-Omb и сходится в схватке с инди-рокером, от того остается лишь пустое место и горсть призовых монеток, будто в старой видеоигре. После этого Рамона, не намеренная мириться со сложившейся ситуацией, решает разобраться в произошедшем.

Судьбоносное побоище происходит в финале первого из восьми эпизодов аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ». То есть сериал всего минут 20 с копейками водит зрителя за нос, выдавая себя за анимационный ремейк полнометражного фильма Эдгара Райта «Скотт Пилигрим против всех», и довольно быстро раскрывает свою подлинную натуру: это не столько ремейк и повторная экранизация, сколько переосмысление — комиксы Брайана Ли О'Мэлли (который выступил соавтором и шоураннером проекта) и картину Райта пропустили через эпическую метамясорубку марки «Все везде и сразу». В наши дни процедура, похоже, обязательная — и, честно говоря, несколько надоевшая.

Надо признать, что это достаточно остроумное и интересное решение: изъять главного героя из произведения, названного в его честь, и перепоручить лидерство другим персонажам (тут на первый план логичным образом выходит Рамона Флауэрс). В новом «Скотте Пилигриме» в принципе хватает подобного остроумия — от глобальных вещей вроде того, что вместо призраков прошлого, как было в оригинале, здесь главную угрозу представляют фантомы будущего, до мелких подмигиваний (скажем, Рамона в этой версии не работает на Amazon, а развозит DVD для Netflix). Но в таком случае надо признать и другое: остроумное и интересное решение не равно увлекательная история.

close 100% Кадр из сериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» (2023) Netflix

В сериале, если суммировать, содержится слишком много мысли и слишком мало сердца — и это при том, что в конечном счете он сентиментально агитирует за превалирование второго над первым, попутно вырисовывая промежуточное звено между картинами «Терминатор 2» и «Вечное сияние чистого разума». Все бы ничего, но одновременно с этим «Скотт Пилигрим жмет на газ» стремится перекроить старый фильм, предварительно позаимствовав у него львиную долю собственной ценности, а также оправдаться за его выдуманные промахи (бытует мнение, что в ленте Райта недостаточно четко обозначено негативное отношение ко взрослым лбам, встречающимся со школьницами, даже если они просто чуть-чуть держатся за ручки). Будем откровенны: если бы Райт, выступивший тут продюсером, не собрал заново весь прежний актерский состав во главе с Майклом Сера и Мэри Элизабет Уинстэд, поводов включать аниме, идущее вдвое дольше полного метра, резко бы поубавилось (как сообщается, постановщик в обход агентов написал новый имейл в цепочку, заведенную еще тогда, больше десяти лет назад, и все участники каста откликнулись в течение трех часов).

close 100% Кадр из сериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» (2023) Netflix

Впрочем, ладно, не будем расставаться на минорной ноте. У сериала получается ухватить и не расплескать некоторое количество прежнего обаяния «Скотта Пилигрима» (учитывая причастность О'Мэлли, для достижения обратного пришлось бы изрядно постараться), плюс имеется чуть-чуть своего (отдельное спасибо за камео Райтовских любимчиков Саймона Пегга и Ника Фроста). То есть в целом это вещь симпатичная: пускай классикой ей, наверное, не стать (опять-таки, в отличие от фильма), какое-то удовольствие от нее получить можно. Скажем так, будь у меня возможность вернуться в прошлое и помешать себе посмотреть аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ» (сомнительный, кстати, перевод, там скорее нужно что-то в духе «Скотт Пилигрим отчаливает»), делать этого я бы не стал. Совершенно очевидно, что перемещениями во времени необходимо пользоваться совсем в других целях.