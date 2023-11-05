Тест: кто написал эту картину — Петров-Водкин или его ученик? Предупреждаем — будет сложно Угадайте, кому принадлежит картина: Кузьме Петрову-Водкину или его ученику

Художник Кузьма Петров-Водкин родился 5 ноября 1878 года в Хвалынске Саратовской губернии. Написанная в 1912 году картина «Купание красного коня» принесла ему мировую известность. Вскоре живописец стал преподавателем для многих талантливых учеников. «Газета.Ru» предлагает определить, какие картины написал Петров-Водкин, а какие — его последователи.