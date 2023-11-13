«Убийца» Дэвида Финчера: пиф-паф, ой-ой-ой!

На Netflix вышел «Убийца» Дэвида Финчера — триллер о киллере, который проваливает задание и мстит бывшим нанимателям, списавшим его в утиль. Главную роль в картине исполнил Майкл Фассбендер, а сценарий к ней написал автор «Семи» Эндрю Кевин Уокер. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, чем Финчер удивил на этот раз.

Киллер с безупречной репутацией и завидной выдержкой (Майкл Фассбендер) допускает роковую оплошность, в результате чего с треском проваливает парижскую миссию. После этого он и сам становится целью — причем под раздачу попадает его девушка. Тогда убийца принимается устранять всех, кто представляет для него опасность: от исполнителей до бывшего работодателя и заказчика.

То, что к фанатам The Smiths нужно относиться как минимум с настороженностью, было ясно и без Дэвида Финчера (см. великий фильм «500 дней лета»), но про это, конечно, лишний раз напомнить никогда не помешает. Группа под предводительством Моррисси, который в последние годы стал уже открыто поддерживать ультраправых, в списке «красных флагов» болтается, наверное, где-то недалеко от «Бойцовского клуба» — опять-таки Финчера и опять-таки нежно любимого среди ультраправых (судьба этого фильма рифмуется с той, что постигла дилогию Алексея Балабанова «Брат», разница только в последствиях их извращенного восприятия).

С восприятием конкретно «Убийцы», впрочем, таких проблем возникнуть не должно (не должно же?). Это предельно, даже вопиюще прямолинейное кино (степень прямолинейности: «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера) с милым налетом бульварщины — про белого гетеросексуального мужчину с крайне высоким самомнением, которое плохо прячется за напускной скромностью и ничем, собственно, не подкрепляется. Мыслительный процесс тут в целом созвучен репертуару стандартного пацанского паблика (неверно атрибутированные цитатки на месте) и направлен на безуспешные попытки натянуть сову на глобус, в смысле рациональное на эмоциональное. Причина же такого поведения, предположительно, состоит в недиагностированном обсессивно-компульсивном расстройстве — как говорится, а разговоров-то было. В общем, если «Бойцовский клуб» существует внутри вселенной «Убийцы», можно с уверенностью вписать героя Фассбендера в ряды его гордых фанатов.

Интересно другое. «Убийца» настолько незамысловат, особенно на контрасте с предыдущим для режиссера «Манком», что поначалу как бы обескураживает: фильм, безусловно, классный, но не совсем такой, какого ждешь от реюниона Финчера со сценаристом «Семи» Эндрю Кевином Уокером. То есть это совсем не этапная вещь и даже не гениальный слипер-хит (таких у Финчера полно), но прицельная «бэшечка» с мощным зарядом культовости в узких кругах: выйди картина на полвека раньше, ее бы посмотрели два с половиной человека (один из них — Квентин Тарантино), а сегодня лентой бы выпендривались обитатели леттербоксов и кинотвиттеров.

close 100% Paramount Pictures

Тем более что выпендриваться тут вполне есть чем. «Убийца» — не совсем такой фильм, какого ждешь от реюниона Финчера с Уокером, потому что это не совсем фильм Финчера, в нем не просто так отовсюду торчат уши Стивена Содерберга (тоже недавно снявшего хичкоковский триллер с нейроотличной персоной на первом плане — «Кими»). Следящие за традиционными декларациями постановщика об увиденном и прочитанном за год вспомнят, что он четыре раза посмотрел «Убийцу» за одну неделю в августе 2022-го. Недавно, наконец, выяснилось, с какого перепугу: Финчер по дружбе высылал ему отснятый материал, а тот отправлял обратно перемонтированные версии — и содерберговские эдиты, видимо, вошли в финальный вариант.

Содерберга в этом смысле вообще часто можно обнаружить на месте преступления, потому что это то, чем Содерберг занимается вроде как по приколу. В перерыве между «Заражением» и «Супер-Майком» он, например, чуть-чуть поснимал «Голодные игры» для своего товарища Гэри Росса, а потом в интервью хвастался, что невозможно на глаз распознать, какие именно сцены идут в его постановке. Еще у него на сайте много лет валяется собственноручно изготовленная — в образовательных целях — черно-белая версия первого «Индианы Джонса», где весь звук заменен на музыку Трента Резнора и Аттикуса Росса из «Социальной сети» и «Девушки с татуировкой дракона» (как раз Финчера). Ну развлекается человек, что тут поделаешь.

По всему выходит, что «Убийца» — это такое упражнение от ведущих киноспециалистов; как если бы после закрытия клуба на джем собрались сплошь заслуженные мастера джаза — и бросились играть гаммы. Просто эти гаммы играют так, что дух захватывает.