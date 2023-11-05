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Тест: кто написал эту картину — Петров-Водкин или его ученик? Предупреждаем — будет сложно

Угадайте, кому принадлежит картина: Кузьме Петрову-Водкину или его ученику

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Государственный Русский музей/Собрание галереи «Наши художники»
Художник Кузьма Петров-Водкин родился 5 ноября 1878 года в Хвалынске Саратовской губернии. Написанная в 1912 году картина «Купание красного коня» принесла ему мировую известность. Вскоре живописец стал преподавателем для многих талантливых учеников. «Газета.Ru» предлагает определить, какие картины написал Петров-Водкин, а какие — его последователи.

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